玛丽亚2.12-2.18爱情周运(2018-02-12 13:23:53)
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本周：2.12-2.18
原文：玛丽亚-德西蒙尼（Maria-DeSimone）
翻译：@迦勒底Chaldean
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翻译：@迦勒底Chaldean
本月重要天象（均为北京时间）
2月11日：7:19，金星进入双鱼座
2月16日：5:05，水瓶座新月+日偏食，太阳、月亮合相在水瓶座27°08'
2月18日：12:28，水星进入双鱼座
2月19日：1:18，太阳进入双鱼座
☆运势请参考太阳及上升星座（快速查询本命盘>>）☆
【综述】译者：@玥家樂
如果你过情人节，那很可能会有惊喜哦。2月14日，月亮会在奇怪的水瓶座内，16日会引发日食。爱之金星会在同一时间给土星以支持，使其更稳定地发挥功效。意思是说，不管你和恋人之间有啥非同寻常的事情开始在这天出现，你的心都不会被扰乱。你肯定会一吻定情什么的。不过本周的爱情会有一点小麻烦：周六，火星刑克海王星，这天想做拍手运动的心思会非常重。小心你对卧室激情的幻想哦，因为很有可能……嗯……你会发现想象比现实美好太多。啧啧。
【白羊座】译者：@流水亦如镜
对于目前单身并准备投入恋爱的白羊来说，这里有一个好消息：日食发生在你的11宫，为你在生活中希望维护的关系带来新的能量。爱情的机会也会通过各个方式向你走来。也许你会加入某个新的团队和组织，在参加某个活动时就认识了一个谈得来的人。另一种可能是考虑相亲，或注册一个新的交友网站、app这样。当然，日食为你和朋友之间带来积极的发展机会，从友谊转化成爱情也很有可能。保持开放啊。
【金牛座】译者：@柒菠萝
本周爱欲浓浓或者是人生的大洗牌，这因人而异，也取决于你愿意花多少精力在顺应潮流上。火星这个性爱机器在周六与海王星成90度，你对如何使用这股性能量感到十分迷惑。朦胧的能量导致你向某人发出错误信号，从而提前引出某个你不希望看到的结果。另外一个可能性是你和你的爱人尝试着沉迷于彼此，只是被现实残忍地上了一课。如果真的发生，大笑吧，倒上一杯酒尽力享受人生：和喜欢的人睡觉，沉浸在身体的缠绵中！
【双子座】译者：@粉色电饭煲
本周你的爱情生活可能不会充满浪漫。事实上，你可能会有点失望，特别是如果你在一段已承诺的关系中。你的伴侣可能会在你追求职业目标的时候挑起紧张，而你可能完全被激怒。ta可能会感到威胁，或者对你想要完成的事完全没有信心。如果是这样的话，就会像个讽刺的笑话一样脱口而出，可能真的会伤害到你。这会让你怀疑你们是否真的适合。毕竟，如果你的甜心不相信你，那爱情在哪里呢?
【巨蟹座】译者：@我是幸运鹅啊
如果你是单身，本周在和一个新的对象约会，你可能会觉得这个人喜欢夸夸其谈。也许他们在网上的档案有虚假的成分，比如贴了一张他们十年前很瘦的照片。另一种可能性是，在你的头脑中的幻想与现实不符，使得你对现实生活中的那个人很失望。不管细节如何，要振作起来，掸去灰尘，然后继续找下一个未来的候选人。记住，这就是约会的全部意义。
【狮子座】译者：@张逗鲨
本周日食将落在你的伴侣宫，这是一段你和伴侣独享的黄金时光。你可能会订婚，或者在丘比特的祝福下结婚。然而，无论你的爱情故事是怎么样进行，这次食相都会增进你和伴侣之间的感情。如果你还单身，可能会有一点戏剧化的认为自己将永远找不到完美的伴侣。与其顾影自怜，不如和朋友们共度良宵。要相信，注定属于你的东西不会和你擦身错过。
【处女座】译者：@tiexuebaobei
你的感情生活本周有点糟糕，特别是家庭问题方面。会有来自家庭方面的压力，虽然这可能不关你伴侣什么事，但是也会渗透在你的伴侣关系中。这样一来，本周大多时候当你和另一半设法在家庭困境中喘口气儿的时候，爱情方面都比较令人沮丧。如果你单身或是正在约会，情况就稍好一些。周五，你有机会和恋人或某个你想继续与之约会的人展开更真实的交往。这不是说你们会步入婚姻殿堂，但这是个真实、有生活感的约会。把握住！
【天秤座】译者：@是我啊你的锅
爱在空气中--当然也在星星里！这周优雅的日食将点亮你的爱情宫，给你的心带来酷炫的新可能。一个不寻常的人，不是你的菜的人可能会进入你的生活并令你的生活天翻地覆。你们会马上展开一段友谊并感到智力上的连接，所以有一点差异也不会令人厌烦。事实上，你会发现差异正是你对对方最着迷之处。如果你处在一段关系中，你和你的伴侣可能对于家务和安排有点困惑。希望没有人会忘记去接小孩以及付电费，但是这是有可能的。哎呀！
【天蝎座】译者：@我是幸运鹅啊
如果你在和某人约会。本周保持财务和爱情完全分开是明智的。虽然你的爱人不会很直白的说要钱，但你可能会觉得你需要用比你自己拥有的还要多的钱去满足ta。如果你不小心，在镇上的一晚或买情人节礼物就可能会花光你的全部薪水。如果你打算给某人礼物，事先决定你的预算，不管发生什么，花费都不要超出你的预算。否则你会背上还债的风险。
【射手座】译者：@救命讨厌改名字
你和你的恋人可能会关注家庭事务，但问题是你们的角度不同。比如，你可能准备好做出变化了，买点新家具或是粉刷下房间。这些都很不错，但一旦你意识到，你俩在风格和装修品味上完全不一样，你就会觉得焦躁了。即使大多数时候你俩品味相近，但大约有一周时间，你们不知什么原因就是不能互相赞同。节约精力，暂时别管这些事。再说了，在卧室里可是能做很多事的。
【魔羯座】译者：@阿荷的机器猫
因为一个例常的对话，你和你的爱人各司其职的状态，让你感觉非常好。当你发现你已经有了一个坚实的后盾可以依靠，特别是在心里的时候，就会觉得安全感爆棚。平时来说，如果你觉得你的爱人，会威胁到你内心的平静，有可能把你的世界搞得混乱，那么这个感觉会很快拆散你们。幸运的是，现在的情况并不是这样的。实际上，在你的生活中，每一部分，都是需要很多的耐性的。包括爱情。
【水瓶座】译者：@iluvmycat
周五，由于日食落入水瓶座，你肯定是本周的表演明星。这次日食将影响你的个人发展，也影响着你的爱情生活。对于热恋中的人来说，你会感觉更加自由了，并准备在全新的层面上揭示自己的小癖好。幸运的是，这正是你的伴侣最关心你的事情，所以无论接下来的事情如何，你都可以得到ta的支持。事实上，惊喜的元素只会让你感到更加火热。如果你的伴侣可以容易的预测到你接下来会做什么，那么你就不是真实的你了。
【双鱼座】译者：@Veacent
本周，你可能会做一些南辕北辙的事情，这不单会很有可能影响到你的职业生涯，同样也会影响到你的爱情生活。事实上，你比其他任何时候更相信白日梦，并对你身边的人带来极大的挫败感。无论是你的上级、配偶还是爱人，每个在你身边的人都能感觉到你比往常更不真实的轻浮。别对别人的问候感到惊讶。如果有人对你说“醒醒吧”，别太当回事。要从梦里走出来，有时候也讲究天时地利，但就这周而言的确不太适合。
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