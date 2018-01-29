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出自@迦勒底Chaldean，并请保留译者名

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本周：1.29-2.4

原文：玛丽亚-德西蒙尼（Maria-DeSimone）

翻译：@迦勒底Chaldean



【综述】译者：@玥家樂

本周，你可能努力地先过脑子再去感受，但是这个方法很难做到哦。周三水星进入水瓶座，强调万事的逻辑性--包括爱情。再加上同一天的狮子座月食，我们偏向用心（而不是用脑）做出反应。爱情很有可能出现一个情绪化的拐点，视每个人不同的情况而定，要么是更多满足感，要么就是慢慢结束一段爱情。不论你现在的状况是怎样的，水星和火星在周六形成的良好相位，能让你有勇气说出自己所想，其他人也能get到你的点。如果你在爱里感到幸福和满足，这段爱会被祝福。不过，周日金星和木星刑克，你可能会许诺自己做不到的事，注意下吧。





【白羊座】译者：@流水亦如镜

本周，你心里正惦记的事情会有个定论啦。温和的月食会于周三在你的真爱宫位发生。如果你最近刚和某人开始约会，那么月食影响下你会感受到心中层层涌起的对这个人的倾慕之情。这也意味着你们的关系或将发生很重要转折--你和你的爱人意识到对方在自己心中占据的位置比原本想像的还要多。你会感到情绪敏感，但还是有愉悦的。浪漫的满足感属于你。不必抗拒。





【金牛座】译者：@翰蓝

金牛们，你们给予自己的感情生活很多关注，想要兼得新的职场机会和与恋人共处的时间，但这会给职场生活带来巨大冲击。你目前遇到的人并不能支持你所处的职场上升阶段。所以如果你聚焦在爱情并维护这段昂贵的感情生活上以，就要意识到你分配自己精力到感情生活中，是以职场生活的下降为代价的。





【双子座】译者：@粉色电饭煲

本周，你可能就关系事务做出一个重要的最终决定。一个诚挚的月食将会在你的交流宫位出现。当你和你的甜心准备好让你们的关系发生质的飞跃、作出决定性改变的时刻，这次月食将引领你们完成关系中的转折点。这可能与财务有关，但也可能是关于孩子的--无论你们是否有孩子，或是打算生二胎。最后，这个决定可能仅仅关于你们关系走向本身。无论细节如何，你和你的伴侣现在做出的选择很可能是最终的选择。你会确信无疑的。





【巨蟹座】译者：@婉婉0703

这周你可能与你的新欢度过一段很快乐的时光，也因此被冲昏头脑做出些与自己直觉相反的决定。这可能是关于财务的，但它和你私生活关系紧密。一种可能的情况是，你会被你的爱人说服，使得你过于慷慨，并会给ta一些现金来帮助ta支付费用；也可能是你给ta送去了一时冲动的昂贵礼物。另一种情况是，你可能会做出一个不负责任的决定，选择无保护的性行为，你们都知道你们不应该这样做。总之请三思而后行。





【狮子座】译者：@张逗鲨

和伴侣沟通交流，打开心扉，以一种崭新的方式说出内心深处的想法。这样才能够和伴侣分享心底深处的感受，为你们的关系开启新的可能性。这是前所未有的契机，千万不要因为恐惧而退缩哦大喵~现在，向你的爱人坦诚相待比以往任何时候都重要。记得，这便是ta深爱你的原因。





【处女座】译者：@Q_Xininininin

对于你自己来说，即将迎来一个内心的觉醒。周三发生在你十二宫的满月会帮助你发现为什么这么长时间以来你心里一直缠绕着这么多的难以言喻。有伴的处女座们，如果你没有自己想要的这么快乐，这次也是一个自我疗愈的好机会。单身的你，要学会从过去的创伤中走出来，放过自己才可以找到快乐。





【天秤座】译者：@是我啊你的锅

你的感情生活将变得更忙碌有趣！这周三水星进入你的感情宫。这颗代表交流的行星进入了你到表达爱和喜悦的宫位是一件很棒的事。对新手来说，如果你是单身，你会注意到你将遇到一位一见面就觉得在智力上会产生共鸣的人。这是与某人安排第一次约会的很好时机，因为你和这个人会聊很久！在同一天，月食会发生在你代表社交的十一宫。这也许会让你喜欢上之前只是朋友的人。





【天蝎座】译者：@婉婉0703

本周你的伴侣可能会让你有点抓狂。家里的谈话会加快节奏，在大多数情况下，你会倾听对方的不同寻常的点子和进步的想法。然而，到本周末，事情可能会发生奇怪的变化。你的伴侣可能会突然之间决定花很多钱在与你无关的项目上，这可能是个问题。你会支持ta古怪的想法，但是你不能支持一个毫无意义的财务决定，不管它看起来有多酷。





【射手座】译者：@救命讨厌改名字

周三过后你和伴侣分享新想法，会容易得多。可能会有一个真正的黄金时刻，有伴侣陪着，一吐为快太舒爽了。如果你单身，说不定会和某位意中人撩上几句情话。你会比平时更有勇气，迈出那第一步，可能是一起交谈，也可能是邀请那一位去约会。不管是什么，上吧！





【魔羯座】译者：@阿荷的机器猫

你和你的伴侣可能会经历一段难忘的时刻，一个既可以使你们的关系更加深入，也可以使你们奔跑着脱离恐惧的时刻。周三的月食将会激活你们八宫的秘密和伤痛。也许在你的内心深处有一个不可触碰的地方，使你过去一度尝试用一个又一个的借口来避免让你的伴侣触碰到它。你会这样做，也是因为这个特别的地方或者经历给你带来过巨大的伤痛。然而本周，一些事情的发生，迫使你不得不去和ta分享这段经历。不要害怕。相信ta将会帮助你治愈伤痛。





【水瓶座】译者：@iluvmycat

这对你来说是非常重要的一周，水瓶座，所以准备好吧。周三一个强大的月食会落在你的伴侣宫，在你的爱情生活中创造一个重要的转折点。这是一个如此宏大的事件，它会显着加深你与伴侣之间的承诺，或导致情绪觉醒，让你觉得你们两个人确实不适合彼此。如果是这样的话，那可能不是因为你们不相爱，而是因为其他因素。爱是伟大的，但有时候，可悲的是，只有爱是不够的。





【双鱼座】译者：@Veacent

本周你将更容易开始对你的伴侣分享你最私密的想法、恐惧和不安全感。水星，这颗代表沟通的星球将在周三之后进入你星盘中最私密的部分：十二宫。因此，你可以更轻松地沟通你以往害怕对方不理解而潜藏在心里的所有想法。现在，哪怕对方无法理解，你也想分享它们。这是一个好兆头，毕竟，如果你不向对方展现完全的自己，ta又怎么了解你呢？







