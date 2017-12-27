



2017的一切即将随着2018年的到来而落幕，2017年在大的事都已经成为回忆，而即将到来的这一年接又是新的开始，大家有甚么自我期许货是新的目标呢？先别急！我们先了解一下一月运势如何在做目标确定与防范于未然～





本月财运不理想，是一个漏财的月份，投资的将有很大的机率会损失殆尽，因此勿贪图现况的假象而投资，适合了解守住不宜做进攻。另外有煞星冲动的现象，外出或做事情时须慎防意外血光之灾，与人相处凡事包容，勿意气用事而口舌是非，方可防止灾厄之忧愁，外出远行更要避免夜行在外。一切以守为原则，投机的事情须避免克己本。



本月正财平稳小有偏财运，理财应开源节流为上策，有投资的契机，但须多方信息汇整后再做判断投资，别盲目投资、如盲目投资如同赌徒，十赌九输。而事业方面会有些微起伏想换工作、但难以找到理想的。外在人际不错，一切吉祥，运势平顺，如多积善德，安分守己，运势必可加分。但美中不足再于本月有白虎星到，易有小血光，故此做何事须小心预防。



月令太岁、勾绞星及喜星同时到来，一切事情会有突来的阻碍，但此时也是名利双收的好时机，会有贵人来扶持。凡事逢凶化吉，应具有善心与多积德则能带来好的运势，喜气满门。而工作能顺利且成功，只要奉公守法皆能得利，要好好把握住这时机。而健康方面须小心挫伤，骑车打桥或运动等需要小心小血光，爱情方面有很大的机会有人介绍，如遇到不错的对象须好好把握这得来不易的机会。



兔兔本月财源不错，有贵人提携德财，万事胜意，正财也旺，偏财用也不错，是事业财运都算不错的月份，如能抓住会有好的成就，且也会有很多的机会，只要克勤克俭，坚定信念必有好的收获，但唯一需注意的是本月有卷舌星临宫需预防口舌所衍伸出来的烦忧。工作环境相对稳定，要好好把握，职位上有可能会有调动，有贵人来相助，营商者可规划新布局迎接新气象。健康方面需注意保暖为首要，本月也因卷舌星临易有咳嗽等支气管问题。另有很大机会朋友会认识到异性朋友认识。



本月的进财不顺，需要做些理财规划与善加利用环境地利之机会可做改善，而弃用也不美，烦恼的事情会多些，多承担一点责任，一切要有挑战自我超越自我的心境，本月辛苦一点、心平气和面对将会更快的进入佳境，不如意的事很快就会过去了，而健康方面因多养成良好的生活习惯与作息，心情放轻松自然对自己会有利。



蛇的朋友本月事事如意，财运理想喜气临门，但切记不可贪大喜功，要持保守态度，家生百福纳千祥，要好好把握时机，保守规划行事有利丰盈利源。工作需保守为最佳因应之道，如有想转换工作此时机会不好，要规划事业的行程，从长计议，有规划行事则自然如意。身体上可能有筋骨酸痛之症状，应去做个健康检查免于自己过度忧虑。情感上会有争执与意见不一时需平心静气沟通。



本月正月令三合、驿马、喜星临，但有五鬼星临宫。正财平稳，偏财难有所得，一切虽顺但不会很旺，不要向人借用钱财及前借人，容易惹来麻烦，事业上因为有驿马星动的关系，极大机率会远行、游玩、求利或为事业忙绿，而出外远行要好好保重自生安全，凡事注意情绪、保守内敛为第一。



本月羊儿吉星高照，春风如意财运平稳，会有好的财禄，如再多行善事说好话必定会有很大的机会再度突破跃进自身现阶段的财禄运，必可创造后续的美景，奖整年运势往上提升。事业运势得意但必须注意说话不可浮夸，本身的创意也多，跑到平稳，有大发展的迹象。健康方面须注意饮食。爱情家庭平和和谐，未婚的与异性交往有大的机会突破现况，也能稳住原有的感情。



猴的朋友本月财禄不佳，诸多事难能如意，且易有小人惹是非，凡事因该多注意点，一切都会逢凶化吉，此时当下不宜与人有借贷关系，凡事多礼让多三思而后行凡事多包容皆可转危为安。



属鸡的朋友这个月又凶星加临，顺很理想的时刻，一切都会有小瑕疵，春华秋雨之际，悲喜交加之时，劳碌多获利少，投资因该要保守，不要与人有借贷关系，投机的事情别去做，工作平和，口舌是非会多些须小心谨慎，凡事多包容，



狗儿本月财利亨通，一切可逢凶化吉，股票、投资或投机的理财观察后投资应可成，工作上努力向上处事拿捏妥当即能得到长官的提拔业务上会有悉的契机。健康上一切都还算平安，唯独小心饮食上卫生，容易有肠胃上的疾病，尤其是旅游的期间。爱情婚姻夫妻和谐，但彼此间还是有意见必须要统合，恋爱交友能得宠，但还是需要有良好沟通。



吉星高照的一个月，春风如意，但做人处事需要戒除浮夸的作风，人方能光彩。财运平稳有吉庆之兆。工作胜意，本身创造也多，发展上基本平稳以上。健康上注意饮食与保暖，如感身体不适，应找医生排除，防范感冒来袭，爱情能稳住原有感情，外来心异性交往能突破。家庭平和和谐。

赖国光老师、赖国全老师、徒弟:刘镇豪共同创造

赖国工作室/东西桥命理文化





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