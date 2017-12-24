原文：马乔丽 -奥尔(Marjorie-Orr)

翻译： @迦勒底Chaldean



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火象星座





【白羊座】译者：@阿妙少小姐很星湖

2018年的日食会点亮你家庭、朋友和浪漫相关的领域，这些都会成为你的优先事项。并让你回顾、讨论、评估什么才是不适合你的。快乐的木星运行经过天蝎座，在情感和财务方面，让你以积极的方式来拥抱改变，带来有益的结果。你会收到意外之财，你也会卸下自己的防御而在关系中获得更多的亲密感。年中时，你会发现自己的财务犹如坐过山车一般，有起有落，所以你需要谨慎预算。

在事业以及社交活动方面，你可能会被工作和责任压倒，所以可能生活有些两点一线、过于单一。但所有你推进和准备中的事情都会给你带来不错的收获。过去的遗留问题也会浮出水面而得到解决。

年初的几个月，你会扩大交友圈，并制定长期规划。三月你可以有目的地推进你的目标、满足你的野心。这可能会像推着巨石上坡一样，但坚持不懈就总会获得成功。

从年中开始，你会想要减慢速度，回归家庭，将精力放在家庭中重要的事情上，并捡起自己的社交生活。在外面的世界中，亲密关系和责任都无法轻易的应付过去。但你需要这些来填满你的生活。从十一月开始你的目标会变得更高，致力于扩大视野，找寻冒险的机会或是培养更多刺激的爱好。









【狮子座】译者：@流水亦如镜

2018年的食相发生在你的星座狮子座和你的对宫水瓶座，正如2017年的那次一样。所以你会发现自己位于十字路口上，要为下一步做出重要决定。和信任的伙伴坐下来谈谈会帮你调整适应以满足实现成功未来的要求。不过从年中之后的几个月你的思考将更为独立，因为你知道这是你的决定，不是别人的。

关注健康，保持良好状态变得十分重要，因为工作的重担可能让你喘不过气。了解自己的承受限度会教你找到并调节自己的节奏。作为火象星座你可能无法天生善于倾听自己的身体的反应和诉求，但你也不能不顾一切地始终向前冲。

探索冒险式的旅行很吸引你，不过即便你不去参与这些户外旅程，你也能为发现新的精神层面的体系和思想而感到激动不已。你可以放松地待在舒适的家里，在亲人的围绕下，感受来自内心的安稳和满足。

海王星的影响下，财务方面也要多用心才行。没有人可以给你完全可靠的建议或直接了当的答案。要求自己反复核查，并避免轻信。接近年末的时候社交活动会非常活跃。你会带着全新的自信感走入人群当中，接受来自每一个与你接触的人的友好欢迎。









【射手座】译者：@阿妙少小姐很星湖

2018年你真正想要的是可以四脚朝天好好享受平静是时光。即使你在创业，也不会有很多困难。当你反复思考个人事项，站在过去的角度看问题，你会发现自己正在好转。

然而，如果你刻意去回避，就不会有什么成就。2018年上半年你会有很多出行、很多需要交谈的人以及处理繁忙的事务。如果你想做完所有的事情，就需要提高效率，合理安排时间。

努力专注于整顿并恢复你的财务问题是当下的优先事项。土星正运行在魔羯座，你可能并没有过去那么多可挥霍的闲钱，你需要勒紧裤腰，仔细考虑如何才可以使你的资产最大化，并建立长期可持续使用的小金库。灵感会在安静的时候出现在你脑中，助你一路走上正轨。

你的社交生活火光四射，几乎所有时间都与他人一同度过，你会感到这不是太多了，就是还远远不够。你爱的人们，尤其是孩子们，可能有些捉摸不透或是有些叛逆。你也会因为没有得到理想的家庭生活而感到失望。现实点吧，包容点吧，你就会感到快乐许多。

从年中开始，你会致力于拓展视野，并找寻新的兴趣，或是四处远行。不论你想增加新的爱好，还是学业，或是出门开始冒险，你都会感到精力充沛。

个人的私密事宜，包括经济方面和情感方面，都会让你全神贯注。说服自己改变多年的习惯（独立自由），以更为投入的方式来与他人分享、互相关怀，并与他们合作，这可能并不容易，但付出总有收获。

年末时，幸运的、激情的木星会进入你的星座，开启新的一轮为期12年的轮回，这会给你的生活带来幸运和热情。













土象星座





【金牛座】译者：@Louisalotte

2018年的日月食会将金牛座的生活划分成两部分。上半年，你们雄心壮志。而下半年，家庭和家人是你们关注的重点。尽早展示你们的才华，将是你们的首要任务。现在不是你们退缩的时候。亲密伙伴的支持和热情，会一直伴随着你们。他们不仅能让你们充满希望，还能与你们分享许多活动和梦想。

在财务和情感两方面，你们不会像过去两年那样感到受限。但你们的经历让你们更有韧性，给你们带来更好的未来。但是你们的不安不会减少。

实际上，年中时候，你们会准备好把警告扔到一边，想要像想象的那样反叛又独立。这是你们人生的关键转折点，未来的人生就此开启。你们不会在乎别人的所言所想，只会走自己的道路。试着不要在讨论中陷得过深，你们会不时受到挑战，也许还得调整自己的观点。

年底的时候，金钱得来会更容易，也许是因为合伙人的慷慨、合资的收益或者只是单纯的好运气。你们也会降低自己防备心，让更多的亲密进入自己的生活。









【处女座】译者：@Dialouge_withme

2018年，异常繁忙、事务纷繁但元气满满的日程安排会让你忙个不停，从不厌倦。你向来都是一个善于沟通的人，你会更热忱得同他人交流，也会受益于更加乐观和宽容的态度。突然间，你的世界变得阳光灿烂，一路前行你会遇到新的朋友，有许多有趣的邂逅。

责任会减少娱乐时间和频繁的社交活动，但更难得是你能做到乐于社交，长袖善舞。不妨试着去做。处女座很容易变成工作狂，别忘了你们是土象星座，总是需要来点放纵，才会感到快乐。和你关系亲密的人会要你承担更多的责任，这会教给你关于爱的真知灼见。你会从付出中得到回报。你的一位亲密伙伴会态度暧昧、心事重重，甚至顾左右而言他。老实说，你也不大确定你愿意为之投入几分真心。更多得寻求心灵契合，你才会得到慰藉。

与他人联合的财务状况会继续有起有伏，有不错的时候，但也有意外的开支完全超出你的预算，所以要有开源节流的计划以挺过困难时期。

2018年上半年工作繁重，你需要开足马力，实现效率最大化，必要时你还需要提高体能和耐力。年中以后，你会希望有更多的时间用于反思、审视过去。从7月份开始，你会热衷于扩大你的朋友圈，成为关系达人。坚持不懈会有回报的。年底，你更想愉悦自己，不论是在家里还是公司里，你都会非常开心的放松身心。你会计划扩充室内设施，以适合招待更多友人。









【魔羯座】译者：@劉育嫻

你的乐观会让你有好的精神状态以穿越2018年。老朋友和新朋友们都会为你加油打气，把你的焦点放在即将到来的事情上。虽然别人都乐于向你提供建议，但你也要清楚不是所有的点子都切实可行，所以在你为自己做决定之前要仔细筛选。保持在网络的活跃度因为整个宇宙都为你加持。

总之你要在这个时候更认真谨慎因为土星正在你们的命宫，确保你是脚踏实地的。土星的影响之一是让你看清楚，那些陈旧又沉重的东西不再满足你的需求，应该把它们从你的人生中清理掉，包括过时的思维模式和态度，或者已经话不投机的人际往来。想象一棵已经枯萎的植物，现在怎么让它重新生长，然后把它带进你的生命里。需要注意的是不要表现得太冷漠和自私，尤其在某些意想不到的时候。

新年的头几个月，你会忙于管理自己的个人财务，采取主动，保障你长期的生存安全优先个人的兴趣爱好。在七月份之后你会重新安排资金的重点，以及与别人共享的资源分配。狮子座日食会推动你改变目前的状态，包括财务和感情方面。保持开放的态度，也许你会发现自己的方式已经过时了，所以尝试新的变化会带来更好的生活。

亲密关系也来到了需要调整的阶段，也是七月开始接下来的几个月里，直到你对自己和伴侣的真正需求找到了新的理解。你可能在家里感觉被打扰，想要搬走，或者你想很快就可以更换地方。解决问题看起来很棘手，然而你的目光对准了更多的自由。到了年底你会为赢得更多属于自己的时间而感到轻松。













风象星座





【双子座】译者：@Dialouge_withme

2018年是比以往更严肃认真的一年，你将为所爱的人和伴侣承担更多的经济责任和感情义务。你感到，某段时期内你是在孤军奋战，但你会因此变得更强大，你学到的教训也会在将来让你受益无穷。

到2018年年底之前木星一直停留在天蝎座，你会感觉身强体健，即使偶染微恙也会很快康复。你的同事将热忱得对你施以援手，所以你更应该迅速解决掉自己的杂事。如果你被旧务缠身，这就是提醒你生活不可能完全无忧无虑而已。改变你能改变的，接受你不能改变的吧。这样你才能找到内心的宁静。

年初，你那些喜欢刺激的、古灵精怪的朋友会用各种有趣的消遣让你格外开心。但是，尽你所能看向高处，拓宽视野。年中的风云突变让你开始转向探寻秘密，追求你自身可能达到的深度。生活将向你昭示富有洞察力和启迪性的瞬间，特别是在静谧之时。

年中之后进入繁忙阶段，你需要妥善管理时间，提高效率，着手制定待办事项列表，否则你会在原地兜圈，毫无进展。通过自己的努力赚钱，为了打动他人而过度支出是不明智的。年底，你的各种亲密关系都会有长足发展。你的活力四射会感染他人，你将人见人爱。









【天秤座】译者：@不会瑜伽的鱼

你来年的挑战在于在社交和爱情、职场和朋友圈都会出现新事物。你的时间被各种事情填满，所以不会感到寂寞或者无事可做。如果你觉得自己不被爱着或者被忽视了，那你也要自己努力去争取更多的关注。物是人非沧海桑田，但是谁说这些都是消极的呢？旧的不去，新的不来，这正是为新事物腾出空间。

家庭生活和家居住所也会成为你的重中之重，会有一些必要的改变。可能不久后你会考虑搬家。如果被过去的旧情绪困扰，记得和爱的人坐下来来一场敞开心扉的聊天，不快的过往会清除出你的生活永不再来。当然也不是说会毫无波澜，毕竟有些亲人就是这么固执。情绪稳定，处事圆润些，各个击破。

一个亲密的伙伴会继续表现得状态飘离、前后矛盾，一会儿这样一会儿那样，就把它当成老天给你的机会，让你多考虑自己，少为他人操心。多跟随你的内心，对物质减少执着。幸运的是，你接下来的偏财运很不错呢，不过这些钱最好留作以后应急用，可别在不经意间就随便花掉了。

七月起，你想要实现自己的抱负，你会积极起来。这可不是遮遮掩掩的时候，尽情展现自己的才能，提出自己的需求来。勇敢！看上去任务艰巨，但是一分耕耘会有一分收获。

新的友情也会出现的，这会扩大你的交际圈，也给你带来更多的欢乐和好的社交网络。这些新的朋友会在言语上鼓励你，给你建议，确保你不偏离正确的轨道。年末时，你的日常生活会焕发生机进入新的景象。你突然意识到，那些拖你腿的事情并不总是坏事，只是当时当景，你的态度不够开明，思想仍是局限。积极主动方可开启新大门。









【水瓶座】译者：@流水亦如镜

你希望从生命以及亲密关系当中获得什么呢？这就是2018年你要好好思索的关键问题--食相在这一年发生在你的星座和你的对宫星座。你会有一个更加独立的思考体系来开始这一切，为自己想好优先次序--尽管在这一年中随着你工作的推进，会有些变化调整。到那个时候，减少一些以自我为中心，多一些配合，可以获得更大的成功。你不是一座孤岛。

今年位于你中天位置的木星，会为你带来成功。所以无论你参与怎样的工作或社区活动，这些事情都会以你不曾预料的速度和质量来完成。你会为被赋予的欣赏和赞美绽放喜悦的光芒。

当然，不得不在超级忙碌的日程中辗转于各种要求之间，的确让你的大脑时不时地就混乱一下。所以，保持专注，制定计划，抓住一切能放松喘息的机会非常重要。财务问题上，如果你忽视重要细节，或让他人代劳，那也很可能引发混乱和麻烦。涉及钱的事情上，缺乏周密安排，临时动议，都不会有很好结果。所以这方面要敏感一些，最好有计划，且不要太慷慨。

从7月之后要更加关注自己的健康，因为你会需要进一步激发自己的精力和能量。不要让自己过劳。如果能让亲近的伙伴来帮你分担工作是最好的。临近年末的时候，更多有趣和热情的朋友会让你大为振奋。













水象星座





【巨蟹座】译者：@Dialouge_withme

2018年，社交邀请伴随着赞誉纷至沓来，你的自信心也随之高涨。你提升了自我价值感，他人也对你另眼相看。你积极热忱的工作表现也会获得好评。但是，不要痴狂于投机或是赌博，因为确保财务安全是你2018年的首要任务之一。节制，不要为了打动别人一掷千金；要主动提升长期的财务安全。

你的亲密关系可能会进入平淡期。尽量不要过于挑剔或者消极对待。请珍视忠诚重于激情。工作或许会影响闲暇时间，但还是要为奋发向上的状态而心存感激。

在事业和整体生活的方向上，前进的道路仍然蜿蜒曲折，但不会令你感到沉闷。如果能对变化和新机会保持敏感，不恪守陈规，你会得到更好的结果。你将面临合作方面的挑战。尽量不要控制欲太强，不要对熟人的需求视而不见，工作上也不要事不关己高高挂起。

海王星赋予你梦想、灵感和洞见，指引你沿灵性之路前行。是的，你可能有时会做出错误的判断，但你也必须警惕依赖大师或其他人而得到的全部答案。你新树立的信念会逐渐软化你的态度。

如果去旅行，可能会乱成一团，请确认反复检查了所有安排，并已准备好备用的B方案。这一年年底，你处理工作及琐事会得心应手，身体也会更健壮。









【天蝎座】译者：@Estherdora

天蝎们，对于即将到来的2018年，你如果一直在身与心之间拉扯，这样强烈的情感挣扎象征会让你不太舒适。你喜欢全身心的投入，但是获取所需也是必要的。上半年你的精力将集中于和家庭有关的事务。做出调整重组琐事，以及寻找更深的归属感。如果你所爱之人出现了暧昧、模糊不清或者是回避的态度，别太急着批评苛责说教，而是尝试去宽恕ta。

或许会迎来繁重的日常生活，如此繁忙的日程会让你体重下降，同时也让你想要退缩逃避，对于流言蜚语更加敏感玻璃心。或许你需要改变一下做法，尝试着坚持不懈的表达你的想法，听取外界的反馈，找出那些你真正需要听到的声音。不那么强硬或武断会有益于你。变得有组织有计划会是关键，请精简效率以及管理好你的时间。

工作中没有什么会是恒久不变的，你有时候压力太大，所以要及时安排时间来进行反思和解压放松。以开放的心态对对待新的方法和思路。顺应大流，这样就算某些事儿不起作用，也会有其他的补全。要知道，在一扇门关上的同时会有另外一扇门的开启。

幸运的是，木星正行运在你的宫位。直到十一月，你都将拥有高度的自信心与幸运。你会吸引到热情的回应，这都来自于你所遇到的人和资源。今年晚些时候，钱财将更快的滚滚而来。但或许钱来得快去得也快，因为你的支出也会提升。在花销的时候，尝试着珍惜与节制吧。

从七月开始，你的目标就是展翅翱翔，在生活中体验更多的刺激与冒险。是时候找到你的愿景追随你的梦想了。如果你想获得你渴望的赞誉，你的野心也需要被大力的推动。不要成为一朵枯萎的紫罗兰。采取主动，并在未来的几个月实现它们。









【双鱼座】译者：@阿妙少小姐很星湖

追星可能是双鱼宝宝们的特质，但在2018年年初，你需要问问自己，你的要指向的明确目标究竟是什么？守株待兔的等待可能十分无聊，但总是会得到回报的。你的内心深处有一个想要摆脱的答案，这可能与过去的事情相关联。如果你没头脑的乱闯，那你就会失去掌控权。

你的热情持续高涨，你在票圈广传信息、吸引人气的能力也会令你感到满意。但并非你所有的计划都可以发挥作用，因此别总是抱有过高的期望值。

友情和团队合作需要你付出更多的努力。围绕在你身边的人们有所减少，这会让你感到沮丧，但那些一直支持你的人会坚如磐石。他们会支持你紧盯住长期的规划和目标。而有了他们合理的建议，你们就可以一起制定策略了。

今年你的财政状况很不稳定，时而很好，时而很糟。好好制定预算，规划结余，你可以很好的应对的。也许你也可以开展新思路来提高自己的经济状况。这并不是让你去冒风险，而是去找到适合你的理财方式。

从七月开始，你的想法会集中在工作和浪漫情感上。你要确保自己的健康，并坚持健身计划，提升你的耐力，因为你会有更多的家务需要承担，同时还要留存出去玩的体力。你的社交生活会丰富多彩。如果你觉得自己站在了聚光灯外，没有得到足够的关注，那就自己给自己打光吧。拥抱和赞美会让你的人气持续飙升。

而今年晚些时候，你手中的一些项目会获得巨大的成功，你也会得到应有的赞许和尊重。



