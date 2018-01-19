蒂姆1.21-1.27周运(2018-01-19 14:55:51)
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出自@迦勒底Chaldean，并请保留译者名
翻译不易，请尊重我们的劳动成果，谢谢
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本周：1.21-1.27
原文：蒂姆-斯蒂芬斯（Tim Stephens）
翻译：@迦勒底Chaldean
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翻译：@迦勒底Chaldean
本月重要天象（均为北京时间）
1月2日：10:24，巨蟹座满月，月亮在巨蟹座11°38′，太阳在魔羯座11°38′
1月2日：22:11，天王星顺行，天王星在白羊座24°34’
1月11日：13:09，水星进入魔羯座
1月16日：12:13，木星和冥王星成六分相，木星在天蝎座19°18′，冥王星在魔羯座19°18’
1月17日：10:17，魔羯座新月，太阳、月亮合相在魔羯座26°54′
1月18日：9:43，金星进入水瓶座
1月20日：11:09，太阳进入水瓶座
1月26日：20:56，火星进入射手座
1月31日：21:27，狮子座满月+月全食，月亮在狮子座11°37′，太阳在水瓶座11°37′
1月31日：21:39，水星进入水瓶座
☆运势请参考太阳及上升星座（快速查询本盘>>）☆
注：运势所有时间与日期都参照太平洋时区，换算为北京时间需+18小时。请各位读者自行换算。
【序言】
“当下即未来！”
“不用怀疑，宇宙正在以它应有的方式呈现演变。”篆刻在巴尔的摩古老的圣保罗教堂上的诗篇《Desiderata》
甩手掌柜时间：周日17:13--22:27；周二20:16--周三5:39；周四19:17 pm--周五9:40（太平洋时间）
【白羊座】译者：@阿妙少小姐很星湖
白羊们，从现在到2月末，幸福正等待着你。你的愿望将会成真，名望将会提升，未来一片光明。但仍需谨慎前行，达成心愿你需要付出许多。或是你可能过于乐观，追逐着海市蜃楼，制定了过大的目标。要知道，你正处在认真承诺、调查并行动才能带来巨大收获的阶段。主观臆断却可能让努力付诸东流。
俗话说，为何要拒绝幸福的到来？所以我的建议是，享受他人对你的赞赏（尤其是来自异性）；开怀大笑、开心玩耍、接受邀约--但别刻意朝这个方向努力：顺其自然。（比如一场泳池派对，所有人都在水中！但别想着：“我要去某某大亨的派对，好抱上大腿。”--这是不管用的。）别把你的野心瞄准了社交活动，不然陷阱也随之生成了。直到11月，你都要谨记这条建议，而现在以及2月这条建议尤为重要。
周日：躺平了，好好放松。这是美好惬意的一天--你可能会发现不错的投资项目（或是潜在幽会的诱惑）。
周一/周二：能量满满。周一早上到在周二中午以前都卯足劲追逐你的野心吧，但别尝试逼迫身边的人与你一起，他们有自己的打算。周二下午充满乐趣--朋友，甚至是新朋友，集聚一堂。
周三早上到周五早上：金钱、买卖成为重点。周四是你的幸运日，周五也还不错。
周五/周六：适宜跑腿、联系、旅行。注意周六充满破坏性，要谨慎驾驶。
从周五开始为期七周的时间，有关于理解、爱和长途旅行--如果可以的话，尽量避免参与法律事务。
【金牛座】译者：@花奕茹
接下来这四周，首先强调的是你的野心、与贵宾的交际、事业、社会地位及声誉。放下速度，一步一脚印。在行动之前，不妨先三思：这是否符合实际？我是否完全诚实且道德？我是否索求太多？假如回答都是“是”，再行动。这份三思请坚持到11月，但从现在开始到2月19日最为关键。
在你的雄图伟业里，现在更适宜接纳事物，与其火力全开，不如冷却技能。不要改变你的职业，亦不要更换雇主。
周日是撒欢、运动、调情的好日子。早些休息，保持悠闲直到周三的黎明。（最近的你有些焦躁不安，不要追逐错误的目标！）
周三早上到周五早上：你的能量和活力补充完毕，是时候走出去，开始工作，让世界看见你。
周四：棒棒哒，你会遇见特别的人，交到好运，开始建立爱情的纽带，想到幸运的迁移方案，甚至抓住有利的机会。
周五/周六：是追逐金钱与剁手买买买的日子。周五晚上更棒，蜜酿着情欲的插曲或深情的交流。周六具有破坏性，道德与野心上演激烈的斗争。开车的朋友小心驾驶。
从周五开始，未来7周的你都有一种强烈的冲动，想要投资、想要研究、想要啪啪啪。无论想要哪方面，你都要保持冷静呀。但在人际关系超级幸运的今年，亦可作为一种自然的延伸。
【双子座】译者：@今日蔬菜汤
接下来的一个月会有如下特征：心灵上的延展、高等教育、远途旅行、国际新闻和国际关系、社会与文化、法律与媒体参与。你喜欢这些东西，如果你是一个学生、学者、律师、作家，这段时间你会轻松愉快且富有成效。
但是，不要期待任何大的回报，也不要抱着一个野心勃勃的日程表恨不得把这些影响都囊括进去。不要招惹或者参加诉讼官司，这个建议在当下到2月19日都要着重考虑，并一直延续到11月。
什么东西能够保证你的安全？道德、美德和谦逊。在接下来一周你有恋爱或结婚的可能。但是2018年你主要的好运气在工作和健康提升还有机械上（把白内障手术做了吧！）。2018年11月到2019年12月是谈情说爱的最佳时间段。
周日：关注野心以及你在周围的地位。你会对你的名声十分满意。
周日晚上到周三早上：你的人气上升，调情让你小鹿乱撞，你的未来一片光明。
周二早上：照顾好自己，但这一夜可能会带来新的朋友、爱的吸引或者电脑购买。在承诺之前记得看一下长远的情况。
周三早上到周五早上：撤退、休养生息并且沉思。周三需要尝试，而周四则充满“低调的好运气”--是联系政府、寻找慈善组织、接触顾问、雇佣代理人的好时机。
周五/周六：你的能量和魅力飞速上升，你可能会在周五晚上吸引到一位爱慕者。而周六有点破坏性，不要买电脑或者任何其他机器
从周五开始，有连续七周的紧张关系，让世界充满爱，不要战争。
【巨蟹座】译者：@劉育嫻
未来四周强调了生活的深度和个人事务。有伴的巨蟹，你们需要面对共同的财务、投资、生活方式的改变、健康危机的处理。你也可以来一场不设防的性爱（如果你正适龄，可以考虑怀孕）。如果你是单身的巨蟹，同样的事情也会发生，只是需要注意投资风险，或者意外怀孕。
总而言之，小心驶得万年船，有三件事是必不可少的：谨慎的承诺、保持高标准高道德、决定前做好深入调查。你也需要注意潜伏在这些情况中的陷阱，一次漂亮的投资并不能证明一切相安无事，而与某个已婚人士交往过近通常也是惨淡收场。所以做个天使，保持纯真吧！（2018年对你们的恋情是非常重要的时候，陷入不雅事件会影响你们的桃花运。）
周日：会带来伟大的想法和理念，也许是温柔的爱意。
周一/周二：关于你的目标和声望，在周二上午一切还显得困难重重，到了下午会变得好转。
周三/周四：心情变得轻松愉快，幸福又乐观，周四有可能邂逅新的爱人，或是建立更加闪耀的感情关系。
周五/周六：是好好休息的时候，周五适合联系政府、代理或顾问，你会收到好的结果。但周六时要更谨慎些，言语冲突会损伤你的名誉，也容易与老板产生分歧。
从周五开始，需要迎接未来七周的努力工作。而需要注意的是，本年度并不是最有利于事业发展的时候，不要因为工作忽略了你的感情关系、冒险活动、创造力、运动和娱乐--直到11月时，这些都是你幸运的来源。
【狮子座】译者：@张逗鲨
本周关注：关系及其衍生物、搬迁、谈判协议与诉讼、名誉、机遇与挑战。未来的四个周内，你的友人和敌人都会不断涌现，大猫们千万不要过于用力去处理这些关系，委屈自己。这一整年，直到11月，你最好都独立行事，且自动过滤掉掉某些人“主动”的意见。2月底之前，检查一下出现的选择和建议。记得，今年你的幸运星是落在家、家庭、房地产、顺其自然、休假和谦逊的品德上。
如果你单身，11月8日（或18日）之前你所看到的前景会让你在确认关系后感到失望。除非，有一种很微乎其微的例外：如果某人一不小心撞到在你的石榴裙下，对方在你没有意识到之前，就认定和你在一起，那么一切都会顺利起来。这个人是命中注定的Mr.right,但是有可能出现意料之外的延误，或者你需要克服挑战，这些都是警示你的信号。
周五开始的七周：浪漫的氛围up up，还带来勇气，这既是好事也可能是坏事，所有一切都取决于前面所述。
周日：在金融领域会有所成效，并且自己变得感性起来。请提前给自己充电，一种更温柔更容易感悟深刻的心情悄然而至。
周一到周三：是黎明前的最后时光。长途旅行、法律和文件处理、储备知识、有关爱情和出版的事宜会遇到障碍，直到周二上午会得到解决。
周三上午到周五：是你斗志昂扬的时候，勇往直前吧，无论是事业上或者社团活动，尤其在周四，那会是灿烂的一天。
周五/周六：充斥着幸福感、快乐的社交、调情和乐观。周五晚上在驾驶或者潜水方面要保持谨慎，以免扰乱周六的安排。
【处女座】译者：@星星1781
从现在到2月下旬，处女座的你将会有很多工作，需要保持良好的健康、饮食、合理的衣着。你的忙碌会因为友好的联系、谈话和短途旅行有所缓解，但是需要注意，尽管处女座的你很“爱”工作，尤其是具体工作，但这一整年你的回报会减少。(所以不要成为你孩子、老板等的奴隶，此外，避免过度使用非处方药物。)
另一方面，委派任务、深入管理或和政府部门打交道，会莫名地促使你前进。所以，你要做的是你必须要做的事情，而不是更多的志愿工作--这个月，以及全年都是这样。
周日：带来辉煌的人际关系和投资机会。
周一/周二：要关注投资、重大财务、债务和性欲望等问题，周二时这些方面可能会出问题。从周一早上到周二，知识、国际、文化、法律和旅游这些事会带来顺利进展。
周三/周四：周三可能会出现一两次小故障，但是周四，好运之花开了，可以顺利前行！
周五/周六：事业、野心、声望是周五成功的开端，但周六会遇到干扰。
从周五开始将是为期七周的家庭生活的开端。可能会有争论，但也比平时有更多的性爱，或者也许会买房子。如果是后者，在3月18日之前不要搬入新居。
【天秤座】译者：@银边silverside
天秤们，在接下来的几周里，甜蜜的浪漫将会来到你身边。要注意的是：一，浪漫给予你的会比你期待的要更多；二，浪漫可能会让你陷入不盈利的地方或死胡同。同样的，在快乐、自我放纵、美丽、孩子的成长、创造性和赌博的欲望等方面--顺其自然，不要强求。
通常，在每年的这个时候，风险会得到回报；但这一次，风险只是风险。直到11月初，这条规则都适用，不过从现在到2月，这条规则尤其重要。而从好的方面来说，你会感到快乐，看到美丽，感受到创意或浪漫。你将度过非常愉快的几周！不要想太多！
周日：处理家务，你会成功的。（一些人可能会帮上忙。）
周一/周二：处理各种关系。周二上午的互动小心翼翼，但是到下午就变得愉快、有激情。
周三早上到周五早上：涉及到更深层次的东西--秘密、神秘、性亲密、健康问题、财务开放、投资、债务、生活方式的改变和研究等。周三可能会遇到一些阻碍，但是到周四会变得非常顺利。周四这天，投入到可带来收益的有价值的事情中去。
周五/周六：周五有利于长途旅行、智力追求、温柔的爱、社交礼仪和文化探索、媒体和法律。而周六太混乱，不可预测。
从周五开始，开启了七周的紧张与忙碌的交流、联系、跑腿和短途旅行，以及对媒体和细节的处理。保持好奇，多问问题。你在这七周里遇见或交流的人可能会成为之后的“伙伴”。甚至可以说，这七周是个和你的伙伴或配偶交谈、旅行的好时机。
【天蝎座】译者：@Dialouge_withme
未来的这个月会突显以下议题：安全、根基、居所、家庭、自然之力、花园、景观、修葺、创新，还有你的胃部、精神和休闲事宜。现在是时候去思考你身居何所、来自何方、将去向何处。现在也是整理你社交之树的时间：摆脱已陷入僵局的关系和境况，开始新的萌芽。投入家庭生活，举办日常团聚，照看好花园等等。
在工作上，留意销售领域。但是，天蝎们，凡事过犹不及。我是说，不要买不动产，不要像关注事业或外部生活那样关注居所的事情--尤其是下个月，这一点非常紧要，实际上一直到11月份，此事也非同小可。
周日：适宜恋爱、美容，做点愉悦的事，不妨小赌怡情。
周一：一直到周三黄昏前都可以处理杂务。注意饮食和打扮。周一是相当高效的，但是会有一个潜藏的小过失。
周二：有意外。适合处理家庭事情（如果你遇到奇怪的障碍，马上停止）。
周三早上到周五早上：你要忙于有关处理关系、搬迁、名誉、机会、同意和分歧等事情。周四是非常棒的一天。你的运气飙升，因此不妨寻求支持，或者找个对象儿这样的事。
周五/周六：善于合作，积极参与。神秘和性、财务和研究、投入和结果（还可能有关医疗程序）都是这两天会面对的事。在周五行动，避免在周六做这些事（也避免进行投入）。
从周五开始，接下来七周有关于“现金流入”。你会有更多的收入，但是每个人都在说“分我点！”，你要把你能存的钱都存起来。
【射手座】译者：@老皮带叔叔
火星将在1月26日周五进入你的星座并停留七周。你会变得坚定、急躁，也能很快地开始发脾气--同时你也很性感、超级浪漫和勇敢。请你温和一些吧，尤其是和孩子们一起的时候。
如果你是单身，你几乎已经确定了目标--包括如何拿下ta。但是，你也无法因此到达确切的目的地。最好的方法是：享受这一切，而不是以此为生活的基础。请记住，这是安静的一年--期间你可以享有这个短暂的浪漫休息。而如果你已经结婚了，请你忠实--把这份精力投入到运动、创意项目或者孩子的事务中去。
本月的重点是跑腿的差事、通讯、短途旅行、文书工作和友好的接触。不要被这些事情束缚了--做必要的事就可以，不要做多余的事。（例如：不要发送新的邮件或开始新的媒体项目。）这个建议的有效期到11月。在家待着或是享受阳光吧--会是完美的一天。
周一/周二：会有浪漫、创造性和投机性的冲动。尤其在周二午后。
周三/周四：你会沉浸在家务和/或健康问题中。周三会遇到一些非常小的障碍，但周四很棒--你会完成很多工作。也适合购买机器、工具或小机器人。
周五/周六：需要面对人际关系。周五还好，但周六可能会和别人关系破裂，也可能是突然失联。使用工具、汽车时要仔细，也要小心对待感情。
【魔羯座】译者：@乐乐子_
本月充满了金钱、买买买、学习和吸引力。这种局面会持续很长一段时间，所以，去做那些必要的事情，而不是卷入或承诺那些大事件。买些乱七八糟的小东西但是别买车。这段时间可以像往常一样做些投资，也可以进行商务活动、调研或者工作培训。不要去关注所谓的事实，静下去找到真正的你自己。
你要记住，2018对你来说是非常有利于社交的一年。一个非常重要的愿望，也许是关于一段友情或者是爱情，很有可能会实现。但对于财务来说可能并不理想，尽管星象在很有利的金钱宫位。
周日：对于业务、电话、拜访以及书面工作来说利好。
周一/周二：适合和家人在一起。周二之前对于家庭来说可能会财政吃紧。
周三/周四：感情生活、美容、娱乐、运动、投资和一些有创意的想法会充满周三这一天。周三也会遇到一些小阻碍，但是周四非常幸运，向前进吧！
周五/周六：会有些杂事。周五会很成功，但是周六这天要担心，届时会有一些不如意发生（可能是家庭方面）。以安全的方式来使用工具及驾驶。
从本周直到3月18日，避免接触冲动的人和危险的地方。
【水瓶座】译者：@未见君已相忘
亲爱的水瓶座，未来的几周，你的能量、魅力与效率都会飙升。你会是一位领导者，在别人不知何去何从时成为他们的眼睛指明方向。请走出去，与他人联系，寻求帮助--记得也要提供帮助！用你自己高涨的魅力与能量去寻找并与他人联合、敲定协议、去重新安置、寻找有价值的建议，或者去处理、欢迎公共曝光。不要变得太过独立、只专注于你自己或者独自工作——这个建议直到11月初都有效。
周日：追逐金钱，尤其是通过你的职业。
周一/周二：充斥着一些差事、文书工作、沟通和短途旅行。过程中可能伴随着小的阻碍，所以放聪明些。
周三/周四：将你对自己的想法和你自己的关注，转向你的家庭和家人。安全、美化景观、商讨或解决家庭事务、自然、园艺、修理、革新、为孩子们计划未来--这些在周三都会面临一些小障碍，但到了周四，这些都会取得极大地成功。请据此开始行动。
周五/周六：浪漫、甜蜜的愉悦、美好的事物、创造性的和思索性的冲动、运动、游戏以及孩子们，这些都会唤醒你的心。由于周六会有扰乱和拒绝，请在周五行动。
从周五开始，打开了为期七周的大受欢迎、社交的乐趣、乐观、娱乐和有可能的友好浪漫。你可能会在公交车、火车或者飞机上遇到真爱。一个有关旅行或者交流的愿望可能会实现（比如，你终于卖掉了自己的短篇小说）。
【双鱼座】译者：@槍槍大魔王
未来一个月，你将逐步退出舞台。寻求自我沉淀，练习冥想、沉思或瑜伽。你可以拜访某个顾问、灵媒或占星师。你将与公职人员做朋友，参与慈善活动。如果你不幸破产，也可以很容易得到慈善支持。
好好休息，恢复健康。此时的休养生息是为了未来（今年2月下旬直至2019年）做准备的，同时，感情和事业都会很幸运，重要进展则需要时间。不过，也不要沉溺于休息无法自拔，这样你或许会损害到某些利益。如果那个从事公职的友人愿意帮你就更好了。但如果对方处处使坏，那就远离ta（这个建议有效期一直到11月）。
周日：你依旧精力满满--是将义务或旅行与收入结合的好时机（比如签订一份雇佣合同）。
周一/周二：你会成为金钱的追逐者（但最好在午后做这个，甚至可能联系到政府的援助、保险、大型企业或“总部”）。
周三/周四：周三是不确定性很高的一天，而周四是精彩、幸运的一天，差旅、电话、信息和文书工作将填满你的日程。
周五/周六：你需要响应家庭的呼唤。周五还不错，一切都欢乐祥和，还可以享受园艺的快乐（如果你身处温暖区域）。周五也是开始装修、修理、绿化、安装监控、给孩子们鼓劲的好日子。但是周六就稍逊一筹了，或许会有家庭争执，耐心处理吧。
从周五开始，未来七周的时间里你的上司或贵客（包括法官）将变得不耐烦和喜怒无常，你最好低调做事并保持一定的幽默感。至少从好的一面来说，这七周能够带领你或是你的事业进入“资金渠道”。
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