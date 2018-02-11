这里有一些关于处女座日常生活中的问题，可以测试一下你有多了解处女座，也可以跟你的处女座朋友求证一下或者探寻一下原因，文末有参考答案，不要偷看哦。





1.当处女座发消息问你“在干嘛”，这句话的潜台词是？

A. 无聊，陪我唠两块钱的

B. 你忙啥呢这么久都没动静

C. 你怎么还不上钩

D. 查岗

E. 我想你了

F. 我很好奇你在做什么



2. 处女座突然不理你了该怎么办？

A. 也不理TA，看谁先服软

B. 不停的发信息追问TA为什么不理人

C. 不理我正好，没有TA墨迹我可以出去浪了

D. 回忆自己哪里得罪TA了，赶紧道歉

E. 夺命连环call

F. TA心情不好吧，不过多打扰，等TA自我修复





​3. 以下那些行为会让处女座抓狂？

A. 不洗手就抓东西喂给TA

B. 让TA决定今天吃什么

C. 说话说一半

D. 放TA鸽子

E. 玩失踪

F. 让TA帮你写作业



4. 适合送给处女男的情人节礼物

A. 腰带

B. 五仁月饼

C. 你亲手折的520颗幸运星

D. 烛光晚餐

E. 球赛门票

F. 处女男不过情人节





5. 适合送给处女女的情人节礼物

A. 口红

B. 运动水壶

C. 偶像的演唱会门票

D. 红包

E. 让她美丽不冻人的一大箱暖宝宝

F. 她说了不要礼物的



6. 你的另一半是处女座，给TA发“我想你了”，TA会回：

A. 我也想你，亲亲

B. 不要脸

C. 那我去找你呀

D. 我不想你

E. 今天晚上吃什么

F. 开门，我在你家门外

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7. 当处女座叨逼叨的时候，你应该？

A. 面带微笑，洗耳恭听

B. 随TA去，自己该干嘛干嘛

C. 戴上耳机，把音乐开到最大声

D. 一个耳光扇过去，“再让你逼逼”

E. 逼逼回去，看谁先认输

F. 转身离开



8. 当你和处女座男票单独在家，你只穿了一件他的衬衫出现在他面前，他会说：

A. 宝贝，你好漂亮

B. 还说啥，直接扑倒

C. 你穿我衣服干嘛，快脱下来别弄皱了，明天开会还得穿呢

D. 哇塞，今天中奖了

E. 我要控制不住我自己了

F. 屋里太冷了，你快去穿条裤子

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9. 你陪处女座女票逛街，走累了要吃饭，她坚持要从街头走到街尾的一家饭店去吃，你问原因，她会说：

A. 那家店的装修风格很有特色

B. 那家店的牛排超好吃

C. 我喜欢那里的氛围

D. 那家店的服务生都好帅

E. 我有那家店的抵值券

F. 那家店是我家爱豆代言的​

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参考答案：1.ABE 2.DF 3.ACDE 4.ACEF 5.AC 6.BDE 7.AE 8.BCF 9.BE​

你有什么想说的么？​