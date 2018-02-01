本命年运势有许多人都很关注，也有很多人向我咨询，今天就将一些大家平常关注的一些问题做了一些整理，希望能够对大家有一定的帮助。

一、2018是谁的本命年？





本命年就是十二年—遇的农历属相所在的年份，俗称属相年，也叫（槛儿年）。本命年犯太岁，运势起伏较大。2017年是属相鸡的本命年，那么2018年为属相狗的本命年。









二、2018年犯太岁生肖：狗牛龙鸡羊





生肖“羊”：破太岁，“破”,简而言之即为损耗。





生肖“狗”：值（并）太岁，又称本命年。事业易有不如意的事情发生、要密切注意身体健康等。





生肖“牛”：刑太岁，刑即为刑伤刑罚。小心官司、小人、罚款、自己的专业失手、自己或亲人健康问题。





生肖“龙”：冲太岁；“冲”是相冲。象征冲击对抗之意，交战相冲，亦称岁破。





生肖“鸡”：害太岁；“害”象征不和、伤害、不合之意。

三、狗年本命年能否穿红？

2018本命年是不是都要穿红色内衣裤冲喜？，以概率论，答案只对了一半。 因为红色在五行分类中属于火，如果你命中需要火的五行，穿红色内衣裤其实真的是可以冲喜的——因为红色属于火，穿了红色衣物，就会真的变得红红火火了。但若若一个人的八字忌火，即红色，只会适得其反。如果穿戴红色，必然加大火的威力， 所以要慎用红色。如果不知道自己五行喜忌，可咨询本院在线专家来找到命中五行喜忌，再确定是否自身适合使用红色。









三、本命年能结婚吗？





女孩子估计问这个问题的比较多，本命年并非不可结婚，而是霉运当头结婚不太吉利。例如结婚当天出现丧事的很多， 记得报纸曾报道北京的结婚当天溜车压死了自己亲叔叔，红事变白事，商量婚宴的时候双方父母争执，严重结果不结婚了，困难重重 好事多磨，其原因就是这年自己的运气比较差，结婚不顺利而已。 一般人士本命年是可以结婚的，只不过在谈婚论嫁的过程中，可能会遇到一些波折或阻力，同时耗费相对要大一些。本命年结婚，对夫妻今后是否能白头偕老，没有影响。起决定作用的是双方八字相契合的程度。若非在这年结婚不可,可按照以下几点：





首先最大限度的化解凶运霉气，然后事在人为双方努力谦让也能促成喜事。





1、双方合八字看看哪天结婚最佳.





2、婚房风水布局一下.













四、2018年如何正确有效化太岁呢？





每个人本命年的凶运程度不同，发凶的方向也不同。化解通常来说：





1、 年初寺庙拜太岁去霉运，主动献血避血灾，不一定100%灵，但是做了总比不做好。





2、 专门研发的七星堂生肖鸡本命年吊坠和摆件一定要用上，其它年份可能不在乎，今年一定要在乎。





3、 有条件的朋友风水布局一下，做个详细的户型图风水分析，或者七星堂详批八字给风水运程做运程年检。





4、 重大事情多慎重，危险活动少参加，时刻提醒自己本命年万事小心，家人小心，小心驶得万年船，事在人为。





5、 随身佩戴七星堂专门研发的本命年系列吉祥物等等，带在身上能提醒自己今年是本命年，且关键时刻可能会保命化灾。





居士提醒： 在穿着上大家要小心以外，生肖狗连续两年犯太岁，运势动荡不安。事业上易遭到同事孤立陷入困境，人际关系上相对比较糟糕、易犯小人；而“犯太岁”不利健康，属狗人要注意自己身体状况；同时，其本命年有血光之灾，要小心谨慎，以免被利器所伤。





生肖狗男命： 今年最怕的是指背小人星出现在禄元宫，万般皆下品惟有读书高，官星代表着基业，一旦官星破损，对男命整体运势危害巨大。其次是本命年破坏福元宫，整年运势的根基破坏，凶险无比，此外还有本命年引发的剑锋煞专门破坏寿元宫，最后是魁罡破婚，对于婚姻宫影响很大，魁罡的破坏力对男命来说不算太大，魁罡在一定程度上还能催旺男命的事业运势，并非全凶，不过会招烂桃花。 可佩戴男命生肖专属开运吊坠 戌甲化岁 以甲木为原型设计替身为戌头化解犯太岁本命年和摆放 权庆仕禄 用长生大贵人寅虎可以催旺本身运势。





生肖狗女命： 最怕的是本命年破坏福元宫，本命年引发的剑锋煞专门破坏寿元宫，容易引发意外灾祸、血光之灾、疾病恶疾、飞来横祸等等。另一大凶运则是魁罡破婚和指背小人星，都是凶运下个人气场遭到破坏，魁罡破婚对于婚姻宫影响很大，男怕破财女怕破婚，魁罡的破坏力很强，此外指背小人星专门破坏人缘，今年出现在了禄元宫，专门破坏官星，尤其是破坏丈夫的官星，俗称克夫运。 可佩戴女命生肖专属开运吊坠 戌载寅木 采用寅午戌三合局长生催运化煞法，寅午戌三合局中生肖狗本命年以寅木为长生之力，能够合走本命年的凶运，化解女命本命年凶运的根源。 和摆件 权马奇缘以三合帝旺贵人午马为原型设计，专门修复魁罡破婚破坏异性缘和指背小人星破坏官禄缘，化解这两凶的根源。





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犯太岁的群体效应是指在一个家庭里有两个及两个以上的犯太岁的生肖同时出现，就会形成群体效应，这种群体效应而产生的不利的影响会出现叠加，有时候甚至呈几何级的增长。一个人犯太岁不可怕，要是一家人中有几个人同时犯太岁就要引起高度重视了。（如果你的家庭中有出现多个犯太岁生肖 最好是及早安放 太岁塔 来为自身庇佑规避流年凶煞，还需要非常小心注意本年运势的动态）

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