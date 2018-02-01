克莉丝汀1.31-2.6周运(2018-02-01 17:36:52)
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本周：1.31-2.6
原文：克莉丝汀-方塔纳(Kristin-Fontana)
翻译：@迦勒底Chaldean
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翻译：@迦勒底Chaldean
本月重要天象（均为北京时间）
1月31日：21:27，狮子座满月+月全食，月亮在狮子座11°37′，太阳在水瓶座11°37′
1月31日：21:39，水星进入水瓶座
2月11日：7:19，金星进入双鱼座
2月16日：5:05，水瓶座新月+日偏食，太阳、月亮合相在水瓶座27°08'
2月18日：12:28，水星进入双鱼座
2月19日：1:18，太阳进入双鱼座
☆运势请参考太阳及上升星座（快速查询本盘>>）☆
【白羊座】译者：@救命讨厌改名字
你的主星火星，代表勇气和自信，运行在同为火象的射手座，你会感到内心一股热量，和完成目标的信念。
超级满月月食周三发生在火象狮子座，为接下来的两周打下基调，带我们进入2月中旬的水瓶座新月日食。这两次月亮活动像是给能量做了标记，将时间的推移作为跳板，进入激情、爱和理解之间的新领域。你生活的某部分会重新搭建，两周之后，你会发现这决定了接下来半年的命运。
而有一个主题即将展开，你会用你的意志为它加成，你带上舞台的任何东西都能够引导你达成想要的现实。
你的生活在改变，因为它需要改变，庆祝这些小改动吧！
【金牛座】译者：@柒菠萝
你可能十分想回到过去。你走在时间的轨迹上，一只古老的木尺梳子令你重拾记忆，尝试理解为什么你会成为现在的自己。
狮子座满月发生在1月31日周三，把你的心敞开了解家族历史，以及个人联系。让你自己潜入情绪的海洋，你会发现你会看到在表面从未领略过的风景。
你的守护星金星停靠在南交点，反映了你与过去的联系，她鼓励你改变方向着重研究过去的事实，所以你无需纠结为什么事情还是按照它原来的样子在发展。
随着火星强势的进驻探索真理的射手座，你可能确定自己的本能与诚实的心境，不再有疑问。让感情随风而散，同时你得知道如何控制它。人生的风景不断变化。尊重事实，本周的能量会带你去该去的地方，你只是长途火车上的旅客。
下一站：自由！
【双子座】译者：@只想取个简单的名儿
当过去的事情没有完成时，是不可能真正的继续向前的。1月31日周三会在狮子座发生满月月食，届时会暴露出你在个人追求中任何情绪上的薄弱环节，以及显示了在哪些方面你需要保持你的集中力。
你的守护星水星将会进入你的伙伴星座水瓶座，并且在接下来的两周里，继续接近南交点--这个过去的典型象征，因此要确保你的所有信息能够让你去陈述你的要求，赢得你的观点，或者至少要清楚下一步要做什么。有一些你从未想过的东西可能在下一刻就进入了你的意识，去帮助你与别人谈判，或是帮助你去完成另一目标。
早在这周的一开始，水星和火星成六分相，这会营造出一种感觉，让你觉得在某方面取得令人满意的进步。自然的姿态和聪慧将成为你的黄金入场券。尽可能地跳出原有的思维模式和情绪氛围吧。
在你发现之前，你已获得人心！
【巨蟹座】译者：@Estherdora
当你全方位的去感知的时候，你就会做到最好。不要让任何人试图说服你任何其他的事情。过分的敏感其实是你的天赋，只要你能够学会引导所有原生的情感。欢迎来到属于你的舞台，让情感为你所用。
满月同时带来自我的情感挖掘，而月食就如同类固醇一般。1月31日我们将迎来一个超级满月月食，发生在狮子座。这就像是把满月的能量插入通用电路一般。你不仅知道如何持有和控制这巨大的能量，也知道如何利用它以获得自身利益。
行运在射手座的火星也在影响范围内，帮助你直面月食的潮汐。
本月你都将体验到渴望的进步，你选择的那些看似不起眼的馅饼会让你努力奋进。巨蟹，我也知道你一直在攀登一个情感的高峰，但它正在改变你，你开始变得更好！
准备在接下来的几周，邀请一个有能力的人或事物为你重新注入能量，而这将带来愿望的成长与激烈的心跳。
【狮子座】译者：@张逗鲨
舞台是你的归属，是你闪闪发光的地方。你生来便是聚光灯的宠儿，即便只有少数的喵喵们愿意避开它们。这也许也因为，其他人在聚光灯下，反而会感到光照有些灼热。尽管如此，大猫们仍被赋予了创造激情和爱的能力，无异于任何人。
本周，1月31日，一个超超超级的满月月食正落在狮子座，重点关注你的心和你与这个世界的关系。爱的金星与南交点形成合相，代表着你的过往，这会让你的注意力回到过去支离破碎的地方。你可以不去想某个人很多很多年，但只要一首歌便能将你送回那个时候那个场景。
把过往交给一扇旧窗，慢慢开启旧事以及这个尚待解决的的世界。而如果你希望能完全向前迈进，就需要清除过去的羁绊。你若能听从内心，去感受那些情绪，也就越有机会去体验释放的自由。就像呼吸一样，这样的感觉一直延伸到腹部底部。
火星现在正在射手座，没有什么事做不到的，无论你是否具备这样的特质，只要与灵魂相匹配，那就是极具可能的！
大喵们，把你的爱投入进每时每刻中去，你的心房会成倍增加，为你希望在这里居住一切腾出足够的空间。
【处女座】译者：@夕夜Silence
处座们，你们身上正发生着瞩目的变化，你的主导行星水星进入标新立异的水瓶座，与此同时得到了雷厉风行的火星的有力支持，这预示着天马行空的思维与你的强大意志力是一致的，二者会精准地密切合作。你的表现欲将有助于你表达你的内心，从而得到你想要的结果。在接下来的几周里，你的思维如闪电般敏捷。
狮子座满月发生在你代表梦想的宫位，并且与火星形成有力的相位，裹挟着充满魔力的能量，而你还未意识到呢。上天清楚你的心愿，也知道你有能力以自己的天赋影响他人，所以，相信未知的力量吧。
爱意满满的水瓶座金星与太阳和象征着过去的南交点形成连结，在未来的某件事里，某个人将会帮助你做出积极的改变。
因此，这关系到你认识的是谁，本周你会亲身体会到这一切。
【天秤座】译者：@Ginny
因为1月31日狮子座的超级蓝月亮，过去的事会重复上演，之所以说是过去的事，这是因为这次的满月和位于水瓶座的太阳、金星以及南极点相对冲，而这三颗行星都代表着你的过去。
接下来的两周将预示着未来6个月会发生些什么。你也许会收到有关个人事宜的好消息，这也意味着你要付出努力。天下没有免费的午餐。满月的效用会持续两周，这两周可能会发生些无法想象的事情，一切皆有可能。而满月效应会在2月15日结束，一次重大的改变就在前方。
火星现在位于射手座，也就是你的交流表达宫，你将在这方面获得极大的幸运，所以保持开方的心态，迎接这些事情吧。
你的想法会在所发生的一切中发挥巨大的作用，所以继续在你想要的结果那努力吧，无论是思想上还是精神上的，将会产生奇迹般的作用哒。
【天蝎座】译者：@Estherdora
有的东西，直到它从你指尖滑落却无法抓住的时候，你才会知道它对你到底意味着什么。你从不半途而废，因此当你陷入其中，而事物的发展并不如你所愿时，你就会把自己和灵魂置于巨大的恐慌中。也因此，这种状况一旦发生你将会深受触动。
1月31日，一个带有超级能量的月食发生在狮子座，是激发风云变幻的时刻，让你感受到踏上未来的道路所需要的潜能。你在感情上的投入，将在某个重要的时间点有能力影响你未来的道路，等待的过程虽然会煎熬，但是你最终会得到将要前往的路的指引。而你与某位所爱之人某件悬而未决的事会让你的情绪处于崩溃边缘。
接下来两周的时间将会给你未来六月的生活增添色彩，当月食发生的时候，即使是那些最有把握的人也会步入一个惊喜的世界。天蝎们，我所知道的是，关键事件的结果，会让你与对于你最有意义的事物产生了连接。
这会证明，在前方的道路上你保持着清晰的态度并持续着追求。
【射手座】译者：@救命讨厌改名字
这周情绪变动很大，因为周三超级满月月食发生在同为火相的狮子座。行动家火星正运行在你的星座，帮助你得心应手地掌控这狂野的能量。当你觉得拘束时，稳定的进展能让你头脑清醒。
太阳和金星一起对冲了水瓶座中的月食，并且与南交点，代表你过去的标志，形成连接。过去搁置的想法会被重新审视，你也有机会与那些为同一目标奋斗的人们重新建立联系。打开精神的门，过去的意志会从远处归来。
这周提供灵感，也提供坚定的意志，因为你走在正确的道路上。这会刺激你到达你想要去往的任何地方！
【魔羯座】译者：@Chris3206
随着你的守护星土星穿行过你的星座，你会感觉自己又掌握了生活的主动权。但是本周三，1月31日，狮子座月全食的发生，会产生两周的食相影响，你可能会对自己产生怀疑，对价值和意义产生疑问。
这让我想起了阿亚珊迪的一本书，《空虚的舞蹈》中的一段话，其中提到了灵魂启蒙时会发生的事情。书上说：“大脑可能会放弃一切概念和剧本，它说‘我可能得不到我想要的’。”
但我认为：“如果你得不到你想要的，那你真的是太幸运了。我在觉醒中什么也没有得到，我原以为得到会帮助我解决很多问题，给我很多帮助，但是算了吧。并不是你得不到你想要的，而是你不在乎会不会得到你想要的。我不知道我能得到什么，但是我已经不在乎了。如果我觉得得到这些东西才能让我快乐，那真是一个可怕的臆想啊！”
在下周或者下下周，你会得到一个礼物--获得终极意义，没有任何事情能超越它。不要有期待，你的灵魂就会飞扬！
【水瓶座】译者：@莉莉丝J
准备好觉醒。假如这不是全部，那么，至少要在即将到来的满月期间、利用两周左右的时间，准备好了解一些你从前没有意识到的事情。
1月31日、本周三，发生在狮子座的超级满月月食照亮了你闪耀着真理光芒的关系宫。它可能令你意识到，你一路走来，并未得到你所该得到的。这些月亮的教导足以牵引和撕扯肉体。灵修教会你预期危险，甚至引领精神的找寻者进入冥想。
当你期望得不到的东西时，那么，等待得到的时间，会是一个相当冗长的时期。这是我们生命中所寻找的一切。期望恐怕是一位杀手，尤其是当你全身心投入某人或某事时，到头来却两手空空。
你的整个过去如今被投射到生活的屏幕上，你正积攒着高浓度的情绪观望它。水星进入你的星座，伴随着太阳、金星和南交点，让你有可能在2月16日到来的新月月食中体验到最大的个人突破。
利用接下来的几周，从你个人的无线电信号中清理过去的平静，你的歌就会直接进入到你一直试图接触的人的耳朵里！
【双鱼座】译者：@槍槍大魔王
无论你是办公室里的“大老板”、团队的负责人或是看起来能够获得最高职位的精英人士（同时也是能处理好各种情绪的人），要知道高处不胜寒呐。当周围没有人能够理解你的孤独时，你感觉更加寂寞。
但真正的双鱼座灵魂总能够找到支持，而这对于心灵无界的人来说是十分有意义的。1月31日周三，狮子座超级月全食将为你打开一扇旅行的大门，将你的身心都送上旅途。在未来两周里，一切皆有可能发生，包括其他世界的经验。一切看起来都可能实现，进入这些无形的领域或许就像闭上双眼一般毫不费力。
本周你最大的挑战是将已飞远的心留在肉体里，或是脚踏实地的履行你的责任，毕竟远方有一个更加多彩的世界正在召唤你。
将你的心倾注于此，你将能够在身处之地与梦想世界间构建美丽的桥梁。
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