玛丽亚5.7-5.13爱情周运(2018-05-07 15:45:52)
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本周：5.7-5.13
原文：玛丽亚-德西蒙尼（Maria-DeSimone）
翻译：@迦勒底Chaldean
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翻译：@迦勒底Chaldean
本月重要天象（均为北京时间）
5月13日：20:40，水星进入金牛座
5月15日：19:48，金牛座新月，太阳、月亮合相在金牛座24°36'
5月15日：23:16，天王星进入金牛座
5月16日：12:55，火星进入水瓶座
5月19日：21:10，金星进入巨蟹座
5月21日：10:03，太阳进入双子座
5月25日：17:52，木星和海王星成三分相，木星在天蝎座16°20′（逆行），海王星在双鱼座16°20′
5月29日：22:19，射手座满月，月亮在射手座8°10′，太阳在双子座8°10′
5月30日：7:49，水星进入双子座
运势请参考太阳及上升星座（快速查询本命盘>>）
【综述】译者：@玥家樂
这周开始的一个月你可能会变得有点势利眼，所以很有可能会对恋人说出之后会后悔的话。周一水星刑克冥王星，周二金星刑克海王星。这两个星象不太好驾驭，因为你会变得多疑，总把事情往坏处想，但另一方面你又想把眼睛蒙起来，不去看恋情中存在的任何不健康的问题。紧接着，周六和周日接踵而至的是争辩的能量，水星刑火星，水星此时还和天王星合相。你可能会无端指责恋人。同样有可能出现的是，你会用言语攻击恋人，因为ta曾经做过伤害你的事。反正场面不会太好看。都这样了，还能修复吗？当然。但你要记得：你选择的是原谅这个人，不是ta犯下的错。
【白羊座】译者：@流水亦如镜
秘密，到处都是秘密。是的白羊座们，这些秘密榨取了你的能量。你厌倦了欺骗、幻想，以及你爱的人无法履行的承诺。你其实可能还没有和这个人开始真正的交往，只是你十分渴望你们已经在一起。残酷的事实是本周你可能就要发觉你一直在向一个无法给你回报的爱投入。尽管这样的感觉并不好，但至少你不会在再把自己捆绑在一厢情愿的情感牢笼里面了。现在应该开始寻找能够给你带来回馈的感情--这才是你值得拥有的。
【金牛座】译者：@柒菠萝
看金牛座，我们都知道在财务上金牛座象征着稳定。实际上，你懂得其中的奥妙，你可能在钱财上以爱的名义做出一个愚蠢的决定。长点心吧，别再干蠢事了！你一定不会把自己的弱势暴露出来，从而因此做出某个令自己后悔的决定，不要把钱借给你的爱人，除非你早已做好有去无回的改变，如果你给想给爱人一点零钱。你要问问自己，为什么你会答应ta的请求？当然如果你想当糖爸糖妈（译者注：包养异性），这事就另外说了，但是你真的想这样做吗？
【双子座】译者：@粉色电饭煲
你爱人有世界上最好的打算，但当你寻求职业建议的时候，ta是最不恰当的人。如果你让你的爱人掺和进来，你对职业生涯的选择只会更困惑更糟糕。问题是你的爱人碰巧把你放在显著位置，认为你是有史以来最伟大的人。为什么这会成为一个问题？因为这是一种非常主观的观点，ta可能不会实际地评估你最适合追求什么。相反，ta会盲目地支持你所有的梦想，让你认为你就是无极限的。乐观是极好的，但这周你需要的是现实。首先你必须坚持，否则你会失败的。
【巨蟹座】译者：@我是幸运鹅啊
这周内心盲目的自信不会对你有很大的帮助。如果你还在为某个不可触及的人而神伤，是时候停止这种愚蠢的行为了。残酷的现实是那个人显然没有像你在乎ta一样的在乎你。别让自己陷入悲伤的情绪，你要认识到自己的价值、自己的美丽。对的那个人不会错过你的，而这个人ta不值得。如果你不是单身狗，你和你的伴侣可能要解决一些财产上的问题，可能和房产有关。
【狮子座】译者：@张逗鲨
噢，那些我们编织的互联网啊！一个与你有利益往来的朋友可能会打破你的平静带来一个烫手山芋。忽然之间，这个人可能会相信你是ta生命中的挚爱，反之亦然。起初，你们两个都选择让事情顺其自然，但不知何故，你们中的一个不再赞同这个选择。保持身体关系但又不情绪化并非易事，尤其是这种状况已经持续了一段时间。所以你俩都需要认真的地审视形势，如果双方不回馈那些浪漫的感觉，那么也许是时候结束你们的幽会了。
【处女座】译者：@纯洁朴素简单大方
你的感情生活可能对事业带来阻碍。你正在处理感情方面的事，这会使你分心。可能你的另一半正在经历情绪上的困难时期，这令人疲惫。你正在尽全力帮助对方，但是你不可能仅凭一己之力就处理好这事儿。本周适合向外界求助，比如说为另一半找一个顾问。另一个可能是你的爱人正陷于某种“瘾”。不论是毒品、酒精、食物还是性，这种不健康的生活模式已经开始失控。但是不要绝望，你会找到合适的人提供帮助的。同时，你的事业也需要暂时让位于感情先。你的伴侣需要你。
【天秤座】译者：@minki的一些事一些情
本周你可能以爱的名义违背了自己的道德准则。如果你正在约会或者喜欢的那位做了一些你明知道是完全错误的事情，你可能会想尽办法证明它是正确的，或者更糟糕的是，对这事情睁一只眼闭一只眼。你要明白的是爱不代表忽略对方的错误。真正对他人的关心是去帮助他们面对自己的缺点，以及做一些必要的事情从这些缺点中成长起来。还有另一种可能性吗？那可能是你将会陷入一段令人厌烦的办公室恋情。在此提醒你一下！
【天蝎座】译者：@我是幸运鹅啊
如果你是忠诚的伴侣，那你要小心诱惑了！本周有他人对你大献殷情，你可能被迷惑走错路。在你进入跳入一个新世界之前，请你后退一步，想想为什么你甚至有些享受这些。这似乎更像是你的一种幻想，而不是你追逐的东西，可能是因为你对你的伴侣心存不满。如果你渴望闺房中良好的体验感，你所要做的就是向你的伴侣坦白你想要的，ta会很乐意帮忙的。单身狗么？那么，请享受你的桃花吧。
【射手座】译者：@救命讨厌改名字
你和你的伴侣正享受着一段和谐时光，这要感谢金星在你的关系宫。不过这周可能会在家庭事务上出现一些小问题。因为一位亲属正处于困难时期，你们可能无法像彼此希望的那样关心对方。这个人需要你们俩，在如何帮助ta的问题上，你俩可能意见不一。记住：感情是不会错的。如果你单身，你会和约会对象说很多话，但好像还是定不下来。老是聊天，没有行动还挺烦人的。
【魔羯座】译者：@阿荷的机器猫
如果你正处于某段关系中，本周你和你的爱人将会在日常生活、起居中向对方发送许多混乱的信号。可能发生这样的事情--你们都认为对方已经接孩子了，并且正在带ta去参加足球训练。又或者你可能会搞混了到底谁该去拿干洗的衣服，本周谁又该负责做晚饭。这些都只是芝麻小事，但是它们都会让你们对对方产生失望的情绪--就好像是你指望不上你的伴侣。其实你能的。只是这一周会很混乱而已。
【水瓶座】译者：@陳家的猫嬸
不管谁说爱不需要付出任何代价--至少这周是错的。水瓶座，真实情况来说，你可能会觉得你为感情付出的代价比你应该付出的要多。你的爱人或许处在一段艰难的时期，所以ta可能会试图通过要求你支付ta的账单来耗尽你的银行账户。你会想帮忙，因为你会为你的爱人所处的处境感到难过。然而，这可能同时也是一个你需要注意的危险信号。小心行事。另一种可能是，你同时在和两个人约会，而维持这种生活方式太昂贵了。也许是时候做出选择了。
【双鱼座】译者：@Veacent
对于爱情，你将比往常更加困惑。特别是当你和某人约会了一段时间之后，可能你们正在讨论要不要把你们的关系升华到下一个层次。你们可能会考虑同居，但当你尝试计划的时候你会发现自己碰到了各种障碍。例如你定不了去哪里住，或者怎么划分支出。另一种可能是你的一位亲戚非常反对你的恋爱关系。事实上，你的家庭成员可能认为你正被爱所蒙蔽。你自己觉得呢？
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