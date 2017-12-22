冬至是24节气中最早被制订的一个，时间在每年的公历12月21日-23日之间，古人认为自冬至起，白昼一天比一天长，阳气回升，天地阳气开始兴做渐强，代表下一个循环开始，是大吉之日。





《载敬堂集》载：“夏尽秋分日，春生冬至时”。意思是说，夏天，到了秋分的时候，就完全结束了，而春天，从冬至这一天起，就算是开始了。





冬至，对应的卦是地雷复卦。其象曰：雷在地中，复；先王以至日闭关，商旅不行，后不省方。















《汉书·薛宣传》：“及日至休吏……日至，吏以令休，所繇来久。”古时，至冬至日，则官府即关闭城门，官吏都于此日休息，商人旅客于冬至日亦不交易出行。后，古时帝王之称。省，省察，视察。方，四方，概指天下。帝王于冬至日这一天也不外出到地方上进行视察。中医讲冬主收藏，其义理亦如此也。君子参此卦象，不可轻举妄动，当蓄精养锐，以顺其时也。





汉代以冬至为“冬节”，官府要举行祝贺仪式称为“贺冬”，官方例行放假，官场流行互贺的“拜冬”礼俗。《后汉书》中有这样的记载：“冬至前后，君子安身静体，百官绝事，不听政，择吉辰而后省事。”所以这天朝廷上下要放假休息，军队待命，边塞闭关，商旅停业，亲朋各以美食相赠，相互拜访，欢乐地过一个“安身静体”的节日。





《后汉书礼仪》：“冬至前后，君子安身静体，百官绝事。”





宋·孟元老《东京梦华录》载:"冬至京师最重此节，虽至贫者，一年之间积累假借，至此日更易新衣，备办饮食，享祀先祖，官放关朴，庆贺往来，一如年节。"关朴是一种以商品为诱饵赌掷钱财的赌博游戏，平日政府设禁，遇节开放，给百姓节日添一份乐趣。





中国古人将冬至分为三候：“一候蚯蚓结；二候麋角解；三候水泉动。”传说蚯蚓是阴曲阳伸的生物，此时阳气虽已生长，但阴气仍然十分强盛，土中的蚯蚓仍然蜷缩着身体；麋与鹿同科，却阴阳不同，古人认为麋的角朝后生，所以为阴，而冬至一阳生，麋感阴气渐退而解角；由于阳气初生，所以此时山中的泉水可以流动并且温热。





古人对冬至的说法是：阴极之至，阳气始生，日南至，日短之至，日影长之至，故曰“冬至”。





所以，就《易经》的地雷复卦来看，五阴在上，一阳生之于下，万物由此而始，复卦的这个复，就是重复，重新开始的意思。在这个时候，阴气至盛，阳气尚弱，如初生之婴儿，应善加养护。所以，古人“冬至前后，君子安身静体，百官绝事。”就是以养为要。





冬至日是“数九”的第一天。关于“数九”，民间流传着的歌谣是这样说的，“一九、二九不出手，三九、四九冰上走，五九、六九沿河看柳，七九河开，八九燕来，九九加一九耕牛遍地走。”冬至之后，是外寒内热。所以，冬天容易上火。





《周礼春官·神仕》：“以冬日至，致天神人鬼。”目的在于祈求与消除国中的疫疾，减少荒年与人民的饥饿与死亡。冬至日，虽然阳气初生，实是阴气最盛之时，所以，这一天在古时也是祭祀的日子，以安抚阴灵。









冬至是祭天祀祖的日子，皇帝在这天要到郊外举行祭天大典，百姓在这一天要向父母尊长祭拜。明、清两代，皇帝均有祭天大典，谓之“冬至郊天”。宫内有百官向皇帝呈递贺表的仪式，而且还要互相投刺祝贺，就像元旦一样。





冬至北方习俗是吃饺子，为什么吃饺子呢？对冬至了解了，就容易理解了。









谚语云：“十月一，冬至到，家家户户吃水饺。”这种习俗，是因纪念“医圣”张仲景冬至舍药留下的。



相传医圣张仲景他告老还乡回到南阳时，正值大雪纷飞的冬天，他看见南阳乡亲有不少人的耳朵被冻烂了，心里非常难过，就叫其弟子在南阳关东搭起医棚，用羊肉、辣椒和一些驱寒药材放置锅里煮熟，捞出来剁碎，用面皮包成像耳朵的样子，再放下锅里煮熟，做成一种叫"驱寒矫耳汤"的药物施舍给百姓吃。服食后，乡亲们的耳朵都治好了。后来，每逢冬至人们便模仿做着吃，是故形成吃饺子这种习俗。

这只是一个传说，无有考据。但是，这个传说也有一定道理。那就是，吃饺子防冻。“冬至不端饺子碗，冻掉耳朵没人管”，吃饺子和冻耳朵有什么关系呢？中医里面讲，肾主耳，易经里面，肾对应于北方子，冬至是子时之始，这时候最宜养肾。肾气足，身体就热，首先就是耳朵热。在这一天里或冬至的这段时间，吃点好吃的，补一补，肾气上来了，耳朵就不冻了。有关张仲景的这个传说就是依据这个原理来的。

饺子，交子是也。子是十二生肖第一位，对应的时间就是冬，代表着一年的开始。交子，就是交于子时。饺子，民间又叫扁食。这大概是因为，古时的人们，生活不富裕，到了冬至这天，为了补身体，勉强吃点肉，对于穷苦的老百姓来说，馅少面多，类似于今天的馄饨，所以叫扁食。今天人们富裕了，所以，饺子就讲究馅多皮少的好。

饺子与馄饨应该是同出一源。馄饨即是混沌，《道德经》曰：”有物混成，先天地生。寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆，可以为天下母。“混沌是代表万物之始，这和子代表一年的起始意思是一样的，所以，交子与混沌表达的是同样的意思。

也有地方在冬至时吃汤圆的，汤圆又叫元宵，元者，万物之始也。和子、和混沌仍然是同样的意思。



在江南水乡，有冬至之夜全家欢聚一堂共吃赤豆糯米饭的习俗。相传，共工氏有不才子，作恶多端，死于冬至这一天，死后变成疫鬼，继续残害百姓。但是，这个疫鬼最怕赤豆，于是，人们就在冬至这一天煮吃赤豆饭，用以驱避疫鬼，防灾祛病。

不管是吃元宵，还是红豆糯米饭，或者饺子，这只是不同地方根据物产的不同而产生的差异，其本质是一样的。红豆，又叫赤小豆，甘酸、平、无毒。 归经:入心、小肠、肾、膀胱。养心肾。因其色红，从易经的角度来说，其性偏暖，因此，具有温补的作用。这个和吃羊肉一样，不过，吃羊肉在古时是大户人家才有的，大补，而平民百姓，有扁食或者红豆糯米饭就不错了。





姑苏地区有俗语云：“冬至如大年”。传统的姑苏人家，会在冬至夜喝冬酿酒，冬酿酒是一种米酒，加入桂花酿造，香气宜人。姑苏百姓在冬至夜畅饮冬酿酒的同时，还会配以卤牛肉、卤羊肉等各式各样的卤菜。在寒冷的冬天，冬酿酒不仅能够驱寒，更是寄托了姑苏人对生活的一种美好的祈愿。













冬至适量喝点酒还是好的，和吃羊肉一样，起到温补的效果。姑苏的冬酿酒一时喝不到，不过，可以自制。我还有点桂花，晚上可以买瓶古越龙山的花雕酒，烫一下，温着喝，大概和姑苏的冬酿酒也差不多了。





为什么是桂花呢？因为，桂花味辛,性温， 归肺、脾、肾经。所以，桂花有温补之效。冬至前后，喝点桂花茶桂花酒是非常好的。





《梅花易数》的作者邵康节说：”

冬至子之半

天心无改移

一阳初动处

万物未生时





这讲的仍然是地雷复卦的一阳初生。冬至的所有活动都是围绕着这个时间点来的。而在这个时间点，重要的就在于一个“养”字。和养育一个初生的婴儿一样。所以，明白了这个道理，吃饺子的时候，配上酸辣汤，这样吃会更讲究更合于古法。如果再沌碗羊肉，配上桂花黄酒，这个冬至过得就会非常有味道了。