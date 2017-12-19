昨日，由银润传媒、华美时空出品，完美世界影视、中国国际电视总公司、北京君创互娱文化传媒有限公司、重庆电影集团联合出品，滕华涛监制，林妍执导，原著作者自由极光担任编剧的都市时尚爱情剧《不婚女王》正式开机。

这部剧由佟丽娅、张亮领衔主演，组成俊男靓女的大长腿组合，将成为2018年荧屏一道亮丽的风景线，而优秀的制作团队和实力与颜值兼备的演员阵容，有望打造出2018年最值得期待的都市时尚爱情剧。

滕华涛林妍再解都市爱情疑难 超强幕后团队争创品质佳作

电视剧《不婚女王》改编自同名小说，讲述独立干练的大龄女白领何大叶（佟丽娅饰）遭遇男友罗畅（王宫良饰）在婚礼上落跑，于是选择追求事业上的成功，认为女人靠自己比倚靠婚姻和男人更靠谱。然而，何大叶却与过气男模张猛（张亮饰）不打不相识，张猛的温柔和担当又让她感受到满满的安全感……

《不婚女王》同时也是金牌搭档监制滕华涛和导演林妍在《蜗居》《裸婚时代》《我的！体育老师》等剧之后的再度合作，将针对当下诸多都市女性对于“不婚”选择的社会现象进行深度剖析，全方位呈现和解读这种新式的婚恋观，强调积极向上的生活态度和婚恋选择，将来源于生活的剧情设定与现代年轻人在情感上形成共鸣，引发社会讨论。除了“滕林组合”的金牌搭档，原著作者自由极光担任该剧编剧，为原著粉丝打了一剂强心针。

陈向荣

在开机仪式现场，银润传媒总裁陈向荣表示，《不婚女王》历经两年时间筹备，期待能延续“滕林组合”过往作品的佳绩，口碑与收视双丰收。导演林妍则在现场为主创们鼓劲加油，并表示希望《不婚女王》能够创造收视佳绩。

女王&长腿超模？佟丽娅张亮新剧匹配度MAX

在电视剧《不婚女王》中，女主何大叶无疑是许多高知单身女性的缩影。她从遭遇男友逃婚到一心追求事业，再到重新看到生活的春天的经历，堪称一本都市“剩女”的爱情教科书。何大叶之所以选择不婚，并非是厌恶爱情或婚姻，只是因为没有遇到合适的那个人，这也正是诸多女性一边选择不婚，一边默默等待爱情的写照。

该剧女主将由刚从《琅琊榜2》中褪去一身戎装的佟丽娅饰演，不同于古装剧中女英豪的形象，《不婚女王》中佟丽娅将演绎一位充满魅力与深度的都市白领。

回顾佟丽娅过往的荧屏形象，不管是《北京爱情故事》中温柔纯洁的沈冰，还是《平凡的世界》里温厚执拗的田润叶，抑或是《刀客家族的女人》中豪迈泼辣的葛大妮，她的表现都很出色。此次，何大叶在佟丽娅的演绎下又将展示出什么样的特色呢？令人期待。

开机现场，佟丽娅的态度相当低调谦虚，她表示非常喜欢这个角色，会尽自己最大的努力演绎好。

同时，现场也公布《不婚女王》男主角将由演员张亮担当，他所饰演的张猛在经历了一次失败的婚姻之后事业也陷入低潮，经过一番挣扎努力，他的事业成功逆袭，还以“居家暖男”的一面感动了何大叶。但在此之外，张猛的职业更是一名出色的男模，身边带着一个纯真可爱的儿子，做得一手好菜，这些元素都和戏外的张亮颇有相似之处。

除了佟丽娅和张亮之外，《不婚女王》还邀请到了王宫良、许芳铱、陈昊等实力演员加盟，共同打造这部2018年颇值得期待的都市剧。

目前，电视剧《不婚女王》已在上海展开跨年拍摄。