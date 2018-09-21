给冯绍峰和赵丽颖合个婚呗！





















上篇分析了冯绍峰的八字，冯绍峰的桃花多多啊，文章发表以后，就有很多赵丽颖的粉丝们，表示心碎了，继而又追问他们的颖宝和冯绍峰的八字到底合不合，粉丝们真是操碎了心啊。





我们老家有句话叫：一界服一界，洋辣子怕玛玛菜，翻译一下，就是一物降一物的意思。即不管男、女多凶狠多厉害，总有另外一个人能降服得了他（她），感情世界也是如此，不管你桃花多还是少，总会有一个适合他（她）们的人。





就如冯绍峰和赵丽颖，他俩的八字相合，冯绍峰的桃花再多，也能被赵丽颖收伏，他们能否白头谐老，走到最后，就看赵丽颖的八字命盘和冯绍峰的八字命盘的五行比对情况了。





今天我们就来看一看这两个人的八字到底合不合？





八字合婚，这也是我工作中的一个类项啊，需要通过比对双方数十项五行数据，分析相合的程度，大致有高合、中合、低合、不合等几种情况。





高合者，夫妻之间灵肉合一，非常幸福和谐恩爱，高合的夫妻很少，实战工作中，大约100对中，能碰到一对，就非常幸运了；





中合的概率要多一些，中合的夫妻感情也好，达不到灵魂和肉体高度的统一，但是也算是幸福美满了；





低合的就占了绝大多数，现实生活中，夫妻之间有离婚的想法，但是又因为各种牵扯如孩子、房子、思想传统等因素离不了婚而凑合着过的，基本上都是低合的情况；





不合的，近年碰到不少，不合的婚配，强行结婚，最后基本都是以离婚分手而收场。





（提醒：有合婚需求的客户，请查阅文下方的联系方法） 。





冯赵二人的出生时辰查阅不到，八字反推一些细节部分也需要当事人反馈才能印证，所以，我就以六字来论了。











1、年干支： 男戊午，女丁卯，赵丽颖的生肖属兔，冯绍峰的生肖属马，赵丽颖的正桃花是老鼠，而冯绍峰的正桃花是兔，这说明，冯绍峰是很喜欢赵丽颖的，觉得赵丽颖是他的命中真爱，但是冯绍峰却不是赵丽颖的本命桃花，而是倒插的桃花，所以，从年支桃花上来讲，冯绍峰只是赵丽颖感情中的过客。虽然天干上，丁火生戊土，地支午卯也不犯，表面上，会很相合，但是从不互为正桃花上来讲，两人不会长久。





2、月干支： 男辛酉，女庚戌，天干同为金，阴阳属性不同，女庚金，赵丽颖的个性就比较强势了，而冯的辛金又是善于变化，最要命的是月令酉戌穿害，很多合婚的人士，认为日干支相合最重要，那么在这里，我要告诉大家，月干支才是最重要的，因为月令的力量大于一切，月干支不能相容的夫妻婚配，基本上不会走得远，而冯赵两人，月干支，恰正应了民俗中所称的“鸡飞狗跳”，地支的力量不是靠一时的男女感情相吸就能克服得了的，所以，从月支上来说，我，依然唱衰他俩。



3、日干支： 男壬寅，女戊戌，壬水受制于戊土，这也是冯绍峰喜欢赵丽颖的原因之一，壬水本来是自由之水，而戊土有足够的力量收服壬水，所以，遇到赵丽颖之后，冯绍峰有一种感觉，希望自己安定下来了，但是，这仅仅是男女恋爱期间的一种超能力，引力波的原理，哪一对青年男女谈恋爱的时候，不是这样呢，恨不得分分秒秒都粘在一起，永远不分开才好，可是，恋爱归恋爱，婚姻归婚姻，一旦从恋爱走进婚姻，冯绍峰就会感到这种戊土的管控就是一种压力、束缚、痛苦，故而，他们俩，只适合谈恋爱，而结婚，或者说是结婚后的长相厮守，就显得有点不现实了。



再看地支，男坐寅，女坐戌，寅戌相合，从这一点上，两个人的相处还是很甜蜜的，但是，日支里的一点点相合的力量，怎能抵得过月支的穿害力量。



4、时干支： 因为时辰不知道，时干支无法比对了。





5、婚宫： 男的婚宫坐寅，食神得位，食神生财，妻财得位，旺妻，且喜旺偏妻，一旦家有正妻，他就没有眼向了，目光所及，尽是偏妻啊。赵丽颖的婚宫坐戌，火库，印比坐宫，男女的婚宫完全不匹配，所以，双方都不会是对方的真命天子。



......





综上， 冯绍峰的赵丽颖婚合情况，我只给两个字：不合。





他们的恋爱之路，会比较开心，但是婚姻之路，前途堪忧。





合婚比对，还有另外的财官比对、纳音比对，篇幅原因，在此就不作多论了。









文中所用配图来自网络，如有侵权，及时联系作者删除。





九宫纳甲测断术，是一门人人可以掌握的预测方法。本工作室冬季网课培训计划，详情请点击：

2018年10月九宫纳甲全网课招生公示 http://blog.sina.com.cn/s/blog_75948c510102y5yg.html







陈悠然风水命理工作室原创出品 转载或引用请注明作者和出处，抄袭可耻 原创不易，请尊重原创。 —————————————————







命理风水起名业务咨询，请按以下方法联系（ 有偿提供咨询，非需勿扰 ）

咨询 微信：cylgzs6688（陈老师，高端咨询） cyl843051662(靖易老师，常规咨询)

czp931022(志易堂， 常规咨询 ）







