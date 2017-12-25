玛丽亚12.25-12.31爱情周运(2017-12-25 13:14:18)
本周：12.25-12.31
原文：玛丽亚-德西蒙尼（Maria-DeSimone）
翻译：@迦勒底Chaldean
如需转载请注明出处及译者ID！谢谢！
原文：玛丽亚-德西蒙尼（Maria-DeSimone）
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本月重要天象（均为北京时间）
12月1日：5:14 PM，金星进入射手座
12月3日：10:19 AM，木星三分海王星，木星在天蝎座11°30′，海王星在双鱼座11°30′
12月3日：3:34 PM，水星逆行，水星在射手座29°18′
12月3日：11:47 PM，双子座满月，月亮在双子座11°40′，太阳在射手座11°40′，日月冲
12月5日：5:47 PM，凯龙星顺行，凯龙星在双鱼座24°19′
12月9日：4:59 PM，火星进入天蝎座
12月17日：11:11 AM，土星和海王星成72°，土星在射手座29°38′，海王星在双鱼座11°38′
12月18日：2:30 PM，射手座新月射手座26°31′，日月合
12月20日：12:49 PM，土星进入魔羯座
12月22日：12:28 AM，太阳进入魔羯座
12月22日：10:54 PM，木星和土星成八分相，木星在天蝎座15°17′，土星在魔羯座0°17′
12月23日：9:51 AM，水星顺行水星在射手座13°
12月25日：1:26 PM，金星进入魔羯座
12月29日：1:41 PM，天王星和凯龙星成十二分相，天王星在白羊座24°35′（逆行），凯龙星在双鱼座24°35′
☆运势请参考太阳及上升星座（快速查询本命盘>>）☆
【综述】译者：@玥家樂
本周的爱情会变得谨慎又严肃。周一金星进入魔羯座，魔羯座跟爱情沾边儿的时候，是一个没什么安全感但却重承诺、有耐性的星座。金星会在这里待到2018年的2月10日，金星在这里会时刻提醒我们要正视感情关系，要珍惜，不要认为别人爱你是理所当然的。这期间，我们也会更加注意关系中自己应当承担的责任，相比起“同甘”这时更愿意“共苦”。金星入魔羯的第二天，它会马上和土星合相，土星是业力爸爸。如果这段关系太沉重了，可能会在压力之下垮掉了。但是这段关系如果韧劲十足，这股压力会让你们的爱情璀璨。不管会是哪种状况，你都会在爱里学到东西。
【白羊座】译者：@流水亦如镜
嘿，你这超性感的家伙！没错，本周你和别人接触时他们就是这么想你的。火星，掌管白羊座的行星，会在周四和神秘的海王星呈有利相位，给你带来你明星般的魅力光环。如果你是单身，一些情感深邃的人很容易为你的满满活力而倾倒。如果你有伴侣，这一周可以实现梦寐以求的浪漫结合。还有什么能比这更好的？
【金牛座】译者：@柒菠萝
你会有更深的渴望去探索本周真正与你的爱人有关的事情。你的守护星金星将会进入你的星图，与关于精神、哲学和道德等领域联系起来。你很认真地和你的爱人在这些领域意见一致，周一将是非常明显的。如果你觉得你们在核心领域之间存在分歧，无法达成一致，那么可能会有问题。或者，你和你的爱人可能会决定一起认真学习。
【双子座】译者：@粉色电饭煲
你和伴侣之间性爱关系将会在本周遇到阻碍--但不是你想的那样。虽然金星将在周一进入你的八宫，但她将会立即撞上土星，这是一个限制和恐惧的星球。上周，土星进入了你星座的这一宫位，这给你上了新的一课：勇敢面对任何与性和亲密相关的恐惧或不安全感。在金星和土星之间使用这种连接的最有效的方式是告诉你的另一半你在这方面可能遇到的任何问题。你可能会惊讶地发现，当你告诉Ta的时候，你没什么可害怕的。事实上，这是一个问题，在有意识的努力下，不仅可以解决，而且可以引领你达成所想象的最令人满意的亲密关系。
【巨蟹座】译者：@槍槍大魔王
火星，掌管性与欲望的星球，在12月9日进入了你的浪漫宫位并唤醒你这一领域的天性。周四，火星会与梦幻之海王星构成完美相位，你将拥有梦幻而完美的性体验。若你单身，你或许会遇到某个肉体和灵魂都很吸引你的人，试试无妨！若你已有伴，近期土星进入你掌管承诺的宫位，给你和伴侣都带去了冲击，好在金星会缓和这些问题。是的，还有很多事儿要做，但是当周二金星与土星相联时，你们俩都愿意承担责任。
【狮子座】译者：@圆圆走出圣杯9了
本周你可能会遇到一个与工作环境有关的浪漫难题。你的一个同事可能会让你知道ta对你有好感。虽然你会受宠若惊，但你会更加纠结于下一步该做什么。你有没有违反办公室的规定?会有八卦吗?如果自行忽略，是不是就无事发生了？这么多问题困扰这大狮子。正因为如此，你很可能什么都不做。结果，你可能会失去真爱的机会。权衡利弊，但不要因此而迷失哦！
【处女座】译者：@Q_Xininininin
上周，土星时隔29年后，再次来到你的恋爱宫，这也说明未来你的感情生活是业力的聚焦点。从现在开始直到2020年12月，土星会给你的爱情生活领域上难忘的一课。爱情守护星金星在周二的时候也会来到和土星同样的位置，并且直接相连。单身的你，可能遇到一个前世相爱的人。你会感受到的，因为ta不会让你有不放心的感觉。你将有机会将此搬上正轨。
【天秤座】译者：@是我啊你的锅
如果你和一个人已经约会了一段时间，你们这周会做一个重要决定：搬到一起住。你不会草率地处理这件事，会存在很多需要策略的部分，关于这次转变，你想要计划好每一件事。包括你要不要找一个自己的地方，搬到对方那里，或者让对方搬到你这里。不要让计划这些事给你太多压力。记住庆祝一下这个感情中的里程碑。已经和你的另一半住在一起了？那么这周更多是关于有爱地分配家务而不是热情的浪漫。是啥就是啥。
【天蝎座】译者：@槍槍大魔王
哦蝎子，我们都知道你是多么的深沉而有激情，当涉及到爱与性时，你又能抵达怎样的极端。本周你有些纵欲过度，但这并不会给你带去任何麻烦。事实上，你正在接受这情欲的奖赏。周四，位于你星座的火星将与位于你真爱宫位的海王星相联。若你有伴，ta将在亲密性事中得到极大的满足。若你单身，这一天象则会为你带来全新的梦中情人。尽情享受吧！
【射手座】译者：@救命讨厌改名字
这周你的爱情生活里没有什么特别的小花招，但假如你在恋爱，你可能会收到你父母的支持，因为你在很努力地赚钱。另一种可能性，是和你约会的那一位是真的非常喜欢你，也有可能是因为ta能从你那里获得钱或者资源。这周，由于恋人的一些举动，你会意识到这是很有可能的。如果确实有危机，你会尽早发现的。
【魔羯座】译者：@Vinitovarina
尽管土星已于近日正式进入魔羯座，激励你尽一切可能严肃对待自己的人生，但是本周你需要坚决关注的是感情生活，因为金星将于周一进入魔羯座并与土星产生合相。如果你还单身，那么可能会有一个重要的灵魂伴侣出现在你的生活中，你会持久地倾心并周旋在与ta的关系中。如果你已经有伴，那么此时的天象可能会令你感到对于两人之间可能发生的最严肃的承诺--婚姻，你已经准备好了。
【水瓶座】译者：@iluvmycat
如果你的爱人正在经历健康危机，你会在那里完全支持着ta。这可能涉及短暂的住院或手术，不过会愈合。所以，不要动摇你的乐观--即使你开始感到有些不安。如果你是单身，那么你可能会和一位值得信赖的朋友谈论，让你完全爱上一个人，为你清除障碍。令你惊讶的是，一个新的灵魂伴侣可能会在等待你。睁开你的眼睛，以便看到潜力股。
【双鱼座】译者：@槍槍大魔王
本周，你或许会感觉沮丧而纠结，因为你要思考是否要和社交圈里的某人继续保持浪漫关系。这很复杂，你会不断地权衡利弊，但很可能最终什么也没有改变。另一种可能性是，你目前正处于“互利互惠炮友关系”的状态中，你会开始意识到这并没有使你的心感觉满足。事实上，只谈性的情人只会让你感到更加孤独和空虚。你渴望着拥有更多，拥有更深层次的感情。鼓起勇气去寻找真爱吧。
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