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本周：7.16-7.22

原文：玛丽亚-德西蒙尼（Maria-DeSimone）

翻译：@迦勒底Chaldean



金星仍在你的关系宫中穿行，并作为一个可爱的缓冲区，以防你和你的伴侣之间发生任何的别扭。幸运的是，这些日子过得还不算太过让人折腾。本周金星和木星会形成一个完美的相位。而且木星在你星盘中代表灵性和超我的位置，看起来你和你的伴侣会享受着满足身心的沟通。你会相信你们有能力互相从对方身上学习，共同成长。结果自然就是，爱情之花盛情绽放。



