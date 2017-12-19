10月25日，汤唯亮相优酷秋集发布会，现场确认担纲《大明皇妃·孙若微传》（以下简称《大明皇妃》）的女主角。

这是汤唯阔别电视剧11年后的回归。

殊不知，从《大明皇妃》总制片人姚昱竹找到汤唯，到她正式签订合同，经历了9个月。

这期间，也是导演张挺、监制张黎、男主角朱亚文、造型指导张叔平、美术指导赵海等等，整个主创班底搭建起来的过程。

昨日，《大明皇妃》终于开机。为了更深入地了解这部剧，我们采访了制片人姚昱竹。

姚昱竹

“她要觉得可靠了，她这一步要跨出来，不要跨空”

谈下汤唯的9个多月，他们没找过第二个演员。虽然汤唯没有马上答应，但她也没谈别的项目。

姚昱竹表示，这就是大家互相间的诚意，“我们从去年六、七月份找到汤唯，开始聊这部剧和这个角色，然后她看大纲，看分集，看整个团队，她提了很多对角色和剧的看法，一门心思想把这个人物塑造好。大家都是很严谨的，我们达成方向、目标一致后，今年3月份她才签了合同。”

汤唯

至于最初选择影星汤唯出演《大明皇妃》的孙若微，姚昱竹总结了三点。

首先，汤唯和孙若微的角色是吻合的。孙若微身上有一股倔劲，一种有责任感的倔。汤唯有独特的与众不同的地方，契合人物的气质。

第二，对于汤唯而言，她从来没演过古装剧集，大家会耳目一新，观众是抱有很大期待的。

第三，孙若微这个人物历经五帝六朝的沉浮，时间跨度大，需要一个有经验的演员，更需要一个创造力的演员。

在角色完成度上汤唯有充足的底气胜任，她也已经备战很长时间。

“这两个月，我们给她请了古琴老师、昆曲老师、台词老师，因为里面有两场戏她要弹古琴，还要搭台唱戏”，姚昱竹透露，“汤唯担心的是身体吃不消，她从没有拍过如此大体量、长时间的剧，所以她每天都坚持游泳、锻炼。”

张挺导演＋张黎监制的“两架马车”

除了主演汤唯，幕后团队也非常亮眼。

十年前的《大明王朝1566》，让姚昱竹与导演张黎有了合作。这次《大明皇妃》她请来张黎导演担任监制，他还带来了《武动乾坤》的摄影班底。

姚昱竹坦言，“这个剧太大了，我需要一个最顶尖的人来帮我在整体风格、制作层面上把关，张黎做过《大明王朝1566》，对这一段的历史非常了解，做了大量深入的功课。我们都是湖南人，有多年的交情和很好的合作。”

酷爱明史的专家不止监制张黎，还有导演张挺。

导演张挺

姚昱竹解释，导演张挺在学校主修的就是明史。

“整个过程是一个巨大的工程，具体的事情都是张挺导演负责的，他要在片场看景，又要看演员定造型，还要管剧本，事无巨细，基本上每天睡两三个小时”，姚昱竹表示。

张挺＋张黎的加盟，是对剧集整体质感的一次提升，包括剧本的把关、关于历史桥段的设计、真实的历史事件如何加工成艺术典型的事件，两位大佬做了精彩演绎，力争让整部剧充满人文情怀、家国情仇的历史厚重感。

筹备阶段，《大明皇妃》争取每一个环节都能精益求精。

剧组搭建了一个30000平米的宫殿，美术指导赵海从5月份进组，直到现在场景还没有全部搭建完成，开机用的还只是局部景。各方面道具都严格按照历史真实来操作，像锦衣卫的刀具等都是一比一制作。

张叔平担任此次的造型指导，服装做了7个多月，现在还没做完，年前才能全部交工。头饰、服装、鞋子、帽子、腰带，布料都是按照明朝的历史资料来制作。

“不用担心，你们看到的绝不是争宠的宫斗戏”

《大明皇妃》的剧本创作，前后经历了两年多，做了较大调整。

像《我的前半生》的小说到剧本的呈现一样，从2008年原著作者莲静竹衣的IP《六朝纪事》到目前的《大明皇妃》，根据当下时代的要求，还考虑到2019年古装剧政策上的要求，剧本风格上有了大调整。

姚昱竹介绍，“最初的剧本是我们一年多前做的，故事和风格较轻松，两位张导加入以后，对该怎么做把握得更清晰，就做了调整，增加了历史厚重感。人物塑造上，女主孙若微并非战无不胜，她有光芒也有低谷，人物更丰满。”

《大明皇妃》中还有其他的重要女性角色，比如邓家佳饰演的皇后，陈冲饰演的皇后义母（也是位女官），《我的前半生》中的吴越饰演的太子妃（朱亚文饰演的朱瞻基之母）。

女性传奇古装剧拍成老生常谈的争宠宫斗戏，是目前让很多观众审美疲劳的点。

“放心，孙若微是很高级的人，嫔妃之间的争宠是她根本不屑去做的”，姚昱竹说道。

宫斗戏一般都是轮番登场的皇后或妃嫔们互相倾轧和陷害。而孙若微是一个大气的女性角色，她进宫的目的不是为了宫斗，不是取悦皇上，而是完成任务使命。历经六朝五帝，她在跟男人进行权力的博弈。

她做了格局很大的事情，她的牺牲和判断关乎国家的命运。

朱亚文

孙若微周边的男性角色，每一个也都非常强。首先就是朱亚文饰演的朱瞻基。

朱瞻基与孙若微之间，并非多么炽热多么跌宕的爱情，而是一种很微妙的情感。16岁入宫的孙若微，是带着复仇使命和责任来的，她要接近朱瞻基，但两人互相怀疑，互相试探，互相适应，又互有莫名的好感，但又各有任务，重心都不在儿女情长，一步一步，双方都为国家做出了一些牺牲和放弃。

张挺导演提出了一个“明朝第一家庭”的概念。

“为什么说‘明朝第一家庭’呢？朱棣是皇帝，也是爷爷，朱瞻基父亲是太子，后来继位，朱瞻基是孙子。家事、国事、天下事，在明朝来讲，他家的事就是国家的事。张挺导演解释说把朱棣看成老地主，家里几个兄弟等着分遗产，我们就是这样通俗地去演绎这个作品”，姚昱竹分析说。

当然，这个“明朝第一家庭”贡献是很杰出的。他们抗击瓦剌入侵，后面抗击倭寇，包括朱瞻基将故宫一比一迁到现在的北京，这都是真实的历史贡献。

邓家佳

用做历史正剧的创作态度去打造历史大剧

独舌前几日做了2017年历史正剧的梳理，好不容易找出来了3部半。

当下的历史正剧为什么如此匮乏？用姚昱竹的话来说，就是“历史正剧的状态不是特别备受追捧”，她认为原因在于历史正剧被打上了不好看的标签，创作者没有很好地去引导观众。

“历史正剧一般都有厚重感或者说历史感复原，坦白说就是没那么多‘狗血’，矛盾不能做到那么极致和极限。但现在，我觉得还是创作者要拿出真正的好作品来引导。其实回头来看，历史正剧的生命力是很强的，像《大明王朝1566》。”

姚昱竹表示，玄幻也好，架空历史也好，我们并非去贬低这个类型，但它确实没法匹敌历史正剧的生命力，过去五六年、十年以后，你再去看它，你会觉得它们真的很轻。

而为什么历史正剧少？最根本的原因就在于难做。

而历史正剧不好做，在于它各方面的要求太高了。

“架空历史的题材和内容，没有参照物，没有历史真实的限制，别人也不会挑你的毛病，可以凭自己的想象，但历史正剧不容许凭空乱造。历史的一点一滴，都不能乱来，又要好看，塑造真实的历史人物还有审查的把关，所以对于艺术创造者是有难度的。”

历史正剧稀缺，我们先从历史大剧做起。

回到《大明皇妃》，姚昱竹表示，《大明皇妃》不是《大明王朝1566》的那种男人气，也绝不是幼稚的玛丽苏大女主古装剧，而是一部有历史厚重感、讲究家国情怀的作品，整部剧都是基于历史真实的戏剧设计，人物塑造丰满，又能提出符合当下时代的思考、有历史探讨空间的角度去呈现。

“我相信每一个人在做剧的时候，都想做一个好的作品，但总有各种各样的原因不一定能达到预期。通过这部剧我就知道，一个关键的因素是你自己的极限，要求完美到极限，很多东西不行我都废掉重新来。”

《大明皇妃·孙若微传》，大家拭目以待吧。

【文/洛神】