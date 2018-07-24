第八问：占星师有哪些类别？





“占星百问”是我正在微信公众号上创作的实验性连载文章，收集一百个大家关注的占星学问题并作出解答。本篇《占星师有哪些类别？》为全系列回答的第八个问题，这个系列会不定期更新，欢迎把你在学习占星学时感到费解的困惑提出来，我将会尽我所能地给出答案。





在上期占星百问中，我将人们对占星学的需求整理了一遍，但没有提到占星学表象的门类差异，各色“占星师”对自己的职业定位都不太一样，由于他们服务于不同的世界观，而且只有保证差异化的人设才能满足不同受众的需要，所以必然催生出分门别类的“占星师”类型。





这篇文章讲的是我做职业占星师这些年来观察到的现象总结，本文的内容和上篇一样，并不会教你如何看盘或讲解占星学的知识，但如果你想在未来经营自己的占星业务，读完后或许会有一定的启发。





思想的分类





根据我这些年的观察，不同类型的“占星师”在世界观上有着极大的差异，这和他们的文化程度、地域文化、家庭环境、跟随的占星老师以及混迹的论坛都有关联。世界观的差异不仅影响了不同类型“占星师”的解读思路，还决定了他们会用怎样的形象包装自己。





如果把“占星师”之间的思想矛盾进行宏观的概括，那么便可以归纳为“宿命”与“混沌”、“适应”与“解放”这两条维度的差异，我认为这些差异造成了九种不同的世界观风格，绝大多数的占星师都符合其中的一到两种的定义。





秉持“宿命”观念的“占星师”们，会认为多数事情在一开始就已有定数，我们被无形的规律所限制和推动。占星的工作便是找到被预先设定好的轨迹并呈现出来，帮助当事人知晓自己的命运。





持“混沌”观念的世界观中，万事万物的规律都是较不可知的，甚至连占星学观测的结果也处在不断变化中。这一类“占星师”认为人自身就具有无限潜能和可塑性，每个人的未来都可以塑造，但难以预知。





两者的核心矛盾在于命运是否可以觉察，以及人生是否在一开始就已注定。处于宿命与混沌之间中立派则要么两者都有赞同，要么觉得命运可知但并非无法更改，也可能觉得诸多的未知塑造了不可预言的人生。





另一条维度中，“适应”态度的支持者认为人的成功取决于是否把握机遇，如何通过占星学知晓这些个人化遭遇的本质并化解困境，远比强调自己是谁更具有现实意义。





与之相对的“解放”支持者看来，每个人都是很独特的个体，通过占星学可以了解到我们自身与他人的不同之处，并只有找到真正的自我，才能去完成最终的自我实现。





两者的核心矛盾在于对世界的态度是改变自我还是坚持自我，人的改变取决于被动遭遇还是主动选择。在”适应“和“解放”之间寻求中立的人会认为内在与外在皆有无法替代的影响，觉得人既需要关注外界的不可控，也需发展出自己的独特性。





占星学习者与职业“占星师”在不同时期的思想或许会有一定的转型，而且也可能是同时持有不同类型的思想，甚至它们之间是相互矛盾的。比如“心理占星”的支持者喜欢站在人性的角度思考问题，他也有可能会成为一名发挥相关特长的“决策顾问”，用分析式的个人角度去给别人提供方案；一名“进化占星”的支持者也可能把心灵主义的灵性与疗愈等概念带入到自己的实际操作中。





人本主义（混沌+解放） 心理占星（中立+解放） 进化占星（宿命+解放） 神秘主义（混沌+中立） 历史学家（完全中立） 算命预测（宿命+中立） 心灵主义（混沌+适应） 决策顾问（中立+适应） 趋吉避凶（宿命+适应）

（表格：“占星师”的思想阵营）









人本主义（混沌+解放）





关键词：成功，自由，塑造





观点倾向于这一派的人相信人的成功取决于人性深处的强大力量，每个人都有独一无二的理想模式，生存的价值便在于去实现自己的梦。这种类型的占星师在咨询中倾向于鼓励当事人去挑战各种困境，激发他们用强大的心理动力实现自己的目标。





心理占星（中立+解放）





关键词：观察，分析，怀疑





比起人本主义者和进化占星师，心理占星师虽然也强调解放人的本性，但并不会明确表示当事人应该如何做，而是优先用占星学的技术去解释人之所以去做的各种深层动因。他们喜欢用逻辑分析人性深处的共性与差异，认为命运是外力和内因共同且相互作用而产生的现象，对遭遇和选择的正确归因以及对自身需求的了解才是问题的解决之道。





进化占星（宿命+解放）





关键词：目标，成长，灵魂





这一类占星师强调星图里的既定主题和方向，认为人只有活出星图里的模式和方向才能获得成功与满足。比起人本主义者的万事皆可为和心理占星的中立分析，他们认为人的潜力和缺陷在一开始就和星图息息相关，解读星图便是在解读将来会发生的个人命运。





神秘主义（混沌+中立）





关键词：神秘，未知，巫术





思想上属于混沌类型的神秘主义者对星图本身的兴趣远没有各种神秘现象来得大，他们与其说是占星师不如称之为“神秘学者”或“民俗爱好者”。神秘主义者认为万物皆不可控，或对人在解读规律上的能力非常不自信，利用神秘现象也许能对现状的解决起到一些作用。





历史学家（完全中立）





关键词：客观，兼容，理论





“历史学家”这一类型并不一定真的热爱历史，但他们就像真正的历史学家般尽量在各种现象面前保持客观中立的态度。这一类型的占星师不强调单一的世界观类型，他们可能对各个类型的占星学思想感兴趣，但却很难对某种思想产生排他性的强烈认同。





算命预测（宿命+中立）





关键词：测算、精准、技术





在算命预测类型的占星师眼中，占星学（以及任何东西）在心理层面的运用非常虚浮，觉得它应该是一门更偏向“传统命理”的技术，他们的目标在于建立占星学的预测模型并试图精准预测人的命运或事件的发生，若是做不到这点则会令他们感到失望。





心灵主义（混沌+适应）





关键词：疗愈、净化、接纳





与神秘主义者比起来，心灵主义者们希望通过占星来使自己从内到外获得净化。他们关注心灵深处的内在创伤，并使用占星学的技巧来达到“疗愈”效果。与此同时，心灵主义者在咨询中更强调克制欲望和与人为善，希望用占星学结合安抚的能力使当事人从痛苦中解脱出来。





决策顾问（中立+适应）





关键词：方案、实用、答忧





最强调适应主义的这类占星师只把占星学当做解决问题的途径之一，他们的工作流程通常是当事人提出问题，而他们给出实际的实施方案。决策顾问们并不忌讳使用什么流派的占星学，甚至有时候根本不会在咨询过程里使用到任何占星技巧（而是仅凭对解决问题的经验），他们的信条是“不管黑猫白猫能抓到老鼠就是好猫”。





趋吉避凶（宿命+适应）





关键词：福祸、改命、运势





与决策顾问相似，趋吉避凶型占星师也很注重实际问题，但他们会“先想一步”，提前判断当事人在未来的遭遇。他们有着很强的吉凶观念，认为通过一些现实手段可以阻止“必然的灾祸”发生或减轻对当事人造成的损失。某些趋吉避凶类型的占星师也会用占星学无关的东西如水晶、护身符等为客户进行祈福、祛灾行为。





形象的分类





除了思想性的差异，不同风格的占星师为了满足粉丝的期待也会把自己打造成各具特色的鲜明形象，形象上的差异也意味着粉丝类型的全然不同。





1.市侩的实用型





这类“占星师”在市面上极为普遍，以男性居多，他们通常会声称自己精通于看事业运、财运、婚运等等，并且吹嘘自己能融会贯通东西方的多种“命理技术”。他们的受众一般对占星学的兴趣并不大，只是想从他们那里得到一个明确的答复，从各种技术里看自己未来将会如何。一般而言，这些人的受众也容易找到其他相似的“占星师”或“命理师”给自己再多看看运势。





2.神秘的占卜型





不少年轻女孩子会是这类“占星师”的受众，因为神秘的占卜型非常喜欢别人称自己为“女巫”、“仙女”等好像和魔法有些关联的名字，引人遐想。这类“占星师”很少以某方面的高水平自居，而是尽量让自己显得亲切可爱，并从各方面暗示自己懂一些超自然知识。通常，他们的形象总是伴随着水晶球、塔罗牌、灵摆以及黑猫等物件（至于他们会不会使用就不得而知了）。





3.欢快的娱乐型





并不是所有的占星从业者都喜欢把气氛弄得比较沉重，至少欢快的娱乐型就从不以专业性自居。他们最擅长的是从流行的星座中挖掘一些别人感到有趣的信息，通过讽刺段子或简单漫画的形式博君一笑。与其说这类人是“占星师”，不如说他们是专注星座话题的“段子手”。





4.傲慢的讲学型





接咨询并非这些人的主要收入，傲慢的讲学型很喜欢树立自己的专业权威形象，并声称自己是某一块领域的专家（时而被称为“大师”）。他们的形象特征是尽量把自己打造成公共知识分子，显得自己十分博学与聪明，经常就一些公共热点话题发表意见。这类人的受众普遍对（让自己感觉良好的）“学习”这件事有所求，所以他们不管实力如何，大都不乏狂热的追随者。





5.小资的时尚型





还有一类“网红”型的占星师，他们受过良好的教育，把自己打扮成绅士名媛，在世界各地的知名景点旅行拍照，占星好像只是他们的副业一般。这类型的“占星师”与其说是在用自己的专业知识服务他人，不如说是在兜售一种大家向往的生活方式，不少粉丝们会潜移默化地以为占星学也能给自己带来如此光鲜的生活。





6.朴素的灵性型





比起上一种的小资生活，还有一类“占星师”非常注重自身形象能带来多浓郁的“宗教氛围”。他们喜欢反复地谈论爱、灵魂、感恩、生命、救赎、宇宙、业力和轮回，强调与人为善或保持禁欲才能拥有某种“感知”或“神通”。他们的粉丝普遍比较缺乏心灵上的归属感，通常视这类“占星师”为自己的人生导师或心灵解药。





7.平衡的咨询型





相比较其他类型，咨询型占星师最不依赖粉丝们的崇拜，他们主打自己在心理学（经常是心理动力学，也就是精神分析）、教育辅导、就业指导甚至是家庭问题上的专业性。这类人的粉丝中的常见人群对生活较为缺乏判断力，经常把自己弄得焦头烂额，需要一些意见来告诉他们怎样的生活方式才是正确和健康的。