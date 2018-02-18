李双林/文
在大年初五是民间迎接财神的日子，特别是从事生意，投资方面的人则更加重视。初五是五路财神日，所以这一天祭拜财神，迎接财神可以祈求来年有一个好的财运，事业兴旺，财源广进。但是接财神很多人都不太明白如何去做，所以这一篇文章就重点和大家介绍一下，接财神具体方法应该是怎么样的。（独家秘法，全网皆无，不信勿诋毁，请尊重习俗文化）。
接财神的时间：农历的正月初五子时开始一直到下午申时结束。也就是正月初四的晚上11点就开始准备，香火不断到正月初五的下午4点左右结束。
方位：在正月初五的财神在正南方，故而祭拜朝向为坐北向南为吉。
牌位：红纸黑字，中间：供奉五方五路财帛星君神位。左边：地藏天下宝。右边：主纳世间财。右下角：信士：写上一家之主的名字。如果家中原本供奉的有财神像，则直接请到桌子上面就可以，没有财神像就要自己写神位，供奉结束后，神位烧在桌子下面。
准备物品：菜油灯（中途添加香油，不能断火），龙凤烛一对（大点的，可以燃一整天的最好） ，招财进宝香一副（要香火不断，所以要准备足够的香，也可以烧比较粗的，因为燃烧时间较长），三杯糖茶，五碗素菜一碗米饭，五种不同的水果以及准备长面，大枣，桂圆，黄糖，花生。
做法：在初四晚上11点就准备一个桌子，摆放在房屋的正中间，或者是公司，店铺中心都是可以的。然后摆上神位（神像），以及所有的贡品，点香（点五根香），灯，蜡烛。最后读财神咒语。等到了下午申时就可以撤掉桌子，迎接财神结束，有神像的摆回原位，然后放鞭炮大吉。
咒语：天摧摧，地摧摧，弟子某某（念自己名字）奉请五方五路财神到家门，调起财神兵马千万千，金银财宝满厅前，五路财神大护法，奉财神令神兵天将火急如律令。（写在红纸上面念7遍后烧桌子下面）。
请财神属于一种由来已久的民间信仰，祈求来年能有一个好运气的方法。信仰自由，故而方法也必然很多，所以不用执着于我说的方法，当然如果你对此一窍不通，那么也不妨照此方法一试，心诚必有奇效。心地善良，孝顺父母，公平买卖的人更加得到财神的庇佑，财神属于正神，故而不会帮你发黑财，不过民间也有五鬼财神专门做这样的事情，不过这样的财为凶财，得到的越多，则带来的灾难也就越大，不是报应自己身上就是子女身上。所以先要修好自己，才可以得到财神的庇佑，人在做天在看，举头三尺有神明，要用良心约束自己，规范自己的行为才可以。
在风水上面：正月初五我们要把家中的财位收拾的整洁干净，整个房屋都应该是最干净的状态才可以。只有这样，才会招财神爷喜欢。
【李双林明日通胜】农历：正月初四。干支：戊戌，甲寅，壬午
吉凶：雨水节，这一天多数天气都不会太好，最近这几天下雨的可能很大。为寅午戌三合吉日，故而可以结婚，办喜事都是大吉的。也是定日，主安定的意思。搬家，祈福，结婚，开业等都是可以去做的。不过为白虎日，不宜提车，打井。日干为辛，丁，属虎，属狗，属羊，属猪的人做事情会更加顺利一些。冲属鼠的人。在北方为三煞，胎神在西北方需要注意。
提示：本文是李双林原创作品，全文字字皆辛苦，摘抄请说明作者，感谢尊重。
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