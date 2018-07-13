本周：7.15-7.21

原文：蒂姆-斯蒂芬斯（Tim Stephens）

翻译：@迦勒底Chaldean

7月5日：12:46，凯龙星逆行，凯龙星在白羊座2°25'

7月10日：10:32，金星进入处女座

7月11日：1:03，木星顺行，木星在天蝎座13°21'

7月13日：10:48，巨蟹座新月+日偏食，太阳、月亮合相在巨蟹座20°41'

7月23日：5:00，太阳进入狮子座

7月26日：13:03，水星逆行，水星在狮子座23°27'

7月28日：4:20，水瓶座满月+日全食，月亮在水瓶座4°45'，太阳在狮子座4°45'

注：运势所有时间与日期都参照太平洋时区，换算为北京时间需+16小时。请各位读者自行换算。

【序言】

“此刻即是未来！”

“不用怀疑，宇宙正在以它应有的方式呈现演变。”篆刻在巴尔的摩古老的圣保罗教堂上的诗篇《Desiderata》

甩手掌柜时间：周日10:31之前, 周二3:49-12:42, 周四12:52-18:13

【白羊座】译者：@c4ndy

白羊们，这是轻松、高效的一周。(太平洋时间)周日中午到周二正午，你要处理杂务。你会完成大量工作，特别是你在家工作或是解决家庭问题的时候。

周二下午到周四晚饭时间，你会面临人际关系问题。这有点小小的绊脚:要老练、机敏地识别提案和行动计划中的问题(然后慢慢从中退出)。周二周三小心你的工作、事业、声誉。最佳时间是周二晚上9点到午夜——你可能和某个把你看做是很有活力的伴侣的人在一起。

周四晚上到周六，深入生活中探寻。去调查、研究，特别是在医疗、生活方式、金融和亲密区域。周四有点难以预测，可能会迫使你在收入和投资之间做出选择，或者是在随意的和深入有约束的亲密关系间做选择。两种情况下，都选择后者。这会在周五下午和周六带来财富、幸运的投资或其他成功。

整周的主要关注在家庭、亲子关系、房地产和安全上面。如果你有什么项目要启动，那就尽快做，或者等到8月19日再开始。现在到7月21日周六，只开展你能全神贯注的事情。

【金牛座】译者：@Chris3206

本周生活平静而友好，适合结束一个项目而非开启新项目，因为从下周开始到8月18日的一段时间里会有各种延误和错误发生。如果开启一个项目，那它必须足够短，可以在周末之前结束。

主要事项还是与邂逅、旅行、交流、文书工作和简单的杂事等等有关。周日中午到周二中午指向浪漫、美好的事物、激情、创造力、冒险以及子女教育问题。爱与吸引近在眼前——如果你是单身，就可能会坠入爱河。先发制人——你会取得连胜的！

周二中午到周四晚饭时间，好好处理家务——小心点，因为器械和帮手(或说明书)并不是那么有用。让你心情变差的工作不要做。

周四晚上到周六，人际关系，激动人心的会面，新的视野和机会会摆在你眼前。周四你可能会做出有异于常的事情，或者发现别人表现怪异。

周五凌晨有可能会发生小车祸或者摩擦，但从那之后到周六大部分时间都很快乐，可以广泛交友，乐观面对，还会有很好的机会等等（但是如果你在周六中午寻求浪漫关系的话，可能会被拒绝哦。）

【双子座】译者：@今日蔬菜汤

在8月19日之前不要开始任何新项目——除非你开启的项目或冒险预计在7月21号结束。否则，用这些适合工作的时间来完结手头的项目。

7月25日，从占星技法上来看，一段充满延迟、错误和优柔寡断的时期即将开始。从周日中午到周二中午，多在家里待着，最起码你的头脑和想法要保持沉静。这会是一段富有成效和感情丰富的时间段。

周一早晨，你可能会被召唤出去，或者是在家庭和外界野心中做出抉择。

周二下午到周四晚餐时间，一段甜蜜和浪漫将会贯穿这个时间段。不久后将会迎来充满爱与创造性的冒险/赌博——当然也可能会出现一些损失，所以记得要保持警醒与明智。然而，你可能会在周二的晚上闯入爱的接待室。问题在于，你真的应该和眼前这个人开始长期关系么？好好想想这件事。

从周四晚上到周六，认真工作。在周五傍晚之前，周围的环境对你不利，然后周六的时候好运和进展就会滚滚而来。

周五，你可能会被交付一个新的/额外的工作：记得要酬劳——你会得到的。非常不错的一周！

【巨蟹座】译者：@槍槍大魔王

你的精力和魅力都让你占主导位置。但现在并不是带领大家开始新尝试的最佳时刻——只开启本周能完成的项目就好（即在21日之前完成）。如果没有适合这一条件的项目，那么就利用本周来完成那些进行中的工作，或至少让它们进入更为稳定的阶段。

下周开始，你将会有一段时间的混乱，迷失方向，出错或是优柔寡断——特别是在金钱领域——这一阶段将持续至8月18日。但同时，本周还是轻松愉快而有益的。差旅、旅行、交流、文书工作以及友人相聚将填满周日午间至周二午间的这段时间。你和你的伴侣或合伙人可以利用这完美的时间去讨论重要的话题，或是去聆听公众的声音，单身巨蟹则可以和充满吸引力、彼此相合的人约会。

周二至周四晚间，你可以多关注孩子、家庭、园艺、维修以及营养事务。周三并不轻松，所以要谨慎行事。周日/周一时那个与你相处融洽的人，此时又变得难以接近。

你或许会获取某个有价值的秘密或是在周二晚间了解到某个家庭的事情（单身人士很可能会被某个性感的已婚人士所诱惑——结果很糟糕！）。圆滑处世，特别是面对合伙人及同行时。

周四晚到周六时浪漫让你冲昏了头脑，而周四并没有如此火热——但却充满了不可预测，其他人则表现的“不太自然”。

不论如何，单身人士很可能会突然遇到某人并发展出一场刺激而满足的啪啪啪。（若你跳进这段关系，很可能会触发一段7年——或不到7天的感情）。

然而，最好的感情是在周五早上（黎明之后）到午夜的这段时间出现，周六也很不错，但是中午左右你们之间或许会出现意见相左的可能。

同样的时间，巨蟹也好运满满，可以尝试创意美化的项目，运动，游戏及赌博，追逐快乐。

【狮子座】译者：@张逗鲨

噢，谢天谢地，上周是你最低迷想逃离的一周，这周将开启轻松的模式。尽可能多休息，因为很快事务和机会就会找上门来，那时你便不得不保持神经紧张。

当下除了手头可以完成的小项目之外，暂时不宜开启任何新的冒险活动。从7月25日开始放缓节奏，留心一些不确定性和小差错，一直持续到8月18日。（这次会带来老朋友、情人以及之前的财源，但是在新项目启动和关系处理上则不尽如人意）。

周日早上，你元气满满，给自己一个大大的拥抱吧！周日中午到周二中午，适合拜拜金购购物。在8月6日之前，幸运一直眷顾你的金钱区。如果你单身，额……可能会有一场一夜情发生。

差旅、通讯、旅行、简单的文书工作尽可能在周二中午到周四晚饭前完结。虽然任务很简单，但是“环境”很艰难，其它人或者一些机器总是不给力。留心自己的言辞举措。

周二晚上9点到午夜，和爱人进行一次促膝长谈，或者有力的拥抱吧！家庭，父母关系，安全问题、基本常识在周四的晚上到周六需要重点关注一下。

周四晚上到周五黎明，会迎来一场挑战，或者是关系上摇摆不定。可能会有激励你在新事业上奋进的灵感。周五黎明之后，一切顺利，会有房地产方面的幸运机会，很大可能在下午。

【处女座】译者：@星星1781

本周处女座的生活十分有趣。交到新的朋友、参加新社团——如果加入集体让你感到不舒服，那么尝试去找一个有条理、结构化的社团。是时候享受生活、迎接快乐了。

一个愿望会得以实现——特别是你努力了的话。很快(也就一周左右)就会有新的义务出现，可上级一些奇怪的延迟想法会让你失去方向，感到束手无策。为了避免这种情况，现在就去获得明确的指示，利用这周完成项目，而不要开始新的。

下个星期开始一直到8月18日，很可能会出现错误，延迟和优柔寡断。你可能已经开始感受到动作放缓，如果你正在处理某些杂事。在一个缓慢的开始之后，周日迎来了好运，会有很多灵感，你会知道有人喜欢着你。

周一如果你是单身，你可能会遇到一个难以捉摸、神秘的潜在伴侣(这个描述适用到2025年)，如果这个人你是周日、周一见过，那很好。如果是你在周一遇到的，你可以大胆地去追求。如果你们之间的缘分足够，他还会再次出现的。如果你有伴侣，你可能会找到一个有同情心的伙伴，会有关于搬迁，公共事务，合同、协议方面的想法。

周二中午到周四晚上，你倾向于挣钱。最好的机会是周二晚上9点到午夜。但也可能这段时间阴云密布，充满了障碍、微妙的令人失望的结果。最好的方法是什么都不做，或者只做常规事情和简单的家务。

周四到周六，你的负担会减轻，跑跑腿、发发短信。周四晚上很预料，可能会破坏掉一段友谊，电脑发出噪音，或者有一个和你内心接受的、快乐的、古怪的人的神奇会面。

周五黎明到周六，会变得更轻松、幸运。周五晚上可能会有一个关于旅行的消息，或者以家庭为导向的购物(这是一个沉浸其中的好机会)。如果你参加一下聚会，生活也会变得时尚，充满各种可能性。

【天秤座】译者：@银边silverside

天秤们，这是关于事业和地位压力（机会）的最后一周。周日/周一去做准备，周三去展示（展现你能做什么）、采取行动；周五/周六收集、寻找($)报酬。但是，本周不要开始任何新计划，除非你可以在本周做完此项计划（短期、小型）。另外，本周结束正在进行的项目，或者为即将到来的延迟、优柔寡断和错误做好准备（下周到8月18日）。

周日以乐观振奋的微笑开始，但到上午会开启一段宁静时光，一直持续到周二中午。退休、午睡、思考和计划；保持勇气，保持慈悲。处理家里的事情，联系总部或公务员。

危险——周一中午充满着幻想。寻求/坚持逻辑，而不是直觉、预感。

周二下午到周四晚餐时间，你的能量精神将强势回归。走出去，做重要的接触、做一个领导者，尤其是在家人和家庭事务上。（在你的“领土”上做事。）

周二晚上，你可能会在爱情中感到兴奋。

周四晚上到周六，追逐金钱，发现物美价廉的东西。周四到周五黎明，破坏一段关系，或开展一段新关系；打破旧的或开展新的金融环境。

周五白天/夜晚会给你带来大量金钱，或者为你打开赚钱的大门。可以要求加工资。如果需要的话，买一些机器。周六会出现“混合信息”或者小误会，然后会有成功的机会。

天秤座，这是不错的一周，现在去完成，下周去庆祝（或享受优渥报酬的“快乐时光”）。

【天蝎座】译者：@Dialouge_withme

接下来又是情绪深沉的一周，还有智慧的愿景、法律/旅行/智识/文化方面的活动，温柔博大之爱。

从现在开始一直到八月初，社交的欢愉拨动着你的心弦——甚至有可能令你陷入情网。

要尽力了结现有的事务而不是开始新的：如果要开启小型项目，要保证你能在这周完成。

7月25日到8月18日期间，进展不够顺利：可能会有延误、失误、错误的开始和迟疑不决（尽管还有“第二次机会”，或者是过去的职业机会——涉及到你喜欢过的人，或者很可能会牵扯到投资）。

周日上午到周二中午会有欢乐、乐观、社交乐趣、受人欢迎和如愿以偿。八九不离十的是，你的一个或两个愿望会梦想成真。你真的会同情投意合的心上人恋爱、调情，不骗你（这算一桩心想事成！）。勇往直前吧~你肯定不会碰壁！

周二中午到周四晚饭时间（太平洋时区）休养生息，低调、放松。思考眼前的障碍，筹划你的应急之策。周二的晚上解决家庭问题（太平洋时区晚上9点到午夜）。周三，避免任何挑战；默默观察。

从周四晚上到周六，你的能量和魅力，影响力和效率会攀至高峰。周四晚上会向你显示，从现在直到2025年，你的人际关系会变得更加戏剧化和不可预测——或许会突然开始，突然结束，还有的关系会有独立性，会重新开始但是或许并不顺利。

周五黎明时分回避家庭矛盾。在此之后，整个周六，爱、合作、追求收入、创造性的冲动和智识上的追求都会眷顾你。人人都想见到你！

【射手座】译者：@老皮带叔叔

生活依旧在神秘的深处盘旋。整周都会有财务事务、生活方式改变、医疗行动和性诱惑。广义来说，这些都是成功的领域。研究、钻研。别看表面的答案，或是外观。

八月初，高层、父母和权威都会支持你。请在本周完成任务，但是不要开启项目——或者只开始一些周六前可以结束的项目。

水星大佬轻微的减速已经影响了你，但现在还只是延迟、错误、爽约和犹豫不决的开始，这些状况会在7月25日至8月18日之间变得更加激烈。

周日开始是柔和的，但很快有能量、野心，和来自职业及其相关利益（例如，邻里声誉）的要求。周日和周一可以前进，会有好运相伴，甚至可以获得加薪或管理职位。

周二中午到周四晚餐时间，乐观、娱乐、性感的概念和强烈的爱情是你的支柱。心情很好，但事情的进展并不那么顺利。周三，关注所有实际问题，尤其是资金问题。

周四晚上到周六，请你离开紧张的情绪，好好休息，或者思考、研究、精神/慈善。

周四晚到周五黎明间会有点颠覆性或冒险，尤其在工作和健康方面；而周五的休息会为你提供巨大的好处，尤其可能来自国企或大型的企业、机构，家庭/家人，以及心理学。

周六也一样，但是中午时分会有小误会或“错误的建议”。下周将会很轻松，很快就会有幸福的理想中的旅行。

【魔羯座】译者：@这是北什

现在起一直到8月6日，一场爱与浪漫的飓风将会席卷这段时间。

本周，你要处理一段开放并且诚实的关系。你开朗，渴望参与一些合作。避免接触那些你觉得并不喜欢你的人。

本周你最好完成某些任务，而不是开启任务，因为下周（到8月18日）将会有一些延迟，错误或者犹疑，这些都会阻碍进步。

金钱宫持续发热，记得要节省，而不是肆意浪费和引入债务（这条建议直到8月12日都有效，在9月10日到11月15日再次奏效）。

经过一段劳累或者说内心的开始之后，周日中午到周二中午这段时间，会有一些关于国际，法律，智力，学习，文化和媒体的事物，以及爱。继续前进吧，好的运气围绕着你。愿望总会实现的。

本周中期（周二下午到周四晚餐时分）你会充满信心，展示你的能力、控制力。要注重结果而非金钱（除了周二晚些时候，介时一个比较幸运的，和事业相关的财务链将会出现）。

周四晚上到周六的时候，幸福，社交的快乐，人气，愉悦，丰富的希望和乐观将集体爆发。周四的晚上显得难以预料，它可能会告诉你在未来7年里浪漫是什么。出乎意料、突然、令人震惊并且友好。（你的方式可能充满占有欲，但是“自由精神”将赢得更多的爱，你要在这个时候做出冷静的决定）

周五的时候打开幸运的大门，跟随你的乐观（并且听从那些鼓励人心的朋友）。周六依然，但是在中午时分要避免一些误解。新一周愉快！

【水瓶座】译者：@时光且短我心且长

亲爱的水瓶座，在8月6日之前，你的内在生活、财政、亲密关系、生活方式的改变及医学测试都进行的很幸运。一个小的投资会换来丰厚的回报。

深挖下去——你会喜欢上你所发现的——尤其是在周日黎明至周二日中（太平洋时间），当这一切事情都被强调的时候——并且会幸运！

周一中午，需要做一个金钱相关决定——保持警醒、现实。这整个一周都会推动你面临工作、健康问题，但总的来说还是幸运的。在周末，你可能会为了升职或者加薪而努力。

周中，律法、旅行、出版、文化以及智力方面的兴趣出现（具体时间为周二下午早时至周四晚饭时间）。现在你所面临的阻碍是：小心前进，站在船头去留意前方的障碍与冰山。

最轻松的时间：周二深夜，当他人认同你展示的能力，或者你快速的解决了一些杂事的时候。

你的职业生涯、世俗地位、信誉关系、野心及与当局打交道都集中于周四晚间至周六。

周四有些冒险，因为每个人都表现的/感到不可预测。你可能直觉地感到你的家在说:“你属于这里，别去追求事业。”

但在周五黎明之后，职业领域回报丰厚，或者至少会为成功打开一扇门——走进去!周六也有类似的事情，但在日中要避免浪漫、赌博、财政和性诱惑。

整个星期，去完成而不是开始项目，因为从下周开始，并持续到8月18日，一切开始减速（在此期间水逆）。

【双鱼座】译者：@槍槍大魔王

你的这一波快乐还没有结束，鱼儿。美丽、迷恋、创造性的自我表达、创意及灵感都伴随着你。

过去几周的浪漫生活，对于单身人士（如果适用）而言，很可能将进入下一个稳定的的阶段，周日早上至周二午间——结合、协议、配对，像团队一样处理事务（而不仅仅是彼此想念和甜蜜腻歪）。

不论你已婚或单身，这几天的感情都伴随着好运以及要学会合作（未来三周这根合作与好运的魔杖还会多次施展魔法）。

协议、合同、公共交易（和名声）方面都将会有全新的平台和机会——抓住任何一个！（感情方面的好运气将持续至8月6日）。然而，周二午间至周四晚间，当这些关系逐渐发展至更深的阶段（性关系、物质承诺），你或许会遇到阻碍，主要是来自于朋友或“正义”。耐心点，不要急着做出承诺。

周四晚间至周六，某种甜蜜而成熟的智慧流淌在你身上，周四时（一直到周六黎明）或许会有些混乱，信息会出错，或是你会收到意想不到的（次要的）消息。

但是周五对于爱情、远行、知识和文化兴趣会非常有利——如果你正在寻觅上述领域的事项，这一天非常完美。

周六也一样，美好、幸运——但是很奇怪的，伙伴关系或许会在周六中午遭遇阻碍，但没关系，都是小事情。不过这的确暗示出你或许会与某个同事牵涉过多——如果是这样的话，那么在接下来的一个月里，你或许会遭遇犹豫不决、倒退的情形。

本周要结束而非开始项目，直到8月18号天象都会带来拖延及缓慢，失误，错误的开始以及优柔寡断，特别是在健康和工作相关的领域。

旧的火花或许会重新点燃——不过那是下周的预测。