一

份甜蜜的期望将展现在单身金牛的眼前，且将深情地迅速地得到实现。

本周日至下周二中午适合保持低调。周初不妨好好休息，为后面几天的高强度行动养精蓄锐。深思熟虑、计划周全，重新与自身精神对话。启动重要的项目，建立新的联系。给他人留下深刻印象，成为团队领袖。

你或许会遇见一个很特别的朋友，又或是对某个认识的人怀有如诗般的爱意。爱情、友情的双丰收。

下周晚些时候，为了金钱与买卖，又开始了填鸭记忆法、全文背诵的日子。

在周六前，面对挫折、讨价还价要保持低姿态，避免自己的努力被污染。阳光总在风雨后。

【双子座】译者：@今日蔬菜汤

未来的几周会带来压力和成功，野心与刻苦努力。你将会受到考验。（周五会告诉你考验如何进行）但是你应当获胜。在工作/就业领域，几乎没有人可以比你更加优秀，或者能够比的上你。

你们当中的一些人可能会面对一些正式的“考验”，也就是说，需要面对权威人士或者法官。保持你的头脑，依靠你的直觉，最重要的是，做一个双子座——报告事实、基于个人经验的证据。

星期日到星期二，太平洋时间中午，你充满了希望、乐观和高昂的精神。朋友、人群、调情或者友好的浪漫，这些天会充满了娱乐和有关未来的计划。

但是记得在周中撤退，不是指平时的那种“恢复”的感觉。而是撤退到工作当中，可以悄悄地关注某个宠物项目、一项投资活与金融相关的事情，又或者在权力的走廊之上规划你前进的道路。

基本上你在本周解决或者开始的事情都会成功（周二中午到周四下午）。你可能会发觉一个高层次或者极具权势的人会对你有多大助益——感情可能存在于其中，但会避开任何明显的与爱情有关的事物，这一切之后会以争论的形式爆发。

本周晚些时候（星期四晚些时候）你的能量和魅力、效用和时间感会不断涌出来。然而，在周六之前，你会面临至少5项障碍或者故障，其中大多数会对你有益，因为解决他们会提高老板（李泽言？？）对你的好感度。

星期五晚上可能会带来突然的吸引力，很不稳定，极有可能突然之间转变为热辣情话。记得谨慎对待与他人之间的关系！

【巨蟹座】译者：@劉育嫻

今天（周日）开始的一个月里，你将会得到美妙的领悟。看看蓝天，地球，朋友，还有这个社会——你会认识到每样事物都在“运作”，存在即合理。

如果你是单身的巨蟹，这一年的恋爱运都很好，而这个月也是其中的一个好运期，让爱出现。（关于孩子，他们的天赋，创意和有启发的讨论，美容的项目，运动——利好这些方面，直到11月，甚至在未来一个月进展顺利）。

上周强调了你追求的目标，处理了与权威相关的事情（包括父母和领导），在周日和周一会遇到障碍，类似于你想要发展另外的关系，或者阻力比机遇更大。有点耐心——解决办法会在晚些时候或者周二出现。

周日晚上适合放松休息。周中（周二到周四下午）会让你体会到人生乐趣——朋友邀请，娱乐活动，乐观繁荣，甚至是短暂而友好的风流韵事。它们不是天上的浮云（至少现在不是）！然而退出、远离和避免与人们发生冲突。

周四晚上到周六晚上，计划，想法，冥想，变得乐善好施。不必寻求政府的帮助和正规的渠道，因为会产生许多麻烦，特别是周五。然后到了周六，你的能量得到快速恢复。

【狮子座】译者：@tiexuebaobei

接下来的四周你将走进神秘之泉，狮子。

你正处在力量、行动与影响力的支点；你的行为会带来改变。

现在很适合购买房地产、商谈性价比高的租赁、投资、偿还贷款。很多方面都会发生改变：性关系造成的怀孕；健康问题带来的生活方式的改变或是锻炼身体；秘密与公开造就的新的世界观。

以这种方式开展行动：观察、调查、行动、承诺、接受（或拒绝！）结果。这是一段世界非黑即白的时间。

周初有学习、智力扩展、法律、文化和爱。周日白天、周一和周二早上鲜少有成功的事儿。在使用工具、工作、身体健康方面要多注意。

周中（太平洋时间周二中午到周四下午）会有雄心壮志、事业、威信、公众权威形象方面的事。你很走运，所有周二周三为自己充好电。（周四平平无奇，除非你在欧洲生活或在东部。）

周四晚到周六晚你会很受欢迎，在社交中获得乐趣，乐观热情，还有团体聚会或是调情。

周四到周五几乎一切不顺，但你也不太在乎，你心情愉快。再说一次，周五不要尝试实践计划或是开始重要的事——不要投资！周六晚上早点休息——你会很累。

【处女座】译者：@星星1781

在人际关系上，未来四周整个宇宙都在向你不断强调。

如果你是单身，这个阶段会遇到一个伴侣——敏感、梦幻、非理性的。(与你完全不同，但这个人却可以提供你所缺少的一切，反之亦然。)

未来几周还将强调搬迁、谈判和合作、公共事宜、名誉、机会、合作关系和新视野——关于挑战、敌人和反对之声。所以保持有策略的。

也就是说，在这个幸运的、激动人心的时刻，好的和坏的比例会超过10比1。

从周日到周二上午11点(太平洋时间)，会被秘密、色欲、权力和共有资产填满。然而，只有每晚和周二早晨提供了一种前进的方法，所以你的行动要在相应的时间。

周中带来了一种高尚的、理智的、深刻的情绪。幸运的是，你可以投入到远行、国际事务、法律、学习和文化场所——感受到爱。

这周晚些时候，周四晚上到周六晚上，让你变得雄心勃勃。你不得不要面对老板或法律相关的问题。我的建议是:要有礼貌，但要尽量少说，因为周五所有方面都是困难的。

周六是美好的，今晚，出去，和朋友们在一起——笑声将会响起(但今晚开始的浪漫并不会很顺利)。

【天秤座】译者：@银边silverside

天秤们，未来四周将把你们推入到更多的工作中去。

大体上来说，这是购买机械或工具、找工作、处理家务、通过加强营养和锻炼等方式改善日常健康的好时机。

主动拜访、打电话以及有趣的干扰(如，和爱人打电话)可能会扰乱你的工作轨道，但是放心，这段时间你都能处理好的。

从周日开始到周二的早上，社交关系紧张。周日和周一白天，使用一些外交手腕。有人会反对你，很可能以伪装的方式来反对你(比如“我只是遵守规则”) 但是，两个晚上都很美好，有爱情的安慰。

周中充满神秘（周二中午到周四下午）。这段短暂的时间是完全平稳的，且有点儿幸运，所以提前去做：研究、医疗程序、投资或其他金融行为，或吸引异性。这些事情都可能会促成生活方式或社会地位上的变化。(注意：并不是在一夜之间！）

对同事、宠物或孩子的感情会更加深入。 从周四傍晚开始到周六傍晚，尤其是周五，法律、文化、知识、媒体或长途旅行会遇到一些障碍(不止一个困难哦)。

爱情可能会遇到问题。周六晚上外出的话，别人会尊重你的。

【天蝎座】译者:@Dialouge_withme

周日会开启充满欢乐的一个月，这么说吧，你会高兴得心花怒放。单身的天蝎会有浪漫的感情，而所有天蝎都会迎来创新、冒险、光彩照人和欢欣愉悦的时刻。你会无往而不利，所以抓住机会（合乎情理！）。

现在是教导孩子的绝佳时机，也是给他们的生活带去乐趣和冒险的好时机。一连串高强度但利润丰厚的工作或许会干扰同孩子在一起的时光，但实际上不会。

周日到周二中午，不妨讨论工作，但是要三思而后行，像木匠说的那样：量两次，切一次。周日和周一白天努力取得进展，但是晚上更有效（在欧洲的话，周一白天最好）。

关系方面，会遇到非常有意思的情况和事件，从5月份一直延续到2025年。目前，业务、爱情、友谊、同陌生人之间的关系就像周中显示的那样，是平静醇厚，柔情似水，乃至有些幸运的。

利用从周二到周四的时间检视你的关系，表达你的感恩之情（你会有所领悟，某些长期关系会有所动摇或分崩离析。5月之后，会有人退出）。

周中，魔力、诗意和精神连接会让爱情更甜蜜。

从周四晚餐时间到周六傍晚，你会面对生活的深度、秘密、性冲动、财务操作、承诺及其结果。我的建议是：不要许下承诺，这会给自己的未来道路挖许多坑。周六晚上会带来智慧和平静。

【射手座】译者：@老皮带叔叔

下个月，你会深入家庭事务。你要放慢脚步、提升安全措施、保持谦虚、整顿花园、拥抱孩子、增加营养、开始整修或装饰住所，等等。同时，这段时间适合远足、露营啥的，亲近大自然就好啦。

13年的“射手座周期”已经驶入最后一年——现在正是时候检查过去的历程和未来的目的地——并决定谁能成为你未来生活的伙伴，放手那些已然成为过去式的人和情形。温柔地修剪你的社交花园吧。

这些事都倾向于休整和家庭，但你仍然相当热情，尤其在感情方面。特别是周日到周二午前（太平洋标准时间）——浪漫、创意和冒险强烈呼喊着你的姓名，美丽和愉悦缓缓流入你的心田。

周日和周一的白天会让失望；而这两份夜晚都有利于行动、友情和爱情。

周二下午到周四傍晚，请热情地做家务。好运相伴，你能轻松而稳定地处理这些事务，能看到可观的成果。适合开始新的OTC保健。

周四夜间到周六晚餐时分，你要面对人际关系——注意了，是“面对”；特别注意周五，合作似乎和火星一样遥不可及。在所有交易中保持老练。现在并不是提议、开始项目、谈判、挑战、搬迁或追逐机会的好时机（除了平稳的周六早晨）。星期六晚上开始暗示一个谜题。

【魔羯座】译者：@北什_

未来四周充满了工作，短途旅行，沟通，以及书面工作。尽管这些工作并不是很重要，但是你会做起来很轻松。

你会变的好奇，总想问为什么，你的社交圈将会扩大，这一年也将会充满各种幸福的事情。（2009年我就说过，你的旧社交圈直到2024年将会逐渐退去光芒，取而代之的是新的成员，新的朋友。）所以你要变的活跃一些。

2018年将是改变的一年。你所在的群体将会收到来自你的好处，也许将会延续到你之后的生活中。

本周早些时候（大概周日到周二早上）将会把你指向家庭。关注你的家庭需要，拥抱孩子，扩大安全设施，庭院等等。

周日和周一白天可能会让你感到挫败，但是到了晚上的时候（直到周二早上）适合解决问题。浪漫快乐美丽可爱的孩子，创造力和冒险精神将会在一周中间的时候到来。关注这些，好运也会随之而来。喜爱或者某人的魅力似乎有了魔法。

本周晚些时候（周四晚上到周六晚上）。周六之前要小心，一些错误和小挫折会出现。周五晚上注意你的脾气，注意饮食和穿戴。

【水瓶座】译者：@未见君已相忘

亲爱的水瓶座，这四周带来了以下有些幸运的重点:金钱、财产、消费和收入、死板的学习和性感的吸引力。我着重推荐最后一个，因为今年你能做的最好的事情就是寻找并吸引他人。

但是，请确保任何你想构成的性感联盟是诚实的、光明正大的以及“平等的”(例如不要利用他人的幼稚)。你会发现比平时更容易建立友好的社交联系。

本周早期充满了差事、朋友、文书工作、电话和旅行。周日和周一的白天都是令人失望的，但夜晚会带来解决方案和良好的联系。

周中，周二中午到周四傍晚(太平洋时间)，让你分流到以下方面:家人和家族、财产和安全、性质和营养、愿意和房屋修理等等。沉浸入这些事吧，因为幸运和合作在这段时间会一直陪伴你。你也许会得到一个金钱的灵感(或者“神奇的”吸引他人)。

本周晚些时候，浪漫、创造力、娱乐和冒险冲动将会到来——但周六之前这些会遭遇多重障碍——并且会导致周五晚间的争吵(或者一次突然、强烈的结合——但并不稳定)。

周六是美好的，但是在当晚要注意你的健康——合理饮食。

【双鱼座】译者：@槍槍大魔王

这是你的时代，鱼儿！未来四周将提升你的能量水平，个人魅力，影响力及工作效率。不要拖延或是过于纠结、没有自信——你只需要迈开脚步，开始那些重要的事情。

2018年你有若干格外幸运的领域：职场/地位、法律、旅行、学习、国际、文化、出版、广告、统计以及爱情。

一个急躁或者喜怒无常的上司或许会影响到你在职场的幸运，但其实，这个人物只是在为你2019年的成功做铺垫（这种影响是潜移默化的）。周初可以追逐利益或是与某个性感尤物相伴（在周二中午之前）。

周日和周一的白天都很具有挑战性——保护财产总比追逐金钱要好得多，另外关系的发展需要水到渠成，不能一蹴而就。与白天相反，这两天的晚上会带来成功和合适的解决方案。

周中，即周二中午直到周四傍晚，将会有一些文书工作，简单的家务，联系和交流以及旅行和拜访等。所有的这些事情都会非常顺利而幸运的完成。你的“美貌”将会闪耀着特别的光彩（特别是周三）——你或许不会注意到，但是有人会注意到。

周末（周四晚间以后）是属于家庭的，但是家里会有些摩擦和不合作。你可以用你的方式来解决问题（或许就该这样），但是你得温和且有技巧。周六晚上将弥漫着浪漫的气息。