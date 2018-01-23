一、关于名称

为什么叫腊八？关于这个节日，古已有之。据《礼记·郊特牲》记载，腊祭是“岁十二月，合聚万物而索飨之也。”夏代称腊日为“嘉平”，商代为“清祀”，周代为“大蜡”。往后才叫腊日。





腊字从月从昔。昔是“过去的”意思。月是肉，所以，腊就是过去的肉，就是腊肉。腊肉就是存放很久的肉。





但是，腊还有一种写法：





即“臘”，后来才写成“腊”。以前都是叫“臘日”。那这个“臘”字又是什么意思呢？





臘字从月从巤，巤字念liè，巤是指动物身上的长毛。有一个名人，猪八戒，又叫猪刚鬣，这个鬣字仍念liè。鬣字从髟（biāo），髟是毛发下垂的样子。所以，鬣就是长毛动物。猪刚鬣，就是长着长的硬的毛的猪。





臘字从月从巤，就是没有退去毛的动物肉。





应劭《风俗通》云：“《礼传》：腊者，猎也，言田猎取禽兽，以祭祀其祖也。或曰：腊者，接也，新故交接，故大祭以报功也。”腊日，在古时主要就是祭祀的日子。“冬至後三戌臘祭百神”。古时祭祀怎么祭呢？就是整猪，整羊，整鸡，这叫大祭。次一点的用头，再次一点的割块肉就行，再次一点的，用面做的馒头，馒头馒头，跟头有关，一个馒头就相当于一个头，这是用馒头来代替人头动物头的意思。





总之，这个腊字，与肉有关，指代肉，腊日是祭祀的日子，古时就是以肉来行祭祀之礼。









二、腊八为什么是在十二月？





我们只知道腊八节，大概已经很少人知道，腊八节还叫“上元节”。既然有上元节，那一定还有下元节。没错。古时有三元，上元节正月十五，中元节七月十五，下元节十月十五。





这三元都是祭祀有关，比较著名的是中元节，七月十五，说中元节很多人不知道，但一说“鬼节”很多人就“哦”了。中元节就是鬼节。佛教里面这一天有“孟兰盆会”，主要是为了超度亡灵的。





咱这个话题不要太散，稍集中点，其他的提一提，还主要讲腊八节。腊八节又叫“上元节”，元是开始的意思。说明，腊八是一个新的开始的节点。“臘者、接也。新故交接。”这是一个时间上的交接点。





腊八节所在的十二月整个一月都叫腊月，十二月为一年之终，新的一年即将到来。这一个月，农历为丑月，在易经风水中，所在的方位为艮卦位，艮为鬼门，到了这一月，阴气颇盛，鬼门大开，现在明白为什么这个节日是以祭祀为主的原因了吧。





十二月不是一年的结束吗？为什么又是开始呢？上元节，元是开始，怎么会与开始有关呢？这个月所对应的卦为艮，艮为后天八卦，先天八卦为震，易经曰：“帝出乎震。”震为雷为木，主生发，所以，这一个月，既是结束，同时也蕴含着开始。生发之气已经在这个月生起了。









三、腊八节与“佛成道日”

提到腊八节，就不能不提一下佛成道日，因为，据说，释迦牟尼是在这一天成道的，所以，这个节日对于佛教徒来说，是非常重要的节日。





佛成道日，又称成道会、成道节、腊八。对此，经论有数说，《长阿含经卷四》及《过去现在因果经卷三》谓二月八日，《灌佛经》及《方等般泥洹经》谓四月八日，《大唐西域记》作三月八日或三月十五日，《俱舍法宝疏》、《佛祖统纪》等皆取二月八日之说。宋代赞宁于《大宋僧史略卷上》亦主二月八日，谓腊月乃周之二月。周历以建子立正，其二月即夏历(阴历)建寅立正之十二月，我国用十二月八日，即据此。





其实，多少有点绕，也可以说是牵强附会，但是，我觉得，说是文化的融合可能更恰当（也不排除巧合的因素）。佛教起于印度，而到了中国才真正地发展光大，这与佛教与中国文化的融合有很大关系。





成道也叫涅槃，用我们俗世的看法，就是死。死而复生，这与中国鬼节也是不谋而合。不管怎么说，节日都是人定的，既然定了这一天是佛成道日，好好过就行了，不必太过计较。









四、腊八节为什么要吃八宝粥？





周密《武林旧事》说:"八日，则寺院及人家用胡桃、松子、乳蕈、柿、栗之类作粥，谓之,'腊八粥'。"《燕京岁时记.腊八粥》说:"腊八粥者，用黄米、白米、江米、小米、菱角米、栗子、红江豆、去皮枣泥等，合水煮熟，外用染红桃仁、杏仁、瓜子、花生、榛穰、松子及白糖、红糖、琐琐葡萄，以作点染。"





《祀记·郊特牲》说蜡祭是“岁十二月，合聚万物而索飨之也”，腊八粥以八方食物合在一块，和米共煮一锅，是合聚万物、调和千灵之意。





为什么要吃八宝粥，现代人是很难理解了。这里就不得不提一下，什么是节？节是竹子中间不通的部分。所以，节者，不通也。古时过节，节是很难过的，所以，干脆把“年”这个节，传说成怪兽。节就是坎，过节就是过坎。所以，到了十二月，这时是青黄不接，这时要祭祀，对于穷人来说，就要东拼西凑一点吃的才能祭祀（电视短片《俞净意公遇灶神记》中，那个俞净意到了过年，借点肉借点青菜才能祭祀，才能过年）。另一方面，到了这个时候，要想方设法吃点好的补补身体，这就有了八宝粥。今天的八宝粥，就是各种“好吃”的凑在一起，古时候的八宝粥，就是各种“能吃”的凑一起。我小时候，人们过年没得吃，要去刨田鼠洞掏田鼠的存粮吃，现代人大概是想象不到了。





所以，腊八粥，对于古时候的人来说就是“穷开心”，穷也要想办法改善下生活。





八宝粥，各种的食物合在一起，这样做出来的粥非常的养胃。所以，不但广州人的粥煲得好，中国古人早就会煲粥。为什么非要这个时候吃八宝粥呢？因为，这个月是丑月，丑对应的是脾胃，这个时候吃八宝粥最养脾胃！为什么是八宝而不是九宝或六宝？八数对应的卦为坤，数字是有能量的，这一个“八”字就有调理脾胃的作用！





这就是古人的智慧。







