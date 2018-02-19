声明：感谢大家喜欢我们的译文，欢迎转载

但请一定在转载文章中注明

出自@迦勒底Chaldean，并请保留译者名

翻译不易，请尊重我们的劳动成果，谢谢



本周：2.19-2.25

原文：娜迪亚(NADIA)

翻译：@迦勒底Chaldean

