玛丽亚1.15-1.21爱情周运(2018-01-15 14:35:42)
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本周：1.15-1.21
原文：玛丽亚-德西蒙尼（Maria-DeSimone）
翻译：@迦勒底Chaldean
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翻译：@迦勒底Chaldean
本月重要天象（均为北京时间）
1月2日：10:24，巨蟹座满月，月亮在巨蟹座11°38′，太阳在魔羯座11°38′
1月2日：22:11，天王星顺行，天王星在白羊座24°34’
1月11日：13:09，水星进入魔羯座
1月16日：12:13，木星和冥王星成六分相，木星在天蝎座19°18′，冥王星在魔羯座19°18’
1月17日：10:17，魔羯座新月，太阳、月亮合相在魔羯座26°54′
1月18日：9:43，金星进入水瓶座
1月20日：11:09，太阳进入水瓶座
1月26日：20:56，火星进入射手座
1月31日：21:27，狮子座满月+月全食，月亮在狮子座11°37′，太阳在水瓶座11°37′
1月31日：21:39，水星进入水瓶座
☆运势请参考太阳及上升星座（快速查询本命盘>>）☆
【综述】译者：@玥家樂
周三新月发生在以工作事业为基础的魔羯座，本周的爱情也是干巴巴的。因为金星周四进入最具革新意识、最潮的星座：古怪的水瓶座。2月11日之前会带来一段脑力的、高度精神沟通的、不牵扯承诺的感情。你和恋人对爱情的现实层面都兴趣了了，因为你们都各自忙着摸索自己在建立关系时的自我形象。会非常有趣的哦！
【白羊座】译者：@流水亦如镜
你真心希望爱人亦是你最好的朋友。本周，你和你的伴侣可以在真心陪伴彼此的同时更加深入地了解对方。无论你们是刚刚确定关系还是老夫老妻，都会发现另一半心中最大的愿景和梦想会大大加深你们之间的亲密、欣赏和尊重。还在单身吗？一位朋友会给你带来一个很棒的约会对象哦。
【金牛座】译者：@柒菠萝
如果你已有恋人，你们的感情坚不可摧。最深处的呼唤与情感也许很难揭露，但是这也是相互的。除此之外，你也感到在工作上追求职业目标时，伴侣会给你不同于常人的支持。你的伴侣一直是如此乐于让你做最真实的自己而不是去改变你。这让你很有自信而且感到快乐。如果你单身，你可能突然喜欢上某人，而ta与你同行业。慢慢来！
【双子座】译者：@粉色电饭煲
如果你正在谈恋爱，这周的新月会激发你和伴侣的财务主题。你可能会考虑一项精明的投资，或者开始制定一个更靠谱的退休计划。如果你是单身，可能会有令人着迷的新恋情即将上线。这个人会让你觉得与众不同，但这是非常有益的。不要把Ta和你的前任们做比较，因为这种比较是不太可能的。这个人注定会脱颖而出。
【巨蟹座】译者：@学不会化妆的小可耐
新月发生在巨蟹的对宫，你可能迎来感情上的一个转折点。你和你的伴侣有机会打开一个新局面。你可能遇到个转折，形成新月前月亮刑克天王星。所以在有些你认为你能控制局面的时候，你可能会感到慌乱、恼火。还有在当你和你的伴侣思考如何面对不确定的未来时，请记得想法要灵活些。
【狮子座】译者：@张逗鲨
你超幸运呢！多亏了金星，你的爱情生活在本周得到质的飞越。周四，金星将进入你的关系宫并一直停留到2月11日。如果最近你开始和某人约会，你俩很可能会开始谈论一些“排他性”的话题。你会在自己知晓之前逐个删掉那些约会软件。如果你现在正处于一段关系中，那么你俩和谐的关系会成为主旋律而不是彼此的小插曲，不要太甜哦！
【处女座】译者：@阿妙少小姐很星湖
你的爱情生活会有个全新的开始，但你也要系好安全带：因为现在你会感到感情犹如坐过山车一般！周三的新月将会降临你的浪漫宫，助燃你和某个亲密的人之间的热情火花。在你放松自己陷入浪漫童话的结尾之前，也会有情节上的曲折等待着你。可能你们之中的一人也有着其他的亲密关系，而使现状更加复杂。而当月亮撞上天王星时，一切皆有可能发生。不过至少有一件可以确定的事情：新的爱情力量正降临你身边。也许多少有点混乱，但一切都是值得的。
【天秤座】译者：@是我啊你的锅
空气中充满了爱的气息！如果你是单身这周四在可能的感情方面会有一个很赞的转变。金星将进入你的恋爱宫并待到2月11日。只要你愿意接受任何的社交活动，就没有理由不遇到特别的人。如果你是有伴的天秤，你和伴侣之间本周会火花四射，就好像你们刚交往时一样。你们也许会考虑一起生个孩子。
【天蝎座】译者：@学不会化妆的小可耐
如果你最近与某人开始约会了，这周你可能会想把ta介绍给家里。周四之后任何时间都是恰当的，你放心你的亲戚们也会像你一样的喜欢ta。如果你们的关系更稳固些，那你们可能会更近一步的发展。单身狗呢？请不要拒绝亲戚们给你安排的相亲，你可能会遇到你的真命天子（女）。
【射手座】译者：@救命讨厌改名字
如果你有意中人，好消息来了！周四过后你和ta的交流会有戏剧性的变化。实际上，你们会前所未有地愿意彼此分享想法。如果你们的关系已经稳定，那直到2月11日以前，你们俩一起做关于财务和关系的重大决定时，都会容易得多。跳出常规会让你们俩都更容易达成目标，你们也会欣赏对方不一样的想法。
【魔羯座】译者：@阿荷的机器猫
当爱情到来，魔羯们，本周，你可以像老板一样掌控一切。周三的时候，新月将来到魔羯座，这会带给你一个人生中的起点，一个对于你个人以及你所处的关系来说，都至关重要又新鲜的开始。你的伴侣将很清楚地认识到你的强大和责任，并且在大多数情况下，ta也明白你需要处于掌控之中。然而，这对于你的家庭事务也提一个醒。也许你对于如何操持家庭状况已经有了明确的想法，而这个想法却和伴侣的想法大相径庭。又或者，你们可能会因为一些有关家庭的突然变动而傻了眼。
【水瓶座】译者：@iluvmycat
镜子，镜子，谁是最美丽的？水瓶座，本周这个问题的答案肯定是你。在周四金星，爱与美的行星将进入你的星座，并在水瓶座停留到2月11日。你将会有更大的魅力，而不需要付出任何特别的努力。其他人会被吸引到你身边，像飞蛾扑火，你有很多浪漫的机会。但是，如果你想要提升浪漫的感觉，那么你应该随时表达自己的与众不同。你会彻头彻尾的无法被抗拒。
【双鱼座】译者：@Veacent
如果你有伴，你和你的伴侣很可能都会觉得精疲力竭。幸好你比较幸运，因为上天想让你和你的伴侣喘口气。从本周四开始到2月11日，你会发现无形之中和伴侣更容易相处。你们可能会想试试看归隐山林的感觉，这不单止给你们的精神充电，还加强你们的爱情链接。如果你单身，这将是一个绝好的时候谈及内心那块伤口，好为准备下一次的爱情重新上路。
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