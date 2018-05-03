黛比2018年12星座5月运(2018-05-03 13:19:18)
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原文：黛比-弗兰克（Debbi-Frank）
翻译：@迦勒底Chaldean
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2018年5月天象（北京时间）
5月13日：20:40，水星进入金牛座
5月15日：19:48，金牛座新月，太阳、月亮合相在金牛座24°36'
5月15日：23:16，天王星进入金牛座
5月16日：12:55，火星进入水瓶座
5月19日：21:10，金星进入巨蟹座
5月21日：10:03，太阳进入双子座
5月25日：17:52，木星和海王星成三分相，木星在天蝎座16°20′（逆行），海王星在双鱼座16°20′
5月29日：22:19，射手座满月，月亮在射手座8°10′，太阳在双子座8°10′
5月30日：7:49，水星进入双子座
运势请参考太阳及上升星座（快速查询本命盘>>）
【白羊座】译者：@面窝要KAI心
过去七年里，特立独行天王星占据了你的星座，在这个月中旬，天王星将会换座至金牛座。是时候摆脱那些主宰了你生活的如同过山车一般的动荡和变化，它们很难让你看起来像个正常的人。5月是评估什么是真实和真实价值的时候，而不仅仅是货币方面的价值。
【金牛座】译者：@阿荷的机器猫
84年以来，在本月5月金牛座将首次迎来狂野的天王星，你应该认识到，很多事情将会改变。也许这是你期待已久吸一口欧气的机会。然而，很多金牛座的人并不喜欢它所带来的不稳定的连接。然而，你并没有办法阻止这一切的改变，因为这只是一个很好的时机让你继续前进。月中，天王星的到来，以及金牛座新月，意味着一个重要的新的周期即将开始了。
【双子座】译者：@mybelovedhelena
当天王星进入你的第十二宫有关幕后工作的区域，是时候去看看所有那些让你不堪重负的事情了。当机立断，处理过去，并摆脱那些在最近几年堵塞你的光环的事物。你意识到你根本不需要任何沉重的包袱，想从任何阻碍你的事情中脱身。金星在双子座也会帮助你出现在更好的光线中。
【巨蟹座】译者：@Dialouge_withme
如果你自以为你已经同某一特定的职业人群或团体融为一体了，那不妨再好好想想。颠覆性的天王星降临你的关系和友谊宫，必将带来新面孔，或是抛弃结识已久的关系以为新人和新的利益让路。爱神金星19日进入巨蟹座，会把橄榄枝递给那些失意的巨蟹。
【狮子座】译者：@-H大人
象征着革命的天王星将到你的天顶位置，这将改变未来许多年的事情的走向。所以，重新定位自己是本月的关键。无论你是否需要摆脱旧的羁绊，你最终都会割断束缚的纽带，为自己打造一条全新的道路。这个5月将让你知道，重新创造自己是可能的。
【处女座】译者：@星星1781
5月会带来期待已久的改变，你需要随时准备起飞。但不是用处女座习惯的方式--做一个计划投资组合。月中，天王星会来到你重生的宫位，预示着未来几年会出现一条崭新的道路，也许和你想象的完全不同。旅行是一种方式，把你的视线从聚焦的小点移开，关注在更广阔的蓝图上。
【天秤座】译者：@只想取个简单的名儿
在你们伴侣宫待了七年之久的特立独行的天王星，终于要在5月中旬离开了。对你来说最大的变化就是不再感到不安，取而代之的是平静和谐。天王星离开最大的好处不仅仅是因为能重回稳定的状态，更是因为天王星本身就会给人制造出一定的压力。所以敬请期待本月中旬的到来吧，你会迎来令人激动的时刻--可能是之前被搁置的项目又会重新提上议程，去完成它吧。
【天蝎座】译者：@劉育嫻
本月中旬，天王星将来到你们星盘上掌管人际关系的位置，从现在到2019年的几个月时间里预示着新周期的开始，你可以准备迎接激动和惊喜的事情。你有着坚韧不拔的意志，哪怕面对难以难受的某人和处境。你会发现自己突然间从圈套中解脱出来，体验到自由的新能量，人们会把你带到不同的位置。
【射手座】译者：@张逗鲨
看上去你最近正在改变，所以对风也敞开了心扉。本月中旬一旦天王星进入你的工作领域，你会发现需要腾出一些时间去做出决定，改变自己的生活方式！但是这一切都意味着你会更健康更快乐！
【魔羯座】译者：@劉育嫻
过去七年里，你们体验到了私生活的重大变动，现在又有了新的开始。本月中旬，代表变革的天王星，它也要改变位置了，来到了几乎是你星盘里最受欢迎的地方。未来的几年里，在所有关于你的心和幸福的领域里，它将送上一份尖叫的惊喜。
【水瓶座】译者：@铜妹_
水瓶座的守护星天王星即将推进到一个对你来说很私人的位置，并且要在这个位置待很多年。因此改变即将到来。由于你受天王星特征影响，你会发现这个新时代是有启发性和解放性的。你要准备好拥抱变化，抛弃旧的附件，去探索新的生命。
【双鱼座】译者：@Veacent
随着5月把特立独行的天王星带到了你的沟通宫，你可能会有一些和往常完全不同的想法。你会发现你的声线和力量能清晰地表达你自己。当然，你的大脑会很忙，事物也会呈现出一种全新的角度和可行的方案。这有够兴奋的吧！木星也会在25号和海王星形成最好的角度，暗示着这个月美好的结局。跟随幸福的脚步吧……
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