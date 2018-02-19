娜迪亚2.19-2.25周运(2018-02-19 12:40:12)
声明：感谢大家喜欢我们的译文，欢迎转载
但请一定在转载文章中注明
出自@迦勒底Chaldean，并请保留译者名
翻译不易，请尊重我们的劳动成果，谢谢
但请一定在转载文章中注明
出自@迦勒底Chaldean，并请保留译者名
翻译不易，请尊重我们的劳动成果，谢谢
本周：2.19-2.25
原文：娜迪亚(NADIA)
翻译：@迦勒底Chaldean
原文：娜迪亚(NADIA)
翻译：@迦勒底Chaldean
本月重要天象（均为北京时间）
2月11日：7:19，金星进入双鱼座
2月16日：5:05，水瓶座新月+日偏食，太阳、月亮合相在水瓶座27°08'
2月18日：12:28，水星进入双鱼座
2月19日：1:18，太阳进入双鱼座
☆运势请参考太阳及上升星座（快速查询本命盘>>）☆
【白羊座】译者：@-H大人
本周很多白羊座，会期待一段情感关系的发展，或者在爱情中经历重要的事情。现在是你生活中做出重要的决定或改变的时候了。
在这周内，可能会出现家用电器、汽车等家庭维修或修理的意外费用。本周不太适合去出售你的财产。
也许你会回想起一些旧想法或计划，现在它们有希望得到新的、更有力的发展。
很多情况下，人们都会站在你这边。
然而，本周你需要对你的金钱或金融交易小心谨慎。本周会出现有利这些发展的情况，但有很大可能会出现错误或欺诈的可能性。
你现在会找到解决你家庭问题或麻烦的方法，这是自然而然的产生的，而不是被迫去解决的。
年轻的白羊座们桃花运还蛮好的哟，你们会与或远或近的人产生些火花。
【金牛座】译者：@肖芷欣
金牛座本周可能会面对失望或悲伤，这与一个居住在异地的人相关。可能是一名来自亲友圈的或生意伙伴中的男性。
本周，你会更加关注某个家人，出于最近ta的举动令你生疑、困惑。你会试着用自己仅有的推理水平去试图解释这些举动的来由。
这周之中，你须要拜访政府单位、银行或其他类似的行政机构、组织，去讨论或解决一个不愉快的状况、问题。
难以对居住在另一个城市的女性作出承诺或履行协议。
本周，会收到来自家里的消息、邀请或是新闻，令你惊讶、令你更关心家人。
部分金牛座，会收到一份文件或offer，与你所拥有的或想买入的资产相关。
你会和朋友、邻居、同事在亲子关系中，经历担忧或不悦。
35岁以上的金牛男，如果在本周需要外出，无论出行的目的是什么，都要多加留心。
而对35岁以上的金牛女而言，这周比较复杂。因为没有多少事情会如你所愿。活着当下，尽量减少未决的问题、未完的任务，减轻自己的精神负担。
【双子座】译者：@清风不再过客难留
双子座这周会有更多问题或误解需要解决，因为那都关系着你的爱情或亲情。
出现文书相关的问题可能引发更大事件，各种各样的阴谋或八卦在你们身上一个一个的蔓延。
总体来说，这也是很高产和易成功的一周。新出现在你生命中的人不会打扰或困惑你，因为每位新人的出现都带着各自的使命。可能一天两天，也可能会持续几年。不用搞太明白，事物都有各自的发展脉络。
本周不要在那些试图制造八卦或阴谋、乱讲话造谣来引起惊慌的人身上浪费时间。
享受生活当下的美好并且集中精力关注这些美好的过程发展。
这周也适合家庭或商务履行。和异地的人做事会更愉快，或从事交通、旅游和各种交流沟通相关的工作也会事半功倍。
对于有些双子，这周可能会开始一段异地恋或和异地异国的人建立个新伙伴关系。
周中你会听到关于某个年轻男士的消息，那可能会令你很伤心。
不过马上可能因为结识或拜访一位女性而获得惊喜。
35以下的双子男要避免作出草率决定或采取冒险行动。
35以下的双子女则会度过活跃而繁忙的一周，来应付各路人马。
【巨蟹座】译者：@Cecilia小刺
巨蟹座的伙伴们，你会做出有关财产的承诺，该财产和一个不与你一起生活或已经过逝的女性有关。
这将是一个有利于治疗、康复、解决家庭难题的一周。
整体上看来说，本周你有机会处理家庭事务。
这一周意味着恢复破裂的友谊或家庭关系，以出人意料的方式结交新朋友。
你可能在意想不到的地方或意想不到的时间见到朋友或熟人。
本周，你会有更复杂的人际关系，或者你会遇到与孩子相关的挫折。请避免冲突，不要干预孩子自己做出决定。
从财务角度来说，本周你将有不错的收入。你的期望会实现，你也会得到一些与金钱有关的惊喜。
在这一周，你将参与一个与男性有关的重要活动，譬如周年纪念日、生日、职场成功等。
35岁以上的巨蟹女可能在另一个人口稠密的地区有照料财产的任务，或是回到家中解决家庭问题。
35岁以上的巨蟹男将对其成功或实现一项重要计划而感到满意。
【狮子座】译者：@荧火飞漫
狮子座这周请避免与35岁以上的女性发生争吵和冲突。互相的指控谴责可能驱使爆发一些不为人知的真相。在这次冲突中你不会得到满意结果，或者不如说，你会受伤、失望、会被冒犯，甚至感到沮丧。
在一段时间内，你会注意或者出于责任而关注一个家人或者一个近亲的健康。
家庭问题还是会出现，在解决之前需要你良好的判断。
这周你会经历许多开心的事件，但你很可能自己搞砸了一些。这可能是因为你的不信任、怀疑，以及不必要的猜疑。
你可以听听那些对你的开心或成功毫无兴趣之人的意见。
在这周，狮子座的父母们会花费金钱让孩子参与创新天赋的教育或者发展。
很可能你会签署与孩子有关的财务文件：居住许可证、保险金、奖学金等等。
这一周，你可能与一个住在外地或外国的新朋友或者老朋友有愉悦的经历。
很有可能你会去旅行见见朋友，送出或者收到一份小礼物。
这周标志着一段感情破碎的开端或者一段有问题感情的结束。
【处女座】译者：@牛奶和茶tea
本周处女座需尤为注意自己身边的某个女孩儿或年轻女性可能正经历一段艰难时期。她需要你的帮助、关怀、建议或支持。
你现在有涉及某位男性的重要谈话或解决方案，且处理男性相关的事件，或进行主要针对男性客户生产（服务）。
本周可能会让你对双胞胎孩子（很可能是男孩）产生积极的情绪。
在这七天里，你的家人会有一些有趣的事情，现在并不会有成功的征兆，但在相对不远的将来，它将成为重要事件的核心。
本周将有利于规划和发展距离相隔的婚姻或家庭聚会的相关事宜。
本周有良好的发展，解决或完成财务和承诺，获得资金，或达到更好的薪酬水平。
本周有意想不到的邀请、建议或对未来特别重要的文件而令你高兴。
你还会喜欢关于朋友或亲戚的消息。
在这一周中避免黑暗或烦人的人，这些人只会为你带来负能量并损失宝贵的时间。
年轻的处女女将会非常紧张，因为你们对本周重要活动的期望很高。
对于处女男来说，本周是做出决定或提出诉讼请求的重要一周。
【天秤座】译者：@银边silverside
天秤座，本周很难实现自己的计划，而困难来自于周围人对你的行动的误解。请忽略掉这些误解，继续勇敢地前行。这样，幸运将会降临到你的身边，帮助你实现自己心中最好的想法。
你会期待一些特别的与孩子相关的事件，这些事件都不大可能让你感到惊讶。你可以计划一些特别的事情，它们都将顺利实现。
这周你会因一次谈话、新闻或其他有益的事情而感到开心，这些事情很可能源于比你年长的男性。
在这一周，你的亲人或朋友会经历家人之间的告别。不幸的是，他们之间早已对彼此失去了信心。
在这一周，你可能会经历很多不愉快的消息，这些消息与你认识的某个女性有关。
本周，你可能会产生一笔意外费用，你需要重新考虑你的个人或家庭预算。
35岁以上的天秤女将离开自己的舒适区，理由可能是疲惫、要去某个城市、国家或者其他原因。
35岁以上的天秤男将能够在重要的个人或专业活动中取得进展，但最后的胜利尚未到来(也就是说，不是本周)。
【天蝎座】译者：@Cecilia小刺
天蝎座的伙伴们，你将为一个年轻女性举办个人宴会，需要准备合适的礼物噢。
这一周，你将与一个年轻人进行重要谈话，你需要有耐心，这样才能恰当地表达你的想法，坚持你对未来事情的看法。
本周有利于国内旅行，这次旅行的目的对你的家庭或工作很重要。
如果本周你对现金收入有什么特别的期望，那么你大概会失望。但这并不意味着你将遭受损失。
可能产生家庭开支，某些情况下，你甚至需要寻找短期贷款。
这一周的爱情关系有点复杂，有第三个人参与进来（指一个以上的爱人）。在试图消灭“小三”的过程中，人们会变得非常残忍、好斗和暴力。
这周你的职场发展会很有成效。通过解决过去的困难，你将获得成功。
年轻的天蝎女，你会很高兴地赢得一份对特别重要或有价值的礼物。本周有利于你对居所进行改变。
年轻的天蝎男可以参与更多的会议和聚会，以及结识更多的熟人。
【射手座】译者：@鸿飛占星
射手们，这周你将为了家庭或者现在正在建造的房子花费很多钱。如果是打算购买或出售房子，也是同样情况。请仔细规划你的预算，这样你就不会陷入不必要的困难。
现在，你可能会被一个意想不到的健康问题或来自你的亲人、朋友的消息所震惊。生活中的烦恼会突然出现，你需要花更多的时间去解决它们。
本周，对遇到的有趣的人或者家人，以及在参加的职业会议中，你应该避免分享个人信息。至少现在不要……
仔细地考虑建议，特别当对方是和商业或金钱相关的人时。
目前有利于你的爱情发展。你可以和爱人经历愉快的时刻，建立一段新的关系，对你们的未来进行一次重要的谈话等等。
尽管你对自己的未来非常乐观，但现在你不应该为轻微的失败或延迟感到难过。你需要意识到生活中的每一件事都需要正确的时间和地点来实现，这是很重要的。不要因为一些重要事情的延迟或停滞而感到情绪上的负担。
本周的麻烦主要来自财务方面，会涉及到你的家庭开支和收入。
【魔羯座】译者：@玥家樂
魔羯们本周会和一个女孩子或者年轻女性发生争执或者对她不满。
你会因为有关怀孕、生产或者其他与孩子相关的消息感到惊讶和开心。
本周对怀孕或者领养小孩的事最有利。
你这周会开始某段之前延期的旅行，或者和某个住在外地或国外的人重新建立联系。
如果你本周出行是自驾游什么的，很可能会遇到点事故。
35岁以上的魔羯男女，本周你们的工作和商务事宜都不错。
在工作中，魔羯们还是需要仰仗比自己年长的人的经验和支持。
大部分魔羯会因为一个男孩或年轻男子而慌张、焦虑，而这件事需要你做出快速回应或行动。
本周还会有私人假期、买礼物、收礼物的事。本周有利于销售，你还会从租金、额外的工作等等地方获得收入。
年轻的魔羯男会解决一个不咋地的问题，或者是生活中某段插曲结束了，然后为了更好的未来打下新的基础。你们现在会把过去的人、过去的经历留在过去，这样才有机会开启新的生活。
年轻的魔羯女会野心十足，为了达到目的急功近利。
【水瓶座】译者：@未见君已相忘
水瓶座本周在财务方面的家庭事务上会拥有一段不错的时光。你会计划不同的行动或者改变，这些需要财务资金的确保。
本周请于你的家庭预算之内享受金钱，或者你可能在未来几月或几年内得到更好的收入。
现在注意力将集中于你与一位女孩或者年轻女士的关系上，这个人有一些狡猾，或者试图操纵你来为她造势。
35岁以上的水瓶女应当花更多的精力在孩子身上，因为有一些事情孩子们不想或者没有勇气告诉你。
这周，你将跟随或者帮助一位年轻的男士，他将与其他地方的人有出行或者出游的问题。
与继承财产有关的事件或者债务或许会成为你与亲戚或者国有机构员工紧张关系的来源。
在本周，你将会与女士们有不错的会面或者聚会。你会享受生命中一次重要的事件，这个事件与一位女性朋友或者至亲有关。
在爱情方面，你会拥有有趣并且感性的一周。你会计划并且实现一些重要事件。如果你还没有开始约会，那么你会遇到一位灵魂伴侣。
重要的成就、演讲或者变化会让年轻的水瓶女很高兴。
对于年轻的水瓶男来说，本周不利于出行。
【双鱼座】译者：@Dialouge_withme
本周，双鱼座工作方面或正投入其中的事情（教育、生意等等）会发生令你高兴的事件。
其他人乐于帮助你，新结识的人也会对你有利。
本周你会与你的老友或远在他乡人士的进行沟通，或者听到有关他们的新消息。
你可能会在网上找到你的旧相识、同学或其他人。
本周，你会在理疗、牙齿或美容上花笔钱。你会得到或挣到点小钱。
本周，意料之外的开支，或是漏掉的支付信息会令你又惊讶又懊恼。要看好你的银行卡以及所有跟你的财务问题有关的文件。
事实上，本周还会发生令你惊讶的事件，但是这些意料之外的时刻反而会带来新的发展机遇，有助于找到解决老问题的新方法。
某位男性亲属的生活境况会给你家带来暂时的痛苦和压力。
35岁以上的双鱼男本周会有更多的内部或家庭问题。
我的更多文章：
- (2018-02-19 12:28:28)
- (2018-02-19 10:29:21)
- (2018-02-16 14:18:46)
- (2018-02-15 16:10:35)
- (2018-02-13 13:41:42)
- (2018-02-12 15:19:53)
前一篇：乔治娅2.19-2.25周运
< 前一篇乔治娅2.19-2.25周运