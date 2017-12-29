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出自@迦勒底Chaldean，并请保留译者名

翻译不易，请尊重我们的劳动成果，谢谢

本周：12.31-1.7

原文：蒂姆-斯蒂芬斯（Tim Stephens）

翻译：@迦勒底Chaldean

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2018年1月天象（北京时间）

1月2日：10:24，巨蟹座满月，月亮在巨蟹座11°38′，太阳在魔羯座11°38′

1月2日：22:11，天王星顺行，天王星在白羊座24°34’

1月11日：13:09，水星进入魔羯座

1月16日：12:13，木星和冥王星成六分相，木星在天蝎座19°18′，冥王星在魔羯座19°18’

1月17日：10:17，魔羯座新月，太阳、月亮合相在魔羯座26°54′

1月18日：9:43，金星进入水瓶座

1月20日：11:09，太阳进入水瓶座

1月26日：20:56，火星进入射手座

1月31日：21:27，狮子座满月+月全食，月亮在狮子座11°37′，太阳在水瓶座11°37′

1月31日：21:39，水星进入水瓶座

注：运势所有时间与日期都参照太平洋时区，换算为北京时间需+18小时。请各位读者自行换算。

【序言】

“此刻即是未来！”

“不用怀疑，宇宙正在以它应有的方式呈现演变。”篆刻在巴尔的摩古老的圣保罗教堂上的诗篇《Desiderata》

甩手掌柜时间：周日下午3:38-周一凌晨0:10，周二下午2:46-11:22；周日下午3:10-周五凌晨0:12，以及周六下午6:51以后。

【白羊座】译者：@张逗鲨

你总是把精力集中在持续燃烧的野心和获取名利地位。正好，一个崭新而严谨的目标进入了你的职业区。3年来，它会用严谨的方法助你爬上成功的阶梯，并一步一步坚定决心。本周，这种达到顶峰的感觉，会在金融领域、有关性的方面凸显出来。你的上级，会鼎力相助直到1月17日。

周日:充斥着各种电话、差旅奔波跑腿。想和家人的联系只能等到周一或周二。

周一:会有一个极度吸引人的机会或者前景，等着你去跨越挑战获得好结果。周二，有一点点不确定性，记得保持谨慎。

周三/周四:会发生浪漫的事或者遇上浪漫的人。周三开始（也许这个动机是过于感性的），但是不会太持久。但周四，爱和友谊将会在甜蜜的聚会中携手出席。

周五/周六:处理家家务，疲于思考。周五，做事前多思考。有可能会生小病。周六的生活简单明了，只需要大步向前，投入其中就好！

【金牛座】译者：@花奕茹

我可爱的小金牛，本周的你与绝大部分人都有一份甜蜜、浓郁的情感交流。（尽管在某个环节里，这份交流会有些过热，甚至演变成愤怒或情欲）处于秘密的暴风圈里，怎会不知晓一两个秘密呢。发掘表面下的未知，尤其是财务方面以及收到性暗示时。

周日:剁手日，疯狂购物、参加二手拍卖会等等。

周一/周二:你忙于差事、拜访、电话沟通、文书写作。周一虽然忙碌，但也是幸运的。你会认识新的人、联系上好友、获得新资讯，甚至打开重要机会的大门、搭起生命中重要的纽带。真是令人好奇呢~

周三/周四:转向家庭、家族和爱。周三还不错，不过不适宜开展长期项目，等到周四再开始吧。（周四适宜规划新的事业蓝图、研究秘密、深思熟虑。）

周五/周六:弥漫了浪漫的味道，大地上闪耀着美丽的光芒。单身牛会有些迷茫，究竟是喜欢温柔的怪咖呢，还是稳重的人呢，又或者是完美主义者呢？一段意乱情迷的鼓掌声很可能就要响起来了哟~（译者：妈耶，翻个译脸红心跳的。）

【双子座】译者：@嗖嗖嗖长到一米八

双子们，接下来的两周你可能会受到婚外情的诱惑。（我懂我懂，我们总是告诉自己欲望是爱。）他们同时还提供了其他极好的东西：不错的投资，债务削减，卓有成效的研究和调查，好的生活模式变化，甚至是医疗救治。不要在这个月活得浮于表面，要不断向深处挖掘，寻找答案和“宝藏”。工作仍然活跃，要求甚多，但这同时会“赐予你”一个友善风趣的合作伙伴或代理人。你的精力和魅力仍然像正午阳光一般闪耀。

周一/周二：做你想做的事情，赚钱、代理人，工资提升或者卖掉不需要的东西。

周一（周二不要这样）除了其他事情以外，去买些工具、及其、影像，和水相关的任何东西，旅行车票，珠宝

周三/周四：最好的，最简单轻松的周四时光，掉头回家吧！

周五/周六：周五有一点点不可靠和欺骗性，或者是在家庭和职业中产生了拉锯战。但周六真的巨棒。可以开始翻新或者修理、景观、规划孩子的未来，和你爱的人讨论的你们的将来，拥抱每一个人，超棒的一天！

【巨蟹座】译者：@槍槍大魔王

对于巨蟹的人际关系来说，今年一月可谓是难得一见的众星拱月，尤其是一月前两周。对于你的提议众人都会给与亲切的回应。若你单身，你可能会遇到一些虽然反应不那么敏捷，但靠谱而稳定的对象。若你已婚，这种情况也同样适用于新的商业伙伴。在工作、公开交易、搬迁、商谈协议等领域会存有机会。要想取得成功，你得有一定的外交手段，并呈现出愿意与他人保持一致或是同他人一起追梦的状态。你面对的是一群强大而固执的人——但都是好人。

周日:好好休息、思考并计划。

周一/周二:时你的精力与魅力都在上升，周一状态很好，但周二可能会有一些干扰。在感情、教育、媒体、法律、远行及野心规划上，你可以收获重要的进展。

周三:金钱或性会对你有一些微妙的吸引——这很可能在周四时为你带去好运。

周五/周六:更多的是四处跑腿、文书工作、电话不断以及短途差旅。周五时会出现小瑕疵（比如忘记带上授权的许可证明），虽然如此，周五晚上及周六还是会充满了幸运！邮件、旅行、媒体、新的联络人或是你自身的好奇心都会帮助你找到通往成功的捷径，特别是在爱与创意的领域。

【狮子座】译者：@阿妙少小姐很星湖

接下来的三周你都仍需继续努力工作。那就好好投入其中吧。而甜蜜的爱情减轻了接下来10天的重负。（可能交流多于拥抱，但也不错。）同事们都很亲切，你的努力也给领导留下了好印象。（但别定了太高的目标--今年你的收益来自于家人、家庭、思考、谦虚以及房产。）

周日：有愉快的社交活动，你的声望、乐观精神和幸福感也会小幅提升。好好享受吧！

周一/周二：需要周密的规划，以及对未来行动的计划，并与政府、慈善等组织的顾问保持联系。除此之外，就好好休息吧。周一更好些，给了你洞察力和精力来处理投资、亲密关系、法律事务、学习以及爱情等相关的事宜。周二则有了些扰乱你的因素。

周三／周四：你的能量和魅力提升，效率和决心也会迅速提升。周四时适宜开启新项目，尤其是与工作相关的项目。（而周三会让你了解未来可能遇到的问题。）你会受人钦佩。

周五／周六：适宜追逐利益，进行买卖。周五你可能会走些弯路，不过最终还是可以获得成功。法律、爱情、家庭和/或房地产方面的成功--划重点。而性、债务和投资方面则需要你谨慎对待。

【处女座】译者：@1781星星

哇，甜蜜的爱情!爱、美丽和快乐会从四面八方包围你，尤其是本周六，人们会发现你无法抗拒的魅力。无论是是周运还是月运，还是之后，你都已经开启了一个为期3年的真爱旅程(从2018到2020)，会为你带来坚固、实际、自然的爱，和一个值得欣赏并交往的人。不再有秘密、隐藏和不合适。现在需要的是沟通，自信地面对，不要害羞。

周日:有关目标和社会威望。欢迎你的朋友，制作并接受邀请涵。

周一/周二:你天马行空的乐观主义不仅可以取悦自己，还会让你更富吸引力。周一更棒的是，有些人会遇到他们的终身伴侣，有些人会有更合适的安排，有些人会发现巨大的机会。

周三/周四:需要睡眠、休息，思考和计划。不要盲目投资，也不要寻求一夜情。政府、顾问、疗愈专家会很愿意为你提供服务。白天，你的能力、吸引力、影响力都在飙升。

周五/周六:你会得到深深的、特别的爱，会收到一个重要信息。如果要在周六要开始一个重要项目，那么越早越好。

【天秤座】译者：@银边silverside

在接下来的三周里，你将会非常关心你的家、家人、安全和营养问题。温暖的感情将会弥漫，好运亦将降临。今年，你的收入不错，也是投资房地产的好年头。到1月17日，这种情况会变得非常好。

周日：醇厚、知性、旷达。 有人可能会说爱。

周一/周二：雄心。 你可能需要和老板、父母的贵宾打交道。周一较好点儿；周二会发生一些混乱。

周三/周四：社交。 你会很受欢迎，并会感到快乐、乐观。周四情况会更加好。周三也会很开心，但是如果你在这天开始了恋爱，这段恋情并不会走到婚姻。

周五/周六：静修，躺下休息，休息。 当心你的健康（消化系统？）。周五，某个被忽视的琐事会卷土重来。周六充满了轻松、合作和好运。政府、机构、公司总部、教会、健康和慈善机构的帮助，都是福利的来源。

【天蝎座】译者：@Dialouge_withme

这周还有接下去几周，你的生活满是繁忙但不繁重的杂事。读读写写，联络他人。认真一些，提出问题。他人向你奉上满意的答案。现在你所学到的（以及2018年方方面面的收获）都会成为打开2019年财宝箱的钥匙。你要坚持勤奋工作、坚定自信，甚至不妨冒险一些。你这个月的工作会是通向2019年财富的道路。

周日：幸运的一天。适于亲密接触（或是诱惑），财务操作以及从事研究工作。

周一/周二：适宜开展要动脑子的工作、教育、国际事务、法律和文化兴趣，会进入巅峰状态。这两天爱情也不会缺席，感情运很棒！你的直觉飙升。周一更好，周二结束于小小的阻断。

周三/周四：你的地位、事业、信誉关系以及同权威人士打交道（比如法官）都会在这两天被加持。如果你想在这个领域长期保持成功，请在周四的白天再开工或启动，不要在周三。

周五/周六：快乐来敲门。你有整整两天的时间享受社交的愉悦、乐观的情绪、光明的未来还有调情和娱乐。爱情可以是情深似海同时又轻松愉快。如果你是单身，抓住机会！等着你的还有工作结合金钱的机会，尤其是在周六，良机尤多。

【射手座】译者：@张逗鲨

本周关键词：追逐金钱、睿智 、买卖交易、寻求加薪、培养客户等。

这个月你的身体还有内在的浪漫因子仍然都有些脆弱，所以要保护好身体和心脏健康直到1月26日。

周日：是建立友好、成功人际关系的契机。

周一/周二：深挖一下 会有宝藏噢。周一是改变投资、研究、生活方式、体验、性兴趣的幸运时期。

周三/周四：一个睿智柔和的心情会来敲门。 去投身于法律、国际消息、远途旅行、智力提升、和温柔的爱中去吧。周四会出现一个良好的长期成果。

周五/周六：充斥着野心、事业，信誉关系，达官贵人、邻里关系、业务挑战这些事儿。周五工作的雄心会和家庭责任之间有一场拉锯战。幸运的是在周六，只要做好准备，事情的开展便会一路畅通。你的话会给你喜欢的人留下深刻的印象。同时你的内心深处关也惴惴不安，这是关于深层得自我。然而即便是听到这些疑惑怀疑，你又将会处在什么位置呢？

【魔羯座】译者：@Louisalotte

你们魔羯座的精力、魅力、影响力和效率依然很高。是的，就充满希望的冲动采取行动，你们的这些冲动发生在家人、家庭项目、戒烟、安全防卫、房地产等方面。他人仰慕你们，想围绕在你们周围，因为你们在1月17日之前都散发着优雅和爱意。你们正在进入非常稳固、以成长为导向的3年。

本周日与工作和健康有关。你们得聪明地选择食物和服饰。你们要处理家事，尤其是与金钱相关的琐事。一切都会好的。

周一/周二:需要面对关系问题。相比而言，周一更好一些，周二的白天关系会遭受破坏。吸引会带来拥抱，朋友喜爱你们，愿望会成真。单身的人，多多关注爱，展示你们脆弱的一面。你们也可以完成一些重要商业联系或者签订协议，尤其是周一的时候。

周三/周四:生活会陷入神秘又丰富的深渊。向更深处探索，拒绝肤浅的答案。投资、财务、医疗急救、探究以及身体的亲密接触和承诺——如果周三发生这些事情的话，你们会遇上阻碍。进入周四白天，你们将朝着目标加速前进。爱、远行、智力追求、法律和文化方面事情将在周五和周六出现，以一种特别幸运的方式。

周五:出现的某人可能带有欺骗性质。

周六:你们可能会听到某个对你们的家庭和家人有价值或有疗效的消息。

【水瓶座】译者：@未见君已相忘

亲爱的水瓶座，请平躺下来，好好休息，深思并做出计划。靠近公务员、总公司、机构成员、法律顾问、指导老师等。水瓶座，从现在到十一月，你要寻求建议。始终坚持你自己的想法会让事情最终走向死胡同。现在掌握地图的是别人，而不是你。浪漫的气息萦绕在阳光之中。——也是美丽、诗意、艺术、迷人的孩子。

在周一（能在这一天做掉是大进步）和周二处理琐事。（机器也许会出故障，或者你可能会无目的的行驶）。在吃穿上放聪明一些。

周三／周四：充斥着人际关系和各种机会，由于周三会隐藏一些未来会有的阻碍，故尤以周四为佳。如果你已经结婚，那么你的配偶在周四会与你有一致意见。如果你是单身，你会遇到一个不错的伙伴，无论你俩将持续一生，还是只是暂时的，也有可能成为商业的合作伙伴。搬家、谈判、协议/合同，或者与大众打交道都能取得成功。所有的这些或者其中的任何一个都会转向更深层次的承诺、有相应的行动（“直接去做"或者”停下来"）。

周五/周六:极其幸运！周五可能会有一些欺骗性的或者模糊的想法。你的沟通能力，和你现在所在“背景（或者安静的)位置"会帮助你成功。整一周（直到1月26日）都会感受到上级有些不耐烦，喜怒无常。

【双鱼座】译者：@槍槍大魔王

在这个轻松惬意而幸运的一周，你的梦想可能成真。直到1月19日，幸福快乐、人气满满以及充满希望的计划将充斥着你的生活。未来一年将有许多学习、旅行的机会，而这将引导你去认识不同的人，去往不同的地方以及身处能开拓眼界的环境里，这些都会成为后年成功的铺垫。但现在（到1月26日），这些学习/旅行也会带来立竿见影的效果。比如，你可能会在学校收获奖学金，或是由他人买单让你去远方旅行。

周日:留给家庭及家人的。

周一/周二:激情复苏——创造热情高涨、爱欲满满、渴望冒险等。周一时情绪或达到高点，但周二则会被意外中断。

周三/周四:要打理家务，吃穿上都需要花些心思。这两天你会取得不错的进展，但周四白天能够有更确切的收获。

周五/周六:需要处理人际关系，在谈判、协调、爱情、暧昧、合作关系、搬迁、与公众打交道等领域你都有着非常不错的运气。你可以深入这些领域，求婚、接受工作或是加入另一个阵营。但是，如果你过于雄心勃勃或是坚持要保守安全，那么即使是最有前途的“合作”也会最终走向分歧。

这是伟大的一周！