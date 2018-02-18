天摧摧，地摧摧，弟子某某（念自己名字）奉请五方五路财神到家门，

调起财神兵马千万千，

金银财宝满厅前，五路财神大护法，

奉财神令神兵天将火急如律令。（写在红纸上面念7遍后烧桌子下面）。



请财神属于一种由来已久的民间信仰，祈求来年能有一个好运气的方法。信仰自由，故而方法也必然很多，所以不用执着于我说的方法，当然如果你对此一窍不通，那么也不妨照此方法一试，心诚必有奇效。心地善良，孝顺父母，公平买卖的人更加得到财神的庇佑，财神属于正神，故而不会帮你发黑财，不过民间也有五鬼财神专门做这样的事情，不过这样的财为凶财，得到的越多，则带来的灾难也就越大，不是报应自己身上就是子女身上。所以先要修好自己，才可以得到财神的庇佑，人在做天在看，举头三尺有神明，要用良心约束自己，规范自己的行为才可以。



在风水上面：正月初五我们要把家中的财位收拾的整洁干净，整个房屋都应该是最干净的状态才可以。只有这样，才会招财神爷喜欢。

