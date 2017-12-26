马乔丽12.25-12.31周运(2017-12-26 13:46:53)
本周：12.25-12.31
原文：马乔丽-奥尔(Marjorie-Orr)
翻译：@迦勒底Chaldean
如需转载请注明出处及译者ID！谢谢！
原文：马乔丽-奥尔(Marjorie-Orr)
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本月重要天象（均为北京时间）
12月1日：5:14 PM，金星进入射手座
12月3日：10:19 AM，木星三分海王星，木星在天蝎座11°30′，海王星在双鱼座11°30′
12月3日：3:34 PM，水星逆行，水星在射手座29°18′
12月3日：11:47 PM，双子座满月，月亮在双子座11°40′，太阳在射手座11°40′，日月冲
12月5日：5:47 PM，凯龙星顺行，凯龙星在双鱼座24°19′
12月9日：4:59 PM，火星进入天蝎座
12月17日：11:11 AM，土星和海王星成72°，土星在射手座29°38′，海王星在双鱼座11°38′
12月18日：2:30 PM，射手座新月射手座26°31′，日月合
12月20日：12:49 PM，土星进入魔羯座
12月22日：12:28 AM，太阳进入魔羯座
12月22日：10:54 PM，木星和土星成八分相，木星在天蝎座15°17′，土星在魔羯座0°17′
12月23日：9:51 AM，水星顺行水星在射手座13°
12月25日：1:26 PM，金星进入魔羯座
12月29日：1:41 PM，天王星和凯龙星成十二分相，天王星在白羊座24°35′（逆行），凯龙星在双鱼座24°35′
【白羊座】译者：@c4ndy
金星现在正临近土星。金星需要爱，而且让你与特别的人更亲近，而土星意味着努力工作，并且与心爱的人疏离。所以，你可能会觉得有张湿毯子压抑着你的感情，周围环绕着冷静的感觉，这只是暂时的。不过如果你在下半周开始寻找新恋情，你可以找到一个年长的人。也许不会激情澎湃，但能提升你的社会地位。
【金牛座】译者：@肖芷欣
也许在回望自己爱情生活的时候，你会感慨--这进展真的顺利吗？不要常停留在事物的阴暗面上。你可能会认为自己是接地气的，然而却不知是为何只能看到缺点。本周后期，你会用热情的态度，慷慨地向周围伸出援手。你渴望那种具有挑战性的社交生活，并会在业余生活中注入更多冒险的空气。
【双子座】译者：@mybelovedhelena
本周，你可能对某些事情过于批判或过于消极，但它会过去的。所以你必须注意如何处理好自己。嫉妒可能是目前的问题，因为你想在人际关系中得到绝对的承诺，任何暗示你不能控制局面的信息都会让你感到不安全。意识到自己的需要，但不要反应过度。你可能会过分夸大某个小问题。
【巨蟹座】译者：@你是猴子搬来的救兵咩
可能你这周工作太繁忙都没有办法好好享受假期。接受现实然后面对它们吧。做自己需要做的事情，之后你会有时间可以放松跟放纵的。就是要记住，要为自己说话。你想要和周围的人保持非常良好和谐的关系，但是为了和平或者避免冲突而不去反抗是不明智的。
【狮子座】译者：@张逗鲨
当下也许你对两人关系有一种恐惧感，很重要的一点是不要因此而灰心丧气。此刻，你需要客观的去看待问题而不是盲目的选择宽容谅解。尝试去说出自己想要的，注意用词语气不要太过尖锐。去选择那那些值得留下的，放下不值得留恋的。但是注意不要做得太过，不然便是适得其反自找麻烦。
【处女座】译者：@1781星星
这周，你需要尽量把自己振作起来。土星可能会压制你温暖、柔和、喜悦的感觉。你会趋向自律和努力工作。幸运的是，随着这周的过去，你将会在开放的心态中表现得像孩子一样天真。你会持续保持这种感觉，说自己想说的，大声地向你所爱的人示意。
【天秤座】译者：@陳家的猫嬸
土星会帮助你负起自己的责任。如果这样会让你觉得远离了那些生活中的小确幸，包括那些特别的人，那么这就是人生。你在家里会试图思考如何能让自己的家变的更加舒适。但对你来说扔掉那些旧物件似乎有些难度。仅仅做清洁是无法让房间看起来更好的，在自己心中，你会觉得容易一点。
【天蝎座】译者：@你是猴子搬来的救兵咩
金星和土星呈合相，所以你会觉得隔离了自己真实的情绪，或者和爱的人有所隔阂。这周工作比娱乐重要，责任也比放纵重要。你需要尽力避免冲突。平静的气氛可以让你感到安定，毕竟愤怒的话语会让你比平常更加危险。记住你要在必要的时候为自己说话，毕竟你能为了保持和平放弃很多事情。
【射手座】译者：@KELLY_YYY
没有必要感到怨恨或自怜。试着用清晰的眼光看待自己的情绪，并接受你可能要放弃短期放纵的念头。你会达成一笔好交易，但这需要你的加倍努力。你想要的是有形的情感表达，一个拥抱或一份礼物，并得到欣赏和渴望。你的情绪相当顽固，有时占有欲很强，有时甚至会吃醋。
【魔羯座】译者：@花奕茹
老前辈们是本周的福星，他们将给予你帮助与建议。他们或许会给你的得意之作泼冷水，虽然很气，但毕竟他们吃过的盐比我们吃过的饭还多，他们看得比我们更远呐。你或许正尝试着掩盖生活当中的瑕疵，给它们裹上糖衣，假装完美。因为不想被打扰，所以逃避了一切的纷争。假若为了一时的安宁而作出太多的妥协，那便会给人留下肤浅、不诚恳的印象。
【水瓶座】译者：@小公举白白闪闪惹人爱
可能你这周有点感觉受到批评，或者某人没按你希望的做。你可能有时感觉孤独不被他人欣赏。但是花在自己身上的时间不一定是孤独的，因为你有机会与自己心中深层的情感和创造力相连。也记得这只是一段时光，会马上过去的。
【双鱼座】译者：@你是猴子搬来的救兵咩
对自己现实生活的注意也是很重要的，所以要放下那些放纵自己的轻浮想法。土星在这周强调着“尽你的需要坐下来，系好安全带”。恋爱中向往自由会让你对亲密感过于警惕，当然太过自由你却也有些依赖。所以确定你能和爱的人保持沟通，让他们知道你只是想独立，而不是拒绝他们。
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