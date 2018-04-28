马乔丽2018年12星座5月运(2018-04-28 17:17:27)
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原文：马乔丽-奥尔(Marjorie-Orr)
翻译：@迦勒底Chaldean
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2018年5月天象（北京时间）
5月13日：20:40，水星进入金牛座
5月15日：19:48，金牛座新月，太阳、月亮合相在金牛座24°36'
5月15日：23:16，天王星进入金牛座
5月16日：12:55，火星进入水瓶座
5月19日：21:10，金星进入巨蟹座
5月21日：10:03，太阳进入双子座
5月25日：17:52，木星和海王星成三分相，木星在天蝎座16°20′（逆行），海王星在双鱼座16°20′
5月29日：22:19，射手座满月，月亮在射手座8°10′，太阳在双子座8°10′
5月30日：7:49，水星进入双子座
运势请参考太阳及上升星座（快速查询本命盘>>）
【白羊座】译者：@c4ndy
在不同寻常的金钱导向和务实作用的心态下，你会大手大脚又节俭。你渴望放纵，但也决心加强安全。你将奋力向前，制定准则，并期望周围的所有人都按着你的节奏行事。试着用热忱拥抱心爱的人，否则他们会反对被牵着鼻子走。好运会给你带来金钱，不过尽量不要把别人的慷慨视为理所当然。
月中，你会感觉到变化悬而未决，这会改变你有关现金的观点和计划。你会跟着感觉走，倾向于忽视建议。从16日开始，精力充沛的朋友们将愿意和你一起，所以合作和团队努力会顺利进行，当然不会一直平静，因为分歧总会存在。不过你会渴望朝着一个快速前进的方向迈进。
之后分散的日程表会让你成天忙碌，很少感到无聊。
【金牛座】译者：@肖芷欣
太阳进入金牛座，生日月来临，木星与太阳所形成的角度会让你心情愉悦，渴望奇迹发生，并证明你是有多幸运。不过小心驶得万年船也是没错的。亲密伴侣会变得热情，尽管不总是那么实际；所以对他们的建议要有保留地接受。你依旧热衷于向身边每一个人传递自己的观点。
月中的时候，你不顾周围看法，开始一段新的冒险。你会抛开世俗与传统，勇敢地站出来做自己。在将来一段时间里，你想以不同的面貌示人，衣柜和造型都将焕然一新。你越发独立，不总是能接受合作，因此，你需要和那些长期合作的人达成一致的想法。
进入下旬，你会充满雄心壮志地，全身心投入到赚钱当中。
【双子座】译者：@粉色电饭煲
这应该是你放松的月份，坐着坐享其成，让别人为你效劳，至少在21日之前都是这样。在你的生日月开始之前，这将是一个思考、计划和充电的好时机。安静地从事幕后工作、幕后操纵和无形的工作将会带来最好的结果。你的星盘里会有很多事务关于秘密、财务和情感，这些都是可以慢慢解决掉的，所以要有耐心和恒心。
13日之后要少说多听。你可能会变得焦躁不安，感到受限制，但这不是能丢弃谨慎的时候。无论发生什么，你都能洞察你的过去和更深的感情，这将在未来的日子里帮助你。
月中你会提升你的视野，把更多的冒险带到你的生活中。你将会用热情的观点感染周围的人，会更快更敏捷地行动。
在月末的十天，太阳位于双子座，这将会提升你的士气、能量和精神面貌。
【巨蟹座】译者：@Estherdora
珍视朋友永远是善于交际的标志。你会以水元素的力量，从一个小集体蔓延开来。你会向前看，以热情制定长期计划。你将作为社交之星冉冉升起，收获越来越多的赞美和邀请，变得越来越自信。你的亲密伙伴将与你达成关于解决上月发生的分歧的明智协议。
本月中旬，小事形成了良好的秩序。天王星进入金牛座，换座每七年发生一次。天王星的换座将带来新的计划和令人激动的合作机会，你将开始从一个完全不同的角度去看你的未来。
在本月最后两周尽可能的处理好闲杂事务。你需要一个机会进行回溯、反省和整理个人事务，并且决定自己的选择。坚持并且灵活的处理财务上的混乱。
【狮子座】译者：@古月古月古
你的守护星太阳正在你中天的位置，因此你的曝光率很高，做好领头羊并确保每个人都追随你的脚步。因此，你也需要认真工作，你的努力会得到奖赏和认可。爱人会在家里给你好脾气，但无论如何你也都需要宽容大度。不要太过自视甚高，因为你可能认为某些事只有你能完成。太过完美主义会给你带来额外的负担。
星象的爆炸新闻是，天王星从月中开始即将穿过你的中天并持续长达七年的时间，这会让你考虑转换职业方向或生活轨迹。你不想配合或适应别人的计划，更不用说是遵循命令。
16日之后，亲密关系会被点燃，并且会有一些仓促的行动。保持冷静，拒绝引起争执。好朋友会使本月下旬充满活力，你不会缺少陪伴。
【处女座】译者：@星星1781
你会感觉有动力并心情舒畅，眼界变得更开阔，去寻找新的爱好。小题大做不是你的座右铭，越宽容越好。你的热情会伴随你，虽然某些计划不顺利，但激情会让你朝着对的方向前进。
5月中开始，你将进入一个新阶段，天王星在未来的7年会在金牛座，社交场合中，你希望得到关注。你想探索新视野和哲学，不管周围人的反应如何，你都会去探索更冒险的地方。
你不会逃避辛苦工作，因为从16日开始，日常事务会持续几周，需要增强耐力，把精力放在保持健康上。热心的朋友、队友会从19日开始鼓舞你的士气。而21日起，你会收获早些时候带来的回报。现在不是让你畏缩的时候，走出去，展示你的才华和成就吧。
【天秤座】译者：@陳家的猫嬸
本月的星象比之前更神秘，更紧张，但你会稳步前进。太阳位于你最有深度和自信的区域，所以现在很适合你去理清财务和情感上的纠葛，决心与那些亲密的或共同承担责任的人达成更好的协议。灵活的坚持，因为你不可能全都都按照自己的意愿来做，你会需要妥协。
你的家庭重组计划将以最快的速度推进，尽管与你所爱的人会有一些不同的地方。本月11日时，你会对进展感到满意。
月中，星象中的大环境会有一些改变，因为有两个行星要变换宫位。天王星将改变你对金钱的看法，它会提供给你新的机会，旧的确定性的感觉会消失，随之而来的是各种沉浮。但这不一定是灾难性的，只是比平常更大的一笔钱会来来去去。你也会充满新的活力和热情，热衷于全心全意地享受自己，并找到属于自己的方式。
【天蝎座】译者：@槍槍大魔王
至少在本月的前两周，你的目标是团结一致。有个搭档陪着你做事，让你感觉完整，很有底气，所以合作共赢将会是你优先考虑的事情。你很有自信，并且认为好运也与你同在。不要过于高估自己，把运气视作理所当然的事情。
本月中旬开始，伴随着天王星挪进你的对宫星座，并将在那待上几年时，你也能够感受到风向逐渐在变化。你会与亲密伴侣坐下来讨论如何让彼此都能够自由的追求个人兴趣。占有欲在这件事上不会带去好的效果。你与工作伙伴的关系也会进入一个更为多变的阶段。
16日之后，你会因某些宠物相关的事务延迟而感觉沮丧，并将精力转而投入到整理家居上。如果你过于管控另一半，对方会感觉压力很大。
在本月最后几天，你会琢磨某些秘密的事，并将手中的王牌按在胸前。
【射手座】译者：@流水亦如镜
对你而言本月还不是最精彩的时候。有大量的事情正等着你去做，智力和体力上都要有相当多的付出。现在不要计较得失，保持随时愿意出手相助的状态会让你有更加活跃的思维并更快地通过考验。奖赏之后会到来的。保持斗志但不要让自己牵扯进过多的承诺中。
11日前后你会为资金方面的事情得到解决而开心，你最近的努力也会有所回报。月中开始每天的日程都很满。当你感到压力或遭遇事项的延迟或错误时，很容易出口伤人，但好处是这也会让你身边的人得到警醒。
天王星的运行帮你在健康方面开始一些新的探索。不要让怪异的想法把你带偏就行。临近月末，亲近的伴侣会带来很多支持，让你也会放松一些。
【魔羯座】译者：@放弃填写昵称
你处于玩乐社交的情绪中，准备好开始娱乐。亲密的好友与社交同伴会围绕着你，恭维你、注意你、邀请你。展望未来，你对朋友的指点很乐观。不过只要明白他们的意见并不都是实际、现实的就好。
火星在月中前持续为你加速，你会扫清障碍，拒绝接受一切不可能。你会尽情玩乐，打破常规，把谨慎丢一边。你会享受、去恋爱或是做其他事，完全任由自己，不担心别人的反应。你的亲朋密友会为你带来充满爱的支持，19日之后你在社交上会非常受欢迎。
本月最后几天还是会有大量工作，你躲不了。如果同时从两边开始燃烧蜡烛，那你无论如何都需要大量的精力以及耐力。
【水瓶座】译者：@小公举白白闪闪惹人爱
未来的三周你不想去冒险，只想在熟悉的环境中开心地依偎在家中。这是一个让你放松下来的机会，尽情地享受，并花些时间想想近期发生的事。家庭成员紧密地团结在一起，将会有一次心与心的谈话让你可以整理掉一些纠结的事，让心情变好。在工作中或者社区活动中取得的胜利让你露出会心的笑。
从月中开始，你会感觉从未有过的坐立不安，因为你考虑了多种改变家庭氛围的方法或者甚至在搬家之前。接下来几年，天王星会继续待在你星图下方，所以你想探索现在的可能性。突然间你会发现你的能量跟随你的决心和勇气高升。你会怀揣着充满活力的拼搏向前的心情，不允许任何事任何人让你慢下脚步。
从21日开始你把责任推到一边，而去找有意思的事去做。这是你一年中为期四周的社交活动的开始，所以不要拒绝任何邀请，鼓励自己去激发更多的冒险机会，尤其是那些吸引你注意力的冒险。
【双鱼座】译者：@AppleTTT
5月的前三周，你会有非常拥挤的日程安排，所以你需要在细节上做好功课，列出清单，确保不会兜圈子。你会做短途旅行，不停的交谈，所以无聊的情况是不能出现的。有活力的朋友和团队伙伴会确保你得到支持和鼓励，因此你会制定更长远的计划。在某些点上，你会渴望去到更远的地方旅行，或是参与到更刺激的活动中去，但你必须先要顾好的还是你眼皮子底下的事情。
在这个月中，可能会有一个财务上的惊喜，而这可能会让你做出一个草率的决定。坚持住，等待尘埃落定，然后再承诺。如果一些东西以后需要分散一些，你可能会同时朝向几个方向移动。你会发现如果你出言而后思考，这可能会激怒一些人。如果宠物项目紧张缓慢，请耐心等待。在前进之前，你需到在幕后拉练几周的时间。
在月末的十天里，你会在家里放松自己。
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