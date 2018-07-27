农历七月运势第七弹



















瞎子磨刀终于看见亮啦！阳历7月即将走完，迎来阳历的8月， 对于即将迎来农历的庚申月， 很多人的命运即将发生转机，对确实是一个好消息啊。

因为今年特殊的年份，干年戊戌焦火焦土一片，再加上农历的巳月、午月、未月，这三个月份，也是燥火，八字中，喜欢火土的自然运势较好，但是对于不喜欢火土的人士来说，简直是太难熬了。





写这篇运势的时候，连我自己都长舒了一口气呀：哎马，烦人的火土月份终于要过去了，在这三个月中，我做了一只超大的垃圾桶，很多客户把他（她）们的负面情绪，都统统的倾倒给我了，感觉身心有点累。





那么大家在 新的月份，各人的大概运势又将如何呢？





古先贤根据五行的特性，把人统统归类为十堆：甲类、乙类、丙类、丁类、戊类、己类、庚类、辛类、壬类、癸类，各人都可以通过自动八字排盘查找到自己的专属日主五行（扫描二维码可进入自动排盘程序）。









一、甲木人：





财运：甲木人在这个月有大干一场、直上云霄的冲动，会遇到一些大的赚大钱、赚热钱、赚快钱的机遇，并且可以让自己的事业得到较快的发展 。





投资：甲木人在这个月会有大额投资，可以视情况介入，可以合作的生肖为蛇人、马人、羊人、狗人等，不能合作的生肖有虎人、鼠人。





情感：





1、甲木男：甲木男在这个月要特别注意了，无论你是未婚还是己婚，很容易因色而坏事，惹来是非官非口舌。





2、甲木女：未婚的甲木女在本月，非常舍得为男朋友大把花钱，以讨好男友，其实这个没必要；已婚的甲木女，也有喜欢为老公买东西花钱的冲动。





新生儿：甲木日出生的新生儿，男女都是一条好汉（女），心大志大，很有可能因为自身的力量而达不到自己的理想，造成人生困扰，所以， 本月出生的孩子，选择 生日和生时，有没有甲木的根气，就显得非常重要了。





















二、乙木人：





财运：乙木人这个月，比较安稳，财运平和，工作稳定。





投资：乙木人在这个月也有一些不错的小型投资，可以适当的介入。





情感：





1、乙木男：男性在这个月无论是恋爱，还是家庭生活，都比较美满，爱侣之间、夫妻之间，关系融洽。





2、乙木女：这个月乙木女在感情生活上，特别舒心，会明显的感觉到自己的恋人或者老公突然对自己非常体贴。





新生儿：本月出生的乙木日新生儿，不论男女，命运都相对的平稳和顺，不会大富大贵，但也不会贫穷，未来的人生幸福指数爆棚，因为年月都没有乙木的根气，所以，选择生日、生时，可以说是能否保持未来的人生幸福爆棚的重要关健点。

















三、丙火人：





财运：丙火人这个月，财运是相当不错的，原来的付出，在这个月终于有了回报，可以说，丙火人，这个月是收获的一个月，象是种了一年的果子，现在果子成熟了，直接拎个篮子采果子就成了。





投资：本月丙火人的投资渠道比较多，可以挑选稳妥的介入。





情感：





1、丙火男：无论未婚还是己婚，丙火男这个月感情生活非常和谐。





2、丙火女：未婚的丙火女，本月感情上需要花心事去维系感情；己婚的丙火女，本月有采取非常手段制约老公的想法和行为 。





新生儿：丙火日主的新生儿，无论男女，可出大富大贵的孩子，只要时辰组合得好，一孩旺三代。

















四、丁火人：

财运：丁火人这个月，财运正常，不会有大财，小财还是会源源不断的，当然，也会比较辛苦，多用技巧、手艺等挣钱。

投资：本月丁火人有一些投资项目，看上去很大，但是收益却不大，要谨慎选择。

情感：

1、丁火男：己婚丁火男，本月对老婆的好真是无上限的那种；未婚的丁火男，也会想出一些花样讨好女朋友，但是，这些花样，都不浪漫。

2、丁火女：无论是已婚还是未婚的丁火女，本月都有对爱人不满意，觉得对方非常小气，如果爱人在她身上花点小钱或者买点小礼物，才能讨得她的欢心 。

新生儿：丁火日主的新生儿，男命是非常不错的；女命有一些小小的伤夫，特别需要时辰的配合。

五、戊土人：





财运：戊土人这个月的财运是光见楼梯响，不见人下楼，会有一种着急焦虑感。





投资： 戊土人这个月会有很多朋友等给他们提供一些生财的路子，这个需要戊土人自己的智慧来加以甄别。





情感：





1、戊土男：特别是未婚的戊土男，竞争者给他的压力会很大，对于女朋友缺乏安全感，总觉得女朋友会离自己而去。已婚的戊土男，也会对妻子产生不信任感。





2、戊土女：无论是已婚还是未婚，戊土女本月对爱人的态度，容易受身边人的影响而影响到自己的感情和家庭，需要自我独立思考。





新生儿：本月戊 土日主的新生儿，男孩子如果时辰组合不好，将来在婚姻感情上会有困扰，女孩子也需要时辰组合得好，组合不佳的话，易有孤寡之命。













六、己土人：

财运：己土人这个月财运不佳，路子也不多，进项也很少。

投资：会有一些投资机会，但是基本上是不可行的，要防止给你提供这些投资机会的人的真实目的，是想吞你的钱财而己。

情感：

1、己土男：无论是己婚还是未婚，本月感情上都不佳，爱人容易劈腿。

2、己土女：对于己土女来说，不管是未婚还是己婚，都将容易发生感情和婚姻危机。

新生儿：己土日的新生儿，命格的格局、层次都非常一般，配合时辰的话，会略好一些 。













七、庚金人：





财运：庚金人在本月的在财运上也一般，会遇到各种各样的小人。本来都可以看到的鸭子都有可能飞掉。





投资：庚金人在本月投资上基本就不要有什么行动才好。





情感：





1、庚金男：无论是未婚还是己婚，在感情上容易受到较大的挫折，冷不丢 会被伴侣戴上顶有颜色的帽子 。





2、庚金女：无论是己婚的还是未婚的，男方容易劈腿。





新生儿：本月庚金日出生的新生儿，无论男女，学业都考不过别人，明明自己学习很认真，但是考试的时候，就是竞争不过他人，一定要配合时辰，才有高学历的可能。





















八、辛金人：





财运：辛金人在这个月在财运上是非常不开心的，要为了家人或者别人，付出很多，而且付出了还落不着好（哎马，我就是辛金人呀，写到这里，冰凉一片哦）。





投资：辛金人在本月投资上有一些好的机遇，但是容易把这个机会分享给众多的人，反而让自己落不着好。





情感：





1、辛金男：辛金男在本月一定要注意伴侣的动向了，对方很容易红杏出墙哦。





2、辛金女：无论是己婚还是未婚的辛金女，在感情上，配偶容易有外遇，甚至家庭被别人横刀夺走的现象。





新生儿：辛日主的孩子，无论男女，在学业上是付出很多，但是收获不大。需要配合时辰，才能一扫郁闷之气。





九、壬水人：





财运：壬水人在本月的财运是不错的，但是特别要注意安全，容易因财失命，对于壬水人来说，这个月是个多事且复杂的月份，要不富贵至极，要不凶险之极。





投资：壬水人本月投资特别容易遇到小人，如果失误，都是大失误，需谨慎。





情感：





1、壬水男：无论是已婚的还是未婚的，壬水男在本月都要听爱人的话，所有的决策或者行动，一定要听老婆的。





2、壬水女：壬水女在本月感情上也要低调，特别是未婚的壬水女，容易在感情上受伤害，不要急着同居。





新生儿：壬水日主的孩子，会是两个极端，要不贵到极至，要不贱到极至，时辰的组合非常非常的重要。





十、癸水人：





财运： 癸水人士在本月现世安稳，财运平稳，小日子过得比较舒坦。





投资：对于投资行为，可以选择一些稳健的介入。





情感：





1、癸水男：工作家庭都相当不错。





2、癸水女：本月未婚的癸水女，男方求婚要求结婚的机率非常大哦。





新生儿：本月癸水日的孩子，工作事业都非常平稳，当然还需要时辰的配合，时辰如果组合不佳，反而会破坏年月的能量。













因各人的个体八字组合不同，均会有不同的运势走向，欲要了解自己详细的先天运势、大运、新生儿的出生时辰、姓名等的运势情况，建议做一对一的咨询。

















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