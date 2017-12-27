本周：12.25-12.31

原文：黛比-弗兰克（Debbi-Frank）

翻译：@迦勒底Chaldean

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本月重要天象（均为北京时间）

12月1日：5:14 PM，金星进入射手座

12月3日：10:19 AM，木星三分海王星，木星在天蝎座11°30′，海王星在双鱼座11°30′

12月3日：3:34 PM，水星逆行，水星在射手座29°18′

12月3日：11:47 PM，双子座满月，月亮在双子座11°40′，太阳在射手座11°40′，日月冲

12月5日：5:47 PM，凯龙星顺行，凯龙星在双鱼座24°19′

12月9日：4:59 PM，火星进入天蝎座

12月17日：11:11 AM，土星和海王星成72°，土星在射手座29°38′，海王星在双鱼座11°38′

12月18日：2:30 PM，射手座新月射手座26°31′，日月合

12月20日：12:49 PM，土星进入魔羯座

12月22日：12:28 AM，太阳进入魔羯座

12月22日：10:54 PM，木星和土星成八分相，木星在天蝎座15°17′，土星在魔羯座0°17′

12月23日：9:51 AM，水星顺行水星在射手座13°

12月25日：1:26 PM，金星进入魔羯座

12月29日：1:41 PM，天王星和凯龙星成十二分相，天王星在白羊座24°35′（逆行），凯龙星在双鱼座24°35′

【白羊座】译者：@张豆鲨

金星和土星会一起把礼物放在你的圣诞袜里，他俩一个是爱的女神，一个是严肃的审判官！如果圣诞节期间是关于给予的主题，那么今年处理情感类型的问题会成为你的首要任务。和旁人比起来，你总是发出热热的小火花，表达着对生活的热爱和喜悦，所以哦，请务必保持热情不减哟~

【金牛座】译者：@花奕茹

在圣诞假期期间，大部分金牛座都能感知到重要的焦点或路径是宽广的。在土星“勇往直前”的号召下，你将驾驶你的小车车，奔向那颗重要的星星——更确切来说，是恒星。实际上，圣诞节那天金星与土星的组队，给你的意图添上了几分正确性。

【双子座】译者：@嗖嗖嗖长到一米八

双子座正处在关键的事业时期，不仅是与圣诞节有关，还有可能同合资企业中的某一个人有关，这个人会成为2018年的一个重要节点。你感到现在正是时候，有些事不做不行了。计划在你脑内盘旋，比起关心节日，还是关心计划更简单

【巨蟹座】译者：@槍槍大魔王

对于那些在今年震荡中感觉到重要转变的蟹蟹们来说，这是一个快乐的圣诞节。圣诞当天金星与土星相联，你将有机会辨别什么才是你生命中真正重要的人和事——并定下2018年的基调。

【狮子座】译者：@鸿飛占星

大家都知道狮子们是最喜欢圣诞节的，没有人比太阳守护的你们更耀眼的了！然而，今年，金星和土星来到你们的娱乐宫，你们的心态变得务实，你们要的是稀有的宝石而不是泡沫和装饰。

【处女座】译者：@1781星星

每年的这个时候，处女座都可以让自己沉浸在服务于他人中。你似乎总会把所有的事情都做完，并且可以不断地加以修正和管理。然而，当金星和土星在圣诞节这天合相时，你会注意到它们是如何结合在一起的。你处理事情的方式发生了改变，这也意味着其他人将不得不改变！

【天秤座】译者：@只想取个简单的名儿

随着你的完美守护星——金星在圣诞节与土星相遇的这一瞬，你清楚地知道在今年的圣诞节会对你的人际关系有次严肃的定义。也许在新的一年里，事情会有所变化，或是你会许愿希望在2018年有所改变——不再摇摆不定了。火星和天王星提供了一些美妙的联系，在圣诞节和元旦期间增添一丝魔力，而你会以积极向上的状态迎接新的一年。

【天蝎座】译者：@Dialouge_withme

圣诞节，金星与土星合相会令你感到这个节日的确有所不同。或许是因为引发了认真思考？你就要做出决择。金星与木星汇聚天蝎座指引你勇往直前，为 2018年立下宏图大志。

【射手座】译者：@张豆鲨

今年的圣诞节射手座的星星正刺啦刺啦冒火花，哈哈那是因为金星和土星都在你的宫位里，而且在最具有创业精神的区域。此时此刻，你正在思考做什么才能在2018年大展宏图。这个时候的你会感觉很实际，热爱工作，专注认真！这正是迎接新年的好开始!

【魔羯座】译者：@Louisalotte

金星和土星在圣诞节合相，这是你们目前拥有的最强力的天象。你们专注、果断，已准备好管理自己的关系，你们也确实能取得成效。你们需要处理被你们放在一边的事情。虽然你们可能会选择不干预别人的事情，但是你们手握现实检查清单，以此结束2017，开启2018。老天会支持你们的。

【水瓶座】译者：@是我啊你的锅

停一下。深呼吸。这就是金星和土星合相的意义-为自己留一点时间看看你在哪里，你是谁以及到底在发生什么。别被周围的事物分心。就专注于自身、明年的目标以及审视即将过去的一年发生的事，如此你就可以把这些信息变成2018年的一件艺术品。

【双鱼座】译者：@槍槍大魔王

你正观察着别人的生活，以及他们是如何与你的生活产生互动共鸣的。或许他们做着完全不同的事情，但不知为何却纷纷为你传达了信息。这个圣诞节，金星与土星的联结鼓励你去探寻友谊与合作的真实意义。那些只会做表面工作的“假朋友”将被你筛离生活圈。