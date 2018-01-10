2017年 @面相与命运 微博10大新词

1面骗 2三联 3妾克闹 4克克配 5克夫色 6 药面 7家宅宫 8怼面 9鸡蛋颧 10这碗面

欢乐释义：

面骗：类似“照骗”。按照面相学的原则，把脸往好里整容（或其他调整），以掩盖原有不好的面相，比如，隆耳垂，垫山根，丰额头下巴等。不褒不贬。

三联：流年部位，按岁数区域，发生好或差的三联现象，例：耳-额-眉（眼），三处区域在百岁流年法上连续，表示0-40岁的运，如果三处都长得很好，即发生了好的三联，主早发，40岁前志得意满，三者会叠加，互相增益放大，发生质量的突破，在中间这个区域，即额运（15-30），人生会特别好。眼鼻人中，也是三联，若三处长得都很差，中年鼻的流年区惨败，甚至有生命之忧，要特别注意养生、修德与调适。 ​​​​可延展到小三联、大三联，各种三联，如三个连续小岁数流年佳，中间这年的运就特别好。面相高端完美，三停都长得很好，中年会暴发，暴发到瞠目结舌（官运财富业绩作品论文等），似乎超越了原有的部位预期，这是最大的三联。每个人都有三联，好或不好或中庸。

克克配：一种常见稳定配置，命都硬，谁也克不死谁（或克走，克病），常年打打闹闹或聚少离多，闹多了，就皮实了。优点：不祸害外人，内部消化，小弱面和太克的人在一起，又磨磨唧唧不离婚分居，基本没法活命（或走向痴呆精神病，另类的死，靠病态的没心没肺化解）。

妾克闹：妾相、妾格，是传统的面相专业词汇，新社会，男女平等，一夫一妻，按理说不应该有“妾相”这个词，不过有些老词简洁生动朗朗上口（如克夫克妻），依然还在使用，可以平常心中性看待，而且现在的社会上，居然真得多出了很多由这种命相驱动的外在现象了（二奶小三多妻等）。妾相不一定克夫，配的好也不错，但有些面相情况和婚姻配置，存在克夫的问题，妾格常见配置不正常婚姻（比如二婚、嫁大十岁以上等），若走正常婚姻，则找思想成熟、体格好、有宽容度的男子较幸福，找同龄小年轻就很闹腾。面相上，单一部位往往存在很小气的问题，性格表现上，依赖性很重，任性，软弱，无主见，被主导，不懂拒绝，敏感，缺爱，钟爱大叔，厌烦与自己岁数差不多的男性交往，死活合不来，总是嫌人家不贴心不会照顾人。

家宅宫，即原田宅宫，眉眼的相理与协调关系，其中距离不是最重要的，清朗，稳定，平和，无破侵，更重要。改个家字，提示除了表达住房置产不动产运势的信息外，还和家运有很大关系，关乎顾家/恋家/着家/家人互动/家宅安宁/注重家人亲情等家庭感情与性格方面。命运情节的变形，可以是工作忙，常年往外跑，或各种“有家和没家一样”的现实情况。

药面：和某些面长期相处，或发生关系，感觉上会很舒适，身心的健康状态，会有明显改善，原有的疾病或亚健康都被治愈，说明此面大补，好像唐僧肉。对方的自己事业不一定好，只是适合过日子。大概就是旺的意思，也外延到事业财运等诸多方面。

克夫色：相书说，女人的头发忌黄、忌粗、忌硬，现代是人为染发，如果染得太红太挑，从命相感应的角度，容易引起夫妻与人际冲突，如果面相旺夫，性格温柔，肤白皙，只是扣分，问题不大，减轻论，若面相不好，脾气差，肤暗糙，面横肉，声粗哑，就会加强。尽量不要染克夫色(即对婚姻不利的色)。事业上不太忌讳，很多女老板染发，当然多数婚姻波折。 ​​​​

怼面：有些人远远走过来，或一开口，就像准备要与他人吵架，说明此人面相有毒，带克性，充满负能量，与这种人互动相处过多，身体会感不舒服，自感排斥，需尽量远之。 面相内外五行的克，并没有贬义，好像八字的生克平衡，有生就有克，克也是必需的，但是五官的克，部位的克，气场的克，面相书里面谈的各种克，已然是病态，面病的场态，基本上没什么好事。​​​​

鸡蛋颧：想象鸡蛋插脸上，可以做各种角度的插，且无肉，这种颧骨与脸结合后，外观不协调，难看。女人有鸡蛋颧，婚姻不好，骨属阳，女人属阴，男阳女阴，这是天理，个体可以违反天理，那是长得没办法，心里要有数，尽量修善，女人如骨头太突兀，性格也就很冲，感情互动受很大影响，基本很让异性烦。 ​​​​男人长，有干劲，但死倔，也影响事业感情。颧以圆秀丰满有肉包，为佳，拒绝鸡蛋化。

一碗好面：指面相好，这碗面的面相要好。家有好面，这个好面人（娃），是家庭兴旺发达的关键人物，一人面好（光好还不行，还要霸），鸡犬升天，家里都是好面，家运昌隆，羡煞旁人。

候选：面相思维 面检 夏虫不可语冰，瘪额不可讲理 留守额 少奶奶额 夫人耳 养面朝天 三垂 面相做功 面相有序化 跑车耳 钢笔头鼻

感谢读者长久支持，2018，保养面相，命运旺旺旺!

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