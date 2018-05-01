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出自@迦勒底Chaldean，并请保留译者名

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本周：4.30-5.6

原文：马乔丽-奥尔(Marjorie-Orr)

翻译：@迦勒底Chaldean

4月30日：8:58，天蝎座满月，月亮在天蝎座9°39′，太阳在金牛座9°39′

5月13日：20:40，水星进入金牛座

5月15日：19:48，金牛座新月，太阳、月亮合相在金牛座24°36'

5月15日：23:16，天王星进入金牛座

5月16日：12:55，火星进入水瓶座

5月19日：21:10，金星进入巨蟹座

5月21日：10:03，太阳进入双子座

5月25日：17:52，木星和海王星成三分相，木星在天蝎座16°20′（逆行），海王星在双鱼座16°20′

5月29日：22:19，射手座满月，月亮在射手座8°10′，太阳在双子座8°10′

5月30日：7:49，水星进入双子座

【白羊座】译者：@c4ndy

本周，你可能倾向于考虑你必须改变你的分享方式，但在一时冲动下做出决定可能并不是好主意。恢复你自己的安全是只有你能做到的，而且需要优先考虑。不要惊慌，因为一切都不会按计划进行。周围的影响并不利于提升你的自信。他们会让你慢下来，也许这并不是坏事。

【金牛座】 译者：@肖芷欣

如果亲密伴侣不能和你的思维同步，可能需要循循诱导，才能令他们理解在你脑袋里装了什么。为了得到回应，你必须屈服于第一种做法，但这是值得的。你觉得自己正处在一个不利的情况当中，譬如某些计划在眼皮底下失效。给它一些时间，等尘埃落定之后，你将能更加果敢地应对。

【双子座】译者：@mybelovedhelena

在责任和快乐之间找到平衡点，服务别人的需要，欠缺对自己的关注，这就是你现时的想法。你知道你不可能是一个孤岛，但同样地，你也不希望被其他各方的要求所驱使。把注意力集中在那些能让你感觉良好的活动或同伴上，以某种安静的方式。你有一两天左右的时间不想做任何过于喧闹或体力消耗的事情。注意宠爱和保护自己。

【巨蟹座】译者：@你是猴子搬来的救兵咩

你的朋友和你亲爱的人想要将你拉向不同的方向。所以你要自己做决定该如何解决这个问题。你最近跟朋友们相处的太多所以让亲密的人有些被孤立的感觉，所以有机会的话还是要去跟亲密的人撒撒娇。也许是你的亲密关系有一些让人觉得很不开心的情况，或者说让你感觉有些困惑。思考一下那些乱七八糟的事情是不是对方故意的。

【狮子座】译者：@放弃填写昵称

你最想做的就是把自己塞到熟悉的环境中去，允许自己的放纵。你日程繁忙，不可以长期懒惰下去，但是你必须得让自己休息一下，不然你会不堪负荷。后半周你的情绪很具创造性，但不是很实际。控制你的想象力，并且多检查检查自己是否偏离了轨道。

【处女座】译者：@星星1781

旅行中可能会有混乱或延迟，因为你没有把注意力放在你的目的地和时间上。你总会不断改变计划，所以，在开始前坐下来，写一份旅行清单十分必要，你可以到达其中的一些目的地。靠近周末，你会有一种很强的自我牺牲心态，但不要成为受气包吧，乐于助人的同时，也要为自己挺身而出。

【天秤座】译者：@呵呵从今天开始我要减肥

搞定财务安排和清理交易事项是极其重要的，特别是如果你感觉到短暂的变化，或没有足够重视这些的情况下。 如果你偶尔有抱怨或积怨，这一周并不适合解决它们。否则你将无法脚踏实地并坚持走自己的路。 即使你去解决了，也可能没太大的用。 对于处理商业事务或做任何注重细节的事情来说，这也不是一个好的时机。

【天蝎座】译者：@徐小楠知道星星不说谎

满月来临时人的情绪很容易低落，本周满月将发生在天蝎座，所以你可能会变得特别敏感。你最近的判断能力很容易发生偏差，所以尽量避免迅速下决定。在亲密关系方面，尽量让自己的想法保持平衡。这段时间你可能会经常感觉别人需要你的帮助。摆脱束缚可能不是件容易的事情，但是记得不要让自己的心引导你走上错误的道路。

【射手座】译者：@张逗鲨

有时你乐于与人分享，但如果没有人回报，你会感到愤愤不平。给自己一块点心来打打气，一切都会好起来的。本周后半周时候可能会有一些混乱，因为海王星在你身边徘徊，没有任何事情是明确清晰的。你会意识到别人的需要，但不要让多愁善感吸引你。

【魔羯座】译者：@花奕茹

尽管心爱的人近来的情况已引起了你的关注，但本周你的还是想和小伙伴们轻轻松松地待一起。或许你或发现自己消瘦了一些些，但是却并不无趣。跟随自己的直觉虽好，但是也不要把某些人看得太伟大。假若期待奇迹会发生，那最终很可能只会迎来失望。残酷的事实是，你所期待的事情，打从一开始就会不发生。

【水瓶座】译者：@小公举白白闪闪惹人爱

本周的满月会发生在你的中天区，这意味着你需要在头脑和心灵之间找到一个更好的平衡点。除非你内心世界是稳定踏实的，不然外部世界的成功也不会让你感到满意。周后期，让自己去做一些事情。你的大脑可能一团雾水，所以你感觉对任何事都不能采取直接行动。要注意不要被不确定的预感误导。

【双鱼座】译者：@你是猴子搬来的救兵咩

这周你不适合把自己陷入乏味无聊的日程中，也不想为接下来的事情陷入停滞。但是你也要注意不要把自己弄得乱七八糟。如果你不注意的话会出现交流或者旅行方面的问题。所以把计划放在旁边，先空闲一段时间也没事。心理学上说，你不算是处于对战状态。