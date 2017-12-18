​由海宴编剧，孔笙、李雪合力执导，侯鸿亮担任制片人，黄晓明（特别主演）、刘昊然、佟丽娅（特别主演）、张慧雯等主演的古装传奇巨制《琅琊榜之风起长林》将于今晚起登陆东方卫视周播剧场，每周一至周三晚22:00播出，每晚两集。原班的幕后团队、全新的演员阵容，《琅琊榜之风起长林》承袭了前作的家国情怀，将以更豪迈的气概续写“大梁风云史”。

长林兴衰搅动大梁风云，气质更加壮烈豪迈

两年前，东方卫视播出的《琅琊榜》成为极具口碑的现象级电视剧，梅长苏的故事至今仍感染着无数观众，经过近两年的打磨，该系列的续篇《琅琊榜之风起长林》终于将在今晚与观众见面，全新的故事脉络在大梁铺展开来，当年被梅长苏从掖幽庭救出、寄养于靖王府的萧庭生（孙淳饰）如今已近暮年，膝下育有两子，分别是世子萧平章（黄晓明饰）及二公子萧平旌（刘昊然饰）。萧氏父子所率领的长林军为边境安宁立下赫赫战功，却遭恶意揣测，被指权倾朝野、功高盖主。面对内忧外患，他们外抗强敌、内斗奸佞，风雨飘摇之中，热血丹心永存。





《琅琊榜之风起长林》的故事发展围绕着武将世家长林府的父子三人，因此在剧情上也有了不同的呈现面貌。据导演孔笙、李雪透露，较之前作，这部剧的叙事节奏更快，战争场面也更多，前作里的文臣谋略将变化为武将忠魂，从崭新的视角讲述长林王府决胜朝堂、征战沙场的壮烈豪迈。剧情上的变化虽然明显，但精神气质仍是一脉相承，有着十足的“琅琊味”，服化道、场景设计等均延续了前作的古风古韵以及始终不变的家国情怀。

“哥哥”黄晓明第一集就重伤昏迷，“弟弟”刘昊然临危受命

据了解，在今晚开播的剧情中，观众就将看到不少浩大的战争场面，让人颇感意外的是，黄晓明饰演的长林军副帅萧平章一开场就在战场上身受重伤、昏迷不醒，在这背后隐藏着大梁重臣的阴谋与博弈，长林府所遭遇的危机迫使刘昊然饰演的弟弟萧平旌变身“名侦探”查探真相、迅速成长。

剧中黄晓明和刘昊然的兄弟情势必将成为一大焦点，黄晓明在采访中表示，自己可以说是为弟弟“操碎了心”，“一方面要帮助、保护弟弟，还要出于家长责任教育弟弟”。黄晓明坦白拍戏时对兄弟关系、家庭关系有了更深的体会，这与他近年结婚生子的经历有关，“可能几年前是演不到这样的程度，现在真的是跟自己的生活经历有关系，一个充满生活经历的演员，是比较能够塑造好角色的。”

对于“哥哥”黄晓明的保护与栽培，刘昊然显得十分感激，他开玩笑地说：“如果不是大哥、父王、嫂子保护我很好，以我的情商，在剧里早就死掉了。” 这份感激也化为报恩，本周的剧情里，刘昊然继自己的成名电影后将再当“侦探”，查清兄长重伤事件的真相与阴谋。他表示随着剧情推进，观众将看到萧平旌这位稚嫩少年一步步成为能够统率大军、保家卫国的长林英雄，并暗示后期剧情会比较“虐”，“这是一个少年的成长，观众前期会看到一位很跳脱、自由的小伙子，但他在后期承担的会非常多。”

佟丽娅演“女汉子”很“过瘾”，张慧雯自认最大挑战是性格反差

《琅琊榜之风起长林》不仅有男儿沙场征战，就连女性角色都有不少动作戏，佟丽娅便在采访中表示自己就是因为打戏的吸引和对团队的欣赏才接下这部剧，“以前的戏让人觉得我总哭哭啼啼、比较温婉，这次的蒙浅雪比较‘女汉子’，蛮过瘾的，充分发挥了我自己的特色，其实我小时候生活在大草原，会有广阔的天地骑马奔腾，培养了我比较外放的性格。”

另一位重要女性角色林奚的饰演者张慧雯表示，林奚虽然表面上是个悬壶济世的医女，但其实也算半个“江湖儿女”，剧中同样不缺她手持利刃与对手切磋的画面。而这一角色对于张慧雯最大的挑战，则是人物与自身性格的反差，“我平时是个蛮活泼的人，但这个角色比较内秀，不仅性格慢热，就连动作感觉上也是慢半拍。”

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