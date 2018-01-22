玛丽亚1.22-1.28爱情周运(2018-01-22 12:34:05)
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本周：1.22-1.28
原文：玛丽亚-德西蒙尼（Maria-DeSimone）
翻译：@迦勒底Chaldean
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翻译：@迦勒底Chaldean
本月重要天象（均为北京时间）
1月2日：10:24，巨蟹座满月，月亮在巨蟹座11°38′，太阳在魔羯座11°38′
1月2日：22:11，天王星顺行，天王星在白羊座24°34’
1月11日：13:09，水星进入魔羯座
1月16日：12:13，木星和冥王星成六分相，木星在天蝎座19°18′，冥王星在魔羯座19°18’
1月17日：10:17，魔羯座新月，太阳、月亮合相在魔羯座26°54′
1月18日：9:43，金星进入水瓶座
1月20日：11:09，太阳进入水瓶座
1月26日：20:56，火星进入射手座
1月31日：21:27，狮子座满月+月全食，月亮在狮子座11°37′，太阳在水瓶座11°37′
1月31日：21:39，水星进入水瓶座
☆运势请参考太阳及上升星座（快速查询本命盘>>）☆
【综述】译者：@玥家樂
你和另一半之间的沟通会从深刻的、满足的感觉变成你们觉得自己像在和一个多重人格失调的人说话一样。周一到周四，你和对方沟通交流都没什么问题。惹火的对话也都自有深意。但周日一定要留心了。那时水星刑克天王星，很容易就能干出后悔的事。另外，周五你们的床笫之旅可能会更刺激。这点可以归功于火星进入了射手座。
【白羊座】译者：@流水亦如镜
本周你要准备好和伴侣来点实实在在的愉悦哦。掌管白羊座的火星周五时要来到射手座了，就是你的第九宫--代表冒险探索的宫位。接下来的几周你的方方面面都会受此影响，包括性爱活动。起初，你会更有兴致和伴侣开展一些肢体上的有趣互动。你们甚至要一起挑战点刺激的，比如蹦极或跳伞。在户外亲热一次也很有趣啊。别怕外面冷，你们一定能让彼此保持热度！
【金牛座】译者：@柒菠萝
本周，你和爱人之间充满意味的谈话让你们的灵魂联系得更紧密。周四，你也可能有机会成为爱人的美好生活的源泉，激励着ta。你也有办法鼓励朋友，在他们生活上遇到困难时保持清醒的头脑。其他方面，周五之后，床上运动会更加勾人魂魄。你们俩在床上玩得更大胆，尝试测试某个想法，或者其他性爱活动来巩固你们的亲密关系。
【双子座】译者：@粉色电饭煲
本周晚些时候，你可能会对你的恋情感到厌倦，因为那种陈旧的、单调的感觉干扰了你们之间的兴奋。不幸的是，如果你不小心的话，你所能做的就是把锅里的水搅混。你可能会无意识地和你的伴侣争吵起来，从而使你们的关系恢复火花。但记住，如果你需要借助触发对方的软肋来感受感情的热度，那只会适得其反。你甚至可能会被灼伤。
【巨蟹座】译者：@婉婉0703
如果你和你的伴侣考虑为未来定下约定，周四会是一个好的时机，你们的谈话会是真实且积极的。你们会心心相印，而且会和谐地发现彼此目标一致。若你单身，你可能会通过电话或短信与新的约会对象交流。可以把第一次约会安排在周三或者周四，那会是心跳不已的相会。
【狮子座】译者：@张逗鲨
大狮子们，这周准备好享受各种性感事物的轰炸吧！这周五，火星，代表着行动力和幸运的行星，将进入你星盘中热情、享受玩乐的第五宫。直到3月18日，你的爱情故事会变得更加有意思。如果你经历了一段没有任何浪漫之雨滋润的干旱期，那很快这章就要翻篇了，对你而言是件好事，你是一个为爱而生的人，倘若无人分享你的慷慨，往往会让你的光芒暗淡。So,别再这样，打开心扉，燥起来！
【处女座】译者：@Q_Xininininin
本周的爱情生活不是那么顺遂，会有一些小起伏。周三那天，可能会和恋人进行一次比较深度的谈话，这次谈话应该会让你觉得目前状态处于比较脆弱的阶段。但同时，这也会让你证明你的情感有多强烈。毕竟，只有爱的力量能够引起如此的强烈和不安。到周日的时候，你也许会觉得比较不安定，伴侣会坚持一种打破砂锅问到底的精神，想要揭开你隐藏的脆弱。没关系的，接纳自己，诚实面对自己。
【天秤座】译者：@是我啊你的锅
为自己发声将会变得更容易更愉悦，这意味着为了获得自己坚固的立场，你不会再给伴侣道歉。你经常被指责太遵从对方以及做出无尽的让步来维持和平。大多数情况，你真的不介意这样做，因为对你来说，在一段关系中更重要的是维系和平而不是一味考虑自己想法。但周五后，你将会比平时发声更多。这是好事。
【天蝎座】译者：@婉婉0703
本周，家庭事务可能成为你和伴侣争论的焦点。与此同时，你们会倾向于去谈论一些敏感的话题，但这不表示你们会达成一致。你可能会提到家庭生活中最艰难的事。与讨论出一个结果相比，你可能会觉得你想要两个完全不同的答案。你会因此变得恼怒，认为对方本身就是问题的一部分。如果可以的话，请把这件事置之高阁。时间会给你最真实的答案。
【射手座】译者：@救命讨厌改名字
燃烧吧！周五后你会进入一个充满能量、渴望和野心的时段，尽情追求你最想要的事物。火星会进入你的星座，直到3月18日，你都会处于这个值得羡慕的境界。你会追逐至少一个重要的个人目标，而火星给你的另一个小小优势是，你的吸引力会增强。如果你是单身，可能有人会像飞蛾扑火一样追求你。如果你正在恋爱，你会对最近的床单运动达到满意高峰。享受吧！
【魔羯座】译者：@阿荷的机器猫
也许这几周，你会感觉好像少了很多能量似的。周五的时候，火星，一颗带着强大的驱动力和性欲的星球，将爬入你星图中最隐蔽的地方--第十二宫。他将一直藏在这里，直到3月18日。并且在这段时间里，你也许可以察觉到比往常更加缺少能量（并且不清醒）。如果真的是这样，就把这段时间当做是一个临时的休息阶段，没有关系，也不用去担心。3月18日之后，你就会奔跑着向前--并且你的伴侣将会告诉你，这一切的等待是值得的。
【水瓶座】译者：@iluvmycat
一个“炮友”可能在本周对你表白。虽然你的社交圈里显然有人对你感兴趣，但是你知道如果你决定去追求，那只能是一种身体关系。不过，如果你和这个人都处于不想走心的状态，你可能会决定其实走肾也挺好，并达成一定的理解。只要你们没有任何期望，这可能是一个非常好的安排。谨慎你的选择！
【双鱼座】译者：@Veacent
你会对你的伴侣守住一个关于金钱或者性爱方面的秘密，你相信如果ta知道真相的话只会引发你不想面对的后果。不幸的是，正因为你坚持守住这些秘密，才使你陷入误会和怨恨里。更糟糕的是，你花了比伴侣知道的更多的钱，或者你有外遇。如果这两个最坏的假设都是真的，那是时候让你和你的伴侣修复关系了！记住，守住秘密就如讳疾忌医。
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