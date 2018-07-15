玛丽亚7.16-7.22爱情周运(2018-07-15 00:28:40)
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本周：7.16-7.22
原文：玛丽亚-德西蒙尼（Maria-DeSimone）
翻译：@迦勒底Chaldean
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翻译：@迦勒底Chaldean
本月重要天象（均为北京时间）
7月5日：12:46，凯龙星逆行，凯龙星在白羊座2°25'
7月10日：10:32，金星进入处女座
7月11日：1:03，木星顺行，木星在天蝎座13°21'
7月13日：10:48，巨蟹座新月+日偏食，太阳、月亮合相在巨蟹座20°41'
7月23日：5:00，太阳进入狮子座
7月26日：13:03，水星逆行，水星在狮子座23°27'
7月28日：4:20，水瓶座满月+日全食，月亮在水瓶座4°45'，太阳在狮子座4°45'
运势请参考太阳及上升星座（快速查询本命盘>>）
【综述】译者：@玥家樂
金星本周在一个非常开心的地方哦。你能因此享受到不少恋爱中的美好时刻，你的另一半会像最顺滑的柔顺剂一样抚慰你的心灵。金星周初时仍和土星成三分相，虽然金星已经开始出相位了，但是这个相位仍然会帮助你们巩固关系，你们之间的恋情会更稳固，更有安全感。如果你正和某人约会中，你可能会决定在这个清醒又可爱的相位作用之下，确定彼此的关系。周日，金星会和木星成和谐六分相。爱情举足轻重，你有可能收到恋人发自内心的表白，让你受宠若惊。有可能收到的是礼物，也可能不是。有些时候，最能透露出爱意的是这个人做的事。这是付出的节奏。好好珍惜吧！
【白羊座】译者：@流水亦如镜
如果你有伴侣，最近会有关于财务的好消息让你们为之庆祝。你和爱人可能最近决定加入某个生意，如果是这样，那的确是个好消息。你会看到这个计划轻松地就成功了，因为你们两个都完美地符合让事情成功的条件。你们可能正一起忙着招募员工，或是寻找办公地点。另一种可能是你们会获得意外之财。哇哦！
【金牛座】译者：@柒菠萝
本周的金牛继续充满爱和快乐。金星正驻扎在你的真爱宫并在这一周与处在你婚姻宫的扩张之星木星形成美妙绝伦的相位。如果你最近开始与某人约会，很可能本周即将确定关系。彻底和备胎撇清关系，删掉网约软件吧。如果你已经处在恋爱关系中，你和爱人也许打算要个孩子。孕育新生命的感觉是那么的强烈！
【双子座】译者：@粉色电饭煲
你和你的爱人这周可能不想离开你们的家。这不是因为负面事件的影响。事实上，恰恰相反。如今，当你和你的爱人真正享受家的舒适时，宇宙能量的趋势是压倒性的支持。你可以用各种各样的方式使用来自宇宙的能量，从本周大多数晚上选择依偎在沙发上到一起发起一个装饰项目或家庭活动。你会花钱，但你们都很赞同这么做，因为这是完全值得的。毕竟，这是你们共同的家。
【巨蟹座】译者：@Addison火车
巨蟹座们，最近这几天，浪漫的事情会来带给你最好的体验！本周，爱之星--金星，将会以最愉悦的方式与代表幸运和丰满的木星相遇，这会使得爱和幸运流进你的爱情宫。除此之外，难道你还有什么别的渴求吗？单身的巨蟹，你身边会有一个人将要接近你，并且以极其浪漫的方式和你开始接触。TA甚至会尝试帮你做一些事，比如帮你把超市的大兜子提到车上。骑士品格还没有灭绝，当然也不是仅限于一种性别之中。本周，你就会亲身体会了！
【狮子座】译者：@张逗鲨
本周你和伴侣会发现二人的关系并没有按照自己预期的方式向前发展，所以本周你会专注于你们的关系。其实，为你们双方找到一个共同的目标前进能缓解你的焦虑--但这有可能会涉及到某个家庭成员。通过别人的烦恼，你能以旁观者的角度获得一些灵感。本周，也许身边某位亲人相关的某件事，会提醒你和伴侣--无论经历怎么样的风雨，都并非坏事。
【处女座】译者：@yoghurt
这周，你很轻易就表白你所崇拜的ta，事实上，你只是发自内心地赞美。无论你们面对面交谈还是给你所爱的人写一封充满爱意的情书，你说的话将深入ta的心。如果你还单身，愿意敞开心扉试着交往，那么你可能会遇到比你大很多的对象，不过这个人还是值得你去了解的。
【天秤座】译者：@是我啊你的锅
天秤们，你们本周会认真地和伴侣谈一次话。猜猜怎样？早该如此了。看起来你急需以反省和对自我的诚实来审视在这段关系中的得失。很有可能，你一直在无私奉献，但现在你意识到这并不能在爱里达到平衡和和谐。当你尽可能的给予爱时，你的伴侣把这当做理所应当。当你通过期待互惠来控制你的慷慨时，你正在建立一个健康的边界来促进真正的链接。亲爱的天秤们，这就是你们的终极目标。
【天蝎座】译者：@Addison火车
本周，你的快乐很大程度上来源于你的朋友们，甚至你的浪漫感情也和朋友相关。单身的天蝎，可能会被朋友介绍给别人，而这个人会给你带来天翻地覆的改变。这个人有可能是你朋友的同事，所以如果你的朋友邀请你去他们的单位聚餐什么的，一定要接受哦。有伴的天蝎，你的朋友可能会表达，对你们双方在感情中的付出的肯定和欣赏。而涉及到一些有关内心的事情，你会激励到你的朋友的！
【射手座】译者：@救命讨厌改名字
如果你在恋爱中，那你一定能感到上周新月日食的影响。它进入你的亲密宫，给你和伴侣提供一个新的开始，让你们在性生活中探索地更深。你可能会考虑多种尝试，或者和伴侣分享更深的需求。如果过去你在这方面有所保留，那宇宙希望你能放下顾虑。最深的、最有意义的关系在等着你。
【魔羯座】译者：@阿荷的机器猫
你可以想象即将来临的又刺激又让人在心里喜滋滋的一周。日食在上周发生在了你的伙伴宫位，想要促使你和你的伴侣去真诚地评估两人之间的力量平衡。这可能并没让你感到惊讶，因为你已经在过去尝试着尽可能地控制彼此关系了，然而现在你的伴侣想要和你谈谈，并且甚至可能会引起纷争。你将会了解到，也许你放弃控制，才能真的拥有彼此。你已经走很远了。
【水瓶座】译者：@陳家的猫嬸
本周有个契机可以解决你和你的伴侣在卧室里遇到任何问题。你们中的某个人或两个人都在进行着生理或心理的斗争，导致性生活不那么充实。如果这是你们现在的状况，那么有好消息将要发生！本周，一个解决方案将以一种医学或心理的方式来帮助你和你的爱人达到你们真正渴望的亲密程度和性满足感。是不是很棒棒呀？
【双鱼座】译者：@Veacent
金星仍在你的关系宫中穿行，并作为一个可爱的缓冲区，以防你和你的伴侣之间发生任何的别扭。幸运的是，这些日子过得还不算太过让人折腾。本周金星和木星会形成一个完美的相位。而且木星在你星盘中代表灵性和超我的位置，看起来你和你的伴侣会享受着满足身心的沟通。你会相信你们有能力互相从对方身上学习，共同成长。结果自然就是，爱情之花盛情绽放。
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