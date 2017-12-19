还剩半个月就跨年，各种角度的盘点以及展望开始涌现。平时基本把目光聚焦在欧美电影的笔者，从豆瓣记录中筛了一遍，给出了自己的年终榜单和2018的电影心愿。

——2017印象最深刻——

《环药房自行车赛》

这部片名不知道是什么鬼的伪纪录片嘲讽的是环法自行车赛如果想彻头彻尾没心没肺笑一场，推荐这部40分钟的伪纪录片《环药房自行车赛》。片子以环法自行车赛为背景，以恶搞无下限的态度冷嘲热讽了被丑闻、禁药吞噬的百年自行车大赛。在合作了《七日地狱》之后，HBO又一次找到杰克·西曼斯基，制作了无节操伪纪录第二弹。《环》当中，更多的明星被拉进了这台节操碾碎机里面，从编/导/演全能一体的笑星安迪·萨姆伯格到颜值担当奥兰多·布鲁姆，集体贡献了节操碎一地的表演。赤裸裸的歪风承接上一部作品风格，恶搞背后，很显然是对体坛普遍存在的一些痼疾的讽刺。

导演杰克·西曼斯基先在《七日地狱》里恶搞了一次温网

HBO污力十足，奥兰多·布鲁姆的这个扮相直接击破大众对精灵王子的固有印象

弗莱迪·海默变了除了各界大明星的友情出演之外，伪非洲人、黑人和同性恋的嘲讽感简直拿捏得十分绝妙，而这是比其中各种硬笑话难得多的地方。

《逃出绝命镇》

小成本成功逆袭的典型《逃出绝命镇》上映后在美国本土拿到了近两亿美元的票房，口碑一片大好，烂番茄新鲜指数一度达到100%，甚至到今天都仍保持着99%的新鲜度。

今年一月《逃出绝命镇》在美国圣丹斯电影节首映，这部巧妙融合了种族问题和恐怖元素的黑色喜剧就引起了国外媒体和国内一大波电影公号的狂欢。

《逃》作为一部高度象征化的电影，我们不能以现实标准去挑剔其中的逻辑。严格来讲，它很像那种带有着科学狂想气质，散发着cult味道，以小博大的黑马电影。它链接着现实，对应着历史，并且，在可以预见的将来，它所传递的那种恐惧感仍将持续。

《敦刻尔克》

个人认为这是目前诺兰电影生涯的最佳。

海陆空三个空间的建构成为新的叙事教科经典，通篇是飘散在空中具有极强摄影机意识的穿梭散点视角，塑造了力量感涌动的诗化空间。音乐的使用不局限于配乐，而是成为了与画面平行的另一个延续视点。

战争和相关的意识形态文本表达其实只是电影的外壳，本质上其实是极端条件下以海陆空为背景在一个类似飞鸟的视角中不同人群的生存状态。

个人认为的今年银幕最动人瞬间全程几乎只露了两只眼的汤老师塑造了银幕许久未见的英雄，夕阳中喷火战机滑行降落海滩成为这一年中最动人的银幕瞬间。

《双峰》

在那部实验性极强的《内陆帝国》十年之后，大卫·林奇终于回归。这次，林奇交出的成品，不仅没有令人失望，还充满了很多惊喜。

看《双峰》的时候，有一个特别的发现，那就是每集结尾会埋一个关键的伏笔，迫使观众紧追下集，但到了下一集，它又用从容的步调继续铺展故事，而不是仅仅作为上一集悬念的解答者。这种集集相扣的结构，基本就是当代美剧引发收视狂潮的原因，但在无数美剧照搬堆叠这一技巧之后，大量作品因为收视率，片面追求伏笔和悬念，舍弃了影片该有的其它内涵，反而套路和投机更占上风。

宇宙奇才大卫·林奇而《双峰》无论视听风格、叙事节奏、人物类型、表演方式，还是最基本的三观，和这个时代其他能在主流媒介上看得到的影视作品，有着本质上的不同。剧迷可以怀着最大的好奇心和耐心，来观摩这部 “仅此一家”的作品。

《心灵猎人》

另一个大卫也没有让人失望。距上一部电视剧《纸牌屋》四年以及上一部电影《消失的爱人》三年后，大卫•芬奇为Netflix制作拍摄了一部全新的剧集《心灵猎人》。

当“大卫•芬奇”这个名字再次和“犯罪片”联系在一起时，能想象得到，这一定又是一部充满了犀利剪辑和快节奏追击过程的精彩罪案故事，一如芬奇之前那一部部经典代表作一样。

《心灵猎人》在一开始也确实如此，一切“芬奇标签”在本剧的前十分钟便尽情打开了。可当你顺理成章地认为这部剧将充满了激烈的生死追逃时，大卫•芬奇却要告诉大家：我给你的全在你的意料之外。一如既往芬奇沉稳绵密的气质，微妙，精准，仅靠对白就营造出惊心动魄的张力，专业程度令人叹服。

2017年同类型剧集当中，《心灵猎人》应属榜首。

——关于2018最期待的——

《昆虫物语》

前不久，荷兰鹿特丹国际电影节公布了2018年首批“作者签名”单元的片单。想必，其中最令人期待的就是捷克电影大师杨·史云梅耶筹备7年多的《昆虫物语》。

在《昆虫物语》团队为众筹而拍摄的宣传视频里，工作中的史云梅耶手边常有各种昆虫标本和昆虫图鉴出现，但他却在镜前明确说明，影片的故事是围绕一个业余剧团展开的。

这位启发了蒂姆·伯顿、特里·吉列姆、大卫·林奇和奎氏兄弟的电影大师到底在卖什么关子？让人好奇。希望他的众筹一切顺利。

史云梅耶今年82岁，他本人也说，这将会是他的最后一部长片。

试想《昆虫物语》完成之后再过五六年，史云梅耶将逼近九十岁高龄，很难相信那时的他，还能够精力充沛地制作电影。

各位，且看且珍惜。

《死侍2》

在好莱坞电影的枯水期，续集就相当于救命稻草。明年至少上半年似乎还是续集电影的天下，《复联3》、《神奇动物在哪里2》、《侏罗纪世界2》……IP总是要物尽其用。

作为《死侍》的铁粉，对于《死侍2》满分期待。除了前作的演员外，乔什·布洛林会加盟出演电索这个人气角色。从先导短片就可以看出大量死侍式的古怪彩蛋和致敬，其中既包括对1980年代流行文化的致意，同时还引用了许多《死侍》漫画里固有的内容。而定期Po出的各款恶搞 互文海报更是吊足了人的胃口。

恶搞《美女与野兽》

恶搞《活埋》

《伯纳黛特你去了哪儿》

目前唯一海报

电影改编自《发展受阻》制作人玛丽亚·桑普的一本小说。书的形式比较特别，通过电子邮件、来往信件、FBI档案的方式呈现。故事是从15岁少女Bee的角度，讲述了她妈妈伯纳黛特在一家人准备前往南极旅游之前突然神秘失踪的经历。

一向善于描写时间的理查德·林克莱特，熟练游走于艺术电影和商业大片的凯特·布兰切特，以及诺拉·艾芙隆 之后，好莱坞难得的喜剧类女性编剧玛丽亚·桑普，对于这样的班底和可预期的化学反应，十分期待。

《纽约的一个雨天》

为数不多的剧照之一前不久刚刚定完新片的名字《A Rainy Day in New York》，82岁的伍迪·艾伦还奋战在片场。近几年，伍迪·艾伦基本上每年都有一部新片推出，产量稳定的同时仍能坚持自己的特点。

目前，新片《纽约的一个雨天》（译名暂定）还在拍摄阶段，影片情节等细节还处于保密期，甚至裘花扮演什么角色也没有任何爆料。外媒报道称影片会围绕着年轻人之间的感情展开，讲述一段关于成长、爱情的故事。

跟史云梅耶一样，年逾八十的小老头儿依然保持匀速创作，并且每年按时交作业。探讨复杂的人性和情感关系一直是伍迪·艾伦电影的核心主题。新片会不会把范宁和赛琳娜也变成话唠，配乐是不是还会选择轻松戏谑的爵士乐，以及，一个80多岁的老人，会拍出一段什么样的青春故事。十分好奇。

出生于1995年的Timothée Chalamet 由于出演了热门美剧《国土安全》第二季中副总统的儿子Finn Walden而赢得了一批粉丝的喜爱。粉丝亲切称呼其甜茶。

《纽约的一个雨天》片场伍迪·艾伦给甜茶和赛琳娜说戏

【文/penny】