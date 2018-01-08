乔治娅1.8-1.14周运(2018-01-08 14:46:46)
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本周：1.8-1.14
原文：乔治娅-尼克斯（Georgia Nicols）
翻译：@迦勒底Chaldean
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翻译：@迦勒底Chaldean
本月重要天象（均为北京时间）
1月2日：10:24，巨蟹座满月，月亮在巨蟹座11°38′，太阳在魔羯座11°38′
1月2日：22:11，天王星顺行，天王星在白羊座24°34’
1月11日：13:09，水星进入魔羯座
1月16日：12:13，木星和冥王星成六分相，木星在天蝎座19°18′，冥王星在魔羯座19°18’
1月17日：10:17，魔羯座新月，太阳、月亮合相在魔羯座26°54′
1月18日：9:43，金星进入水瓶座
1月20日：11:09，太阳进入水瓶座
1月26日：20:56，火星进入射手座
1月31日：21:27，狮子座满月+月全食，月亮在狮子座11°37′，太阳在水瓶座11°37′
1月31日：21:39，水星进入水瓶座
☆运势请参考太阳及上升星座（快速查询本命盘>>）☆
【综述】译者：@Isidorus4
这真是美妙的一周啊！我们将在魔羯座迎来群星的盛会：太阳、金星、火星、土星和冥王星。此外，这些星体之间有不少会和幸运的木星过从甚密。唯一不太好的时节也许就是周五晚上的短暂时间。请注意，随着这周的开展，下个周六和周日附近会有一些惊喜发生。好吧，我知道人上了岁数就会看什么都惊奇，也会有很多新发现。比如我自己就发现，如今每当我弯腰系鞋带，我就会问问自己：“在我站起来之前还有别的什么事要顺带做一下吗？”
【白羊座】译者：@c4ndy
本周你会强有力地介入父母或上司以及权威人士中，因为魔羯座的五颗行星都位于你星盘顶端。你会野心勃勃地追逐你所求。此外，你会高高在上，也就是--人们会注意到你。幸运的是，他们会欣赏你而且信任你。事实上，你们的关系会很舒适，你们中的有些人也许会和上司陷入恋情。你绝对可以从你需要的其他来源获得财务、实际以及情感上的支持。如果你想要钱或装备--只管开口！
【金牛座】译者：@柒菠萝
本周对你来说美妙极了，因为五星齐聚魔羯座与你的金牛座形成支持。本周，你迫不及待的想去旅行探索世界。如果你无法出发，那么你也会制定出行计划，因为你真的想出去玩！类似的，你的野心让你重新回到校园，学习更多知识。你也有机会接触出版、媒体、医药、法律或者在高校工作等等。与爱人和密友的关系温暖而美好！耶！
【双子座】译者：@粉色电饭煲
你的财务状况看起来极好，因为这群行星在魔羯座(纵观全局)，你掌管钱财区域，特别是与别人的财富和资源有关联的时候。这意味着你可以很容易地从别人那里得到钱和资金！别人可能会给你礼物。他们会支持你。在金融谈判中，你会脱颖而出。你也会轻而易举地完成你的财务目标，娴熟地讨论遗产、共同财产和保险问题。与此同时，工作机会也开始变得如神话！你是如此幸运！
【巨蟹座】译者：@Addison火车
现在，五星对冲巨蟹，所以本周你自然会把注意力放在亲密好友和很近的合作伙伴上。金星会让事情温和舒适又对你十分友好，这会让你感到心安和愉悦，尤其是在这种火星会通过让你变的对他人没耐心，以搞出点事情的时候。太阳会给你机会来观察自己和他人的关系。记住：这样的机会十分重要，因为你在自己的人际关系中越灵活，你就会过的越开心。当然，对其他人来说也是一样的。（基本上来讲；如果你想要被尊重被重视，那你首先要尊重、重视他人）聚会、度假、浪漫、体育以及和孩子们之间的愉快时光都是你会遇到的开心事。开心不！
【狮子座】译者：@流水亦如镜
毫无疑问，你带着坚定开展行动的决心进入了新的一年。你希望变得高效、发挥最佳状态，把一切都料理得井井有条。你想赚更多钱，并让自己的付出都能收获回报。这些高标准也被你带到对自己健康的管理上。这就是为什么你准备开始新的运动计划，对食物摄入也更加注意（均衡饮食就是一手一个热狗）。当然，在你着手落实这些美好又宏伟的计划时，你也能在家庭方面获得快乐，或者迸发出提升家居生活的新想法。没错，这可是你今年的大项目呢。
【处女座】译者：@夕夜Silence
幸运的处座们，本周将是满满的快乐、浪漫、情调、聚会与社交娱乐，另外还有与儿童的体育与玩乐活动。现在，你的缪斯就在你的身边，这意味着你可以毫无障碍地表达出自己的创造力与天赋。并且，在你想要争取的方面，你也会变得无所畏惧。比如，如果你看上了某个人，你将会率先采取行动。你会主动的向他人发出邀约。而且，重要的不仅仅是眼下的快乐，本周你还会发现自己内心的乐观与日俱增。不过一开始，你可能还没有察觉。“这种奇怪的感觉是什么呢？嗯哼，似乎有些熟悉。”稍作思考之后，你就会幡然醒悟，原来这就是幸福呀！
【天秤座】译者：@是我啊你的锅
这周你的重点会放在家庭和私人生活上；很大程度上是因为你想美化你的家。你想让你居住的地方更舒适，有休闲优雅的感觉。（喜欢美丽的环境）并且你会为此作出很大的努力。你也可以给家里买一些好看的东西。对有些人来说，这种兴趣会延伸到探索房地产方面的机会，因为当你考虑这些家庭和房地产有关的事务时你也在思考怎么增加收入。很自然的！这是你今年要做的事之一！咔嚓（有钱进账啦）！
【天蝎座】译者：@Addison火车
本周对你来讲，是忙碌又快节奏的一周。抄起你的溜冰鞋出门儿吧！短途出行、跑腿差事、购物、阅读写作和学习以及和很多人的对话，都会填满你的日程表。你将会注意到本周的节会加快，而你也会开始应付。但是你是可以完美完成所有任务的，因为木星现在位于天蝎座，而且要停留一整年（12年以来的第一次）。多好的保佑啊！这还会增添你的自信心。让你对自己感到满意和欣赏。另外还会为你带来好运。准备迎接好运来吧。
【射手座】译者：@KELLY_YYY
“给我钱!”哇噻，五颗行星集聚在射手座的金钱宫位--尤其是你收入的宫位。这意味着大多数人都有机会增加收入，或者找到一种赚钱的方法，又或者找到一份更好的工作。你将会专注而积极地追求这一目标，机遇之门也将为你敞开。是的，时间就是一切。成功的关键是你必须要知道你真正想要的是什么？复核自己的价值观。当有船开进来的时候，你可不想自己是等在火车站。你要从一开始就筹谋好，因为幸运的木星将在今年年底进入你的星座！在那之前把一切整合起来吧。“发动引擎开车吧。”
【魔羯座】译者：@Vinitovarina
本周，很明显一切都与你有关，亲爱的魔羯们，毕竟五颗行星都正行进在魔羯座。这有点令人不适，有木有。你们不妨好好利用一下此时的天象。本周你会吸引到不同的人和对你有利的形势到你身边，这意味着你应该利用这个机会主动出击。你同样也会精力满满，充满斗志的追求自己想要的，因为火星激发了你的活力和驱动力。好好利用它来造福自己吧。同时，本周非常适合入手绝佳的服饰，最好是打折减价的高大上品牌，这才机敏！你一定可以的。此外，新的朋友将会出现在你的生活中，并邀请你去加入到社团、群组和组织中。尽情享受你这蒸蒸日上的人气吧！
【水瓶座】译者：@小公举白白闪闪惹人爱
木星已经位于你星图的顶端，所以现在开始对每个瓶子来说都是非常美好的存在。今年将带给你的成功已经显现（好吧，至少对我来说是这样），而讽刺的是，本周你将选择以低姿态示人，在幕后工作或者甚至独自工作，因为这是你想要的。一些瓶子将被卷入秘密活动，是的，不能公开的恋情。然而，年轻一些的人本周将会加入你的生活，甚至你幕后的工作将会以积极方式吸引目光。不论你尝试想要多么安静--你都会闪耀！但本周处理与他人事务时要谨慎一些。尤其如果你觉得许多可疑的事情正在上演——确实是这样。相信自己的洞察力！
【双鱼座】译者：@AppleTTT
超级受欢迎的一周！突然的，大家都想看到你的脸！对哈，你行程满满。享受和有创意的艺术人之间的闲谈。你也有可能参与到体育活动或是户外活动中，你们中的一些人会和其他人或者其他团队竞争比赛。这是个完美的周末和某人分享你的希望和梦想，他们的反馈可以帮助到你。这也可以让你有能力来定义你今年的目标。当然，你会把重点放在旅行和教育上，但是不是应该明确的更具体一些呢？例如，你打算去哪里旅游？你打算学习什么，学习什么才是新鲜又迷人的？（振奋人心的各种可能！）
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