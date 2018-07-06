农历六月运势第六弹





















很多读者朋友私信问：陈老师，这都进入7月了，新月份的运势乍还不出炉呢？别急别急哈，新月份的运程 7月7日11时42分 小暑才开始呢（到 8月7日21时31分 立秋结束），明天才正式跨入农历六月的己未月呢。





农历六月的 干支分别为：戊戌年 己未月， 作为戌年火库，又逢夏季末的未月， 火土齐至，焦燥一片，真是难能一遇的月份。





我们从风水上知道：山管人丁水管财，从农历的四月开始、五月、六月这三个月，都是火土焦热的月份，水被耗得太多，所以，大部分人的财运，在这三个月都不怎么样，炒股的、玩币的，肉肉都被割了一茬又一 茬，很多客户都向我大倒苦水。





另外为这个月出生的孩子择吉日吉时和起名的工作，可以说是损耗了我大量的脑花，皆因火势过于强旺，一不小心，所择的八字命格就会出现天、地之偏差。

在这里提前要提醒大家的是：本月依然延续五月的财运低迷，大家捂好自己的钱袋子，不要乱投资，乱投入，静静的等待时机哦，不要信有些嘴里没谱的“大师”瞎嚼舌头、吹牛大法说 能“移星换斗” ，若真能移得了“星”换得了“斗”，有这本事的人早上天捡金子去了。





天道的力量不是人能改变的，我们渺小的人类，只能顺应自然，对灾祸最好的办法就是采取当避则避的态度，自古以来，只有“躲祸”之说，从无“胜天”之言。





大家在 新的月份，各人的大概运势又将如何呢？





古先贤根据五行的特性，把人统统归类为十堆：甲类、乙类、丙类、丁类、戊类、己类、庚类、辛类、壬类、癸类，各人都可以通过自动八字排盘查找到自己的专属日主五行（扫描二维码可进入自动排盘程序）。









一、甲木人：





财运：甲木人在这个月的财运不错，但也非常辛苦劳碌的，财来得多而杂，当然，去得也会比较快。又因为心比较贪， 左手右手都要抓财， 特别容易因小失大，建议抓大放小，不以小利失大利。





投资：甲木人在这个月会有一些自己非常看好的小额投资，可以视情况介入，但不太适合和生肖属兔、虎的人合作，一般如果有兔年或者农历八月出生的人和甲木人合作，建议谨慎行事。





情感：





1、甲木男：甲木男这个月可以说是风骚无限了，吃着碗里的还看着锅里的，标准的外面彩旗招、家里红旗不倒的月份，家有甲木男丈夫的女主人，不但要看好你老公的钱袋子，还要管住他的身体；未婚的甲木男这个月恋人对你比较依恋，可抓紧时间求婚，成功率会非常高哦 。





2、甲木女：甲木女性在情感上比较混乱，已婚的甲木女除了很爱丈夫的同时，也容易心猿意马，对外面的世界比较好奇。未婚的甲木女， 虽然有诱惑，但是 对爱侣的态度是端正的。





新生儿：甲木日出生的新生儿，虽然钱财不缺，但是没有幸福感，皮肤不白且粗糙，男娃长大了感情生活丰富多彩，女孩子花钱大手大脚，因为本月是火土最燥的一个月份，戌为火库，未为夏末，只有在出生的时辰上精选考量，可出富贵之人，对于已经出生的小孩只有在姓名中加以察考增补了。





















二、乙木人（因组合相似，类同甲木）：





财运：乙木人本月虽然辛苦劳碌，但 财运是不错的，有收获。





投资：乙木人也有不错的投资项目和机会，可以适当的介入，但忌和异性或者比自己年龄大的同性合作，生肖为虎、兔的人士也尽量避选。





情感：





1、乙木男：本月异性缘非常好，左右逢源。





2、乙木女：虽然本月交往的对象多，但都不是自己满意的。





新生儿：日主为乙木的新生儿，不论男女，普遍的重财轻学，不爱学习，当然，财运都还是不错的。如能配合好的时辰，富贵可期 。

















三、四、丙丁火人（丙丁火组合相似）：





财运：丙丁火人在本月，会有很多财路，会有不错的收获，财富来得比较轻松。





投资：本月丙丁火人的想法比较多，渠道资源较好，可以选择适合自己的投资机会。





情感：





1、丙丁火男：感情比较丰富多彩的月份。





2、丙丁火女：感情上比较受折磨，有被突然分手的现象 。





新生儿：丙丁火日主的新生儿，喜欢自由，固执己见，不爱读书，男孩子比较旺父母；女孩子将来婚姻感情上不理想。需要出生时辰的配合，时辰组合得好，能出大富的孩子。





















五、六、戊己土人（戊己土人组合基本相同）：





财运：戊、己土人本月在钱财上多见破耗，财运上基本没有什么转机，反而花销非常多。





投资：财运不佳，戊、己土人都不适合做任何投资，且忌和生肖属龙、狗、羊、牛人合作。





情感：





1、戊、己男：婚姻感情都容易出现波动，情绪起伏较大，容易纠结，要及时自我开解。





2、戊、己女：受身边人的影响，喜欢和朋友在一起，而冷落了男友家庭，爱侣或者夫妻容易争吵。





新生儿：戊、 己 土日主的新生儿，财运都不是太佳，男孩 感情不好，特别 要注意时辰的配合。













七、庚金人：





财运：庚金人在六月的财运一般，来自各方面的索绊过多，工作上生活上，都会牵制很多的精力，如果在钱财上过多的执着，反而容易引起身体上的不佳。





投资：庚金人在本月投资上没有特别有利的机遇。





情感：





1、庚金男：无论是未婚还是己婚，对家庭都比较渴望，未婚的庚金男有了成家结婚的打算；已婚的庚金男比较恋家，夫妻感情好 。





2、庚金女：无论是未婚还是己婚，感情生活都比较稳定。





新生儿：本月庚金日出生的新生儿，无论男女，学业都不错，有成为学霸的可能，但会有双重人格，孤僻不合群，对时辰和姓名的要求很高。





















八、辛金人：





财运：辛金人在这个月相对还是比较舒服的，财运、工作、生活、家庭都比较稳定，有时候会遇点小人，这个都不是太大的事情了。





投资：辛金人在本月投资上没什么好的机遇，随遇而安就好。





情感：





1、辛金男：辛金男在本月出差的机会特别多，常有外宿的现象，多半会冷落爱侣。





2、辛金女：辛金女这个月突然对家庭有了强烈的渴望，未婚的辛金女梦想着男朋友向其求婚；已婚的辛金女，多爱宅在家里，不想出去，家庭感情生活稳定。





新生儿：辛日主的孩子，无论男女，在学业上是不需要大人操心的，深具学霸潜质，但是长大了，性格比较忠厚实在，比较沉闷，缺乏魅力，情商不高。 时辰和姓名的配合，就显得特别重要了。





九、壬水人：





财运：壬水人在本月因钱财而引起的麻烦是非不断，甚至有官非之争。





投资：壬水人本月投资需谨慎。以稳定、平安为主要诉求。





情感：





1、壬水男：无论是已婚的还是未婚的，壬水男在本月都适宜老老实实的守住老婆或者固定的爱侣过日子，不要惹是生非，以免惹来一嘴毛。





2、壬水女：壬水女在本月感情杂乱无章，未婚的壬水女，一脚多船，左右摇摆不定；已婚的壬水女，在情感和家庭之间难以取舍， 内心充满纠结和痛苦 。





新生儿：壬水日主的孩子，性格双重，黑白两道通吃，时辰需组合得当，父母才能省心，不然，会一生为其所累。女孩子，婚姻感情上也会是一生的痛点。





十、癸水人：





财运： 癸水人士（特别是男性）在本月在求财上，多考虑来路正的收入，不正当行业的少考虑，在钱财的问题上容易发生官司是非口舌，各方面都要低调行事，不要轻易发脾气或者做决定，最好是宅在家里，不要出去惹是生非。





投资：对于投资行为，建议癸水人缓行，是非祸根皆在本月被引发。





情感：





1、癸水男：未婚癸男感情上比较混乱，喜欢并不适合自己的对象而疏远适合自己的对象；已婚的癸男，切忌不要在外面沾惹桃花或者有不正当的性行为，极有可能因此事而吃大亏。





2、癸水女：本月未婚的癸水女，感情上多见烦恼，有长期交往的稳定对象，但是又会出现喜欢自己的人；已婚的癸女，感情上极易出现问题，丈夫情人都喜欢，一个也不想放下，并且都对自己比较迷恋。





新生儿：癸水的孩子，性格双重，承担的压力较大，长大后，无论男女，都容易遇上恶缘，男找老女，女找老男，需日支和时辰的组合上佳， 才能有好的命格导引。













因各人的个体八字组合不同，均会有不同的运势走向，欲要了解自己详细的先天运势、大运、新生儿的出生时辰、姓名等的运势情况，建议做一对一的咨询。

















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