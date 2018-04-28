送走春三月，我们又将迎来农历的四月了。不知道徐志摩笔下的人间四月天，是指的阳历四月还是农历四月呢。





相较于农历的三月，农历的四月，其实是更美更令人舒心的，温度不冷不热， 阳光正好， 花儿草儿也达到最茂盛的程度。





四月是从阳历2018年5月5日21时26分 立夏开始，到 2018年6月6日1时30分 芒种结束。





年干支为戊戌，月 干支为丁巳，年、月干支分别为阳戊土、阴丁火。火土相生，原命格八字中忌火土的人士，本月运势堪忧，如你的生日在四月、五月、六月、九月，运势都不会太好，各种艰涩；而生日在正月、十月、十一月、十二月的人士，运势都会不错。





除了十二生肖之外，古先贤，采用十天干来划分人群，根据五行的特性，把人统统归类为十堆，甲类、乙类、丙类、丁类、戊类、己类、庚类、辛类、壬类、癸类。













那么，我们如何确定自己是这十类中的那一类人呢？





这个在以往的博文中，有过多次介绍，但因每次有新的读者，所以还是再次介绍一下。









下面列出十天干人士在农历三月的大概运势和注意点。





一、甲木人：





财运：本月甲木人的财运相对来说还是不错的，就是进得少，花得多。





投资：本月甲木人会有一些小额的投资赚钱的机会，不会赚到特别大的偏财，小有进益。





甲木男：已婚的甲木男，本月在情感上非常困惑，身边会有非常有魅力的异性吸引自己，但是又摆脱不了家庭的束缚，身心俱疲。





甲木女：本月对于已婚或者有固定男友的甲木女来说，和老公争吵、踹老公下床，会成常态，认为别人的老公才是理想的老公，自己的老公简直一无是处，这种影响夫妻和谐的念头，会不停的在甲木女的脑海中出现。





新生儿：甲木日出生的新生儿，命格不错，会掌握一技之长，小富小贵，时辰配合得好有调候之功的话，才是大富大贵的命造，无论男女，俱较旺父母，但女孩子出生的时辰掌握不好，很容易造成婚灾，影响一生的感情生活，对于已出生的孩子，只有在姓名中加以弥补了。













二、乙木人：





财运：本月乙木人的财运是不错的，会有一些赚钱的好机会，进得多，花得少，对于乙木人来说，本月是个聚财的月份。





投资：本月乙木人有非常好的投资机会，可以在充分论证、比较的前提下，做一些投资。





乙木男：本月乙木男会在情感上有一个奇怪的现象，就是吃着碗里的看着锅里的，对外面的诱惑很好奇、很向往，而忽视了身边女朋友或者妻子的感受。





乙木女：乙木女在本月在情感上和爱侣的关系还不错，对对方的各种缺点等都能够给予包容。





新生儿：日主为乙木的新生儿， 本月易出能人，但一定要 配合好时辰，事业才有大成就、大能力。









三、丙火人：





财运：本月丙火人在财运上，没有多少太大的惊喜。是光见楼梯响，不见财下楼的样子。





投资：本月丙火人的身边会有不少亲朋好友，提供给丙火人各种投资建议等 ，你想别人的利，别人想你的本，一定要谨慎行事哦。





丙火男：未婚的丙火男本月相亲的机会非常多，不过成功的概率不高，相亲的费用花得不少，一见钟情想要结婚的对象，基本碰不到。





丙火女：本月已有爱侣的丙火女 特别容易受身边小姐妹的各种鼓动，或者别人的馋言，对爱侣缺乏信任， 对对方的控制力度加大，各种跟踪、怀疑等等非正常的举动会让爱人感觉到特别的烦累。





新生儿：丙火日主的新生儿，非常注重出生的时辰的配合，出生时辰配合得当，成就非凡；但是出生时辰配合不当，好吃懒做、呼朋唤友、提笼溜鸟，标准的纨绔子弟。

















四、丁火人：





财运：丁火人在本月的财运很一般，而且还容易被别人惦记着，标准的赚得少、花得多的郁闷月份。





投资：丁火人在农历的丁巳月，会受身边人的鼓动，梦想着发大财，不安心工作，好高骛远，做不切实际的幻想，切忌任何投资行为。





丁火男：本月丁火男，在感情上会有竞争对手出现，不过，丁火男自有自己的招数能哄得爱侣开心。





丁火女：本月丁火女对爱侣可谓是态度非常的不友好，说话尖刻，毫不留情，使得感情发生大的波动，一定要注意对爱侣态度和言行，和善宽容为上策。





新生儿：本月丁火日出生的新生儿，男命见财则贵，见官则败；女命见官一生婚姻感情不顺，见财多见情色女，所以在出生时辰的选择和姓名的补救上极其重要，慎之慎之。













五、戊土人：





财运：戊土人在本月很容易遇到贵人的帮助，虽然财运上没有太大的起色，但是会遇到不少机会。





投资：本月虽然戊土人面临一些竞争对手或者投资上的风险，但是有人会真心实意的帮助戊土人，当遇到很好的机遇的时候，可以及时的把握投资机会。





戊土男：本月戊土男有得到领导赏识或者升职的机会，工作也相对轻松安逸。





戊土女：本月戊土女在对子女和家庭上付出得较多，职业戊土女在工作上也比较轻松，不会操心劳碌很多。学业期的戊土女，本月考试出容易出成绩。





新生儿：戊土日主的新生儿，如果出生时辰组合得当，本人会很喜欢学习，成绩也会名列前茅；若时辰组合破局，则有学业无成，一世动荡奔波的命运。

















六、己土人：





财运：本月对于己土人来说，财运不佳，而且容易遇见小人，需要破财消灾。





投资：投资方面己土人在本月就不要轻举妄动了，身边的小人正虎视耽耽的等你入套。





己土男：本月己土男适合学习、运动。





己土女：本月己土女建议少找朋友一起玩耍，容易招惹是非，安静做个宅女。





新生儿：本月己土日出生的孩子，学习成绩会非常出众，但是性格会比较怪异，容易走极端，更容易出心灵变态的娃，出生的时辰一定要选择好，组合得宜，大富贵之人；组合不当，侵扰几代人。

七、庚金人：





财运：本月庚金人的财运一般，在财运上不会出大彩。





投资：庚金人在本月的投资机会也不多。





庚金男：本月庚金男在工作上会非常得心应手，是事业庚金男的良好发展机会月，有升职之喜。





庚金女：本月未婚的庚金女会收获不错的爱情，已婚的庚金女夫妻感情也会很好。





新生儿：本月庚金日出生的新生儿，学业不错，工作将来也好，多是事业型的孩子；庚金小女婚姻也会不错，但是依然需要时辰组合得好才能有好的命格组合。





八、辛金人：





财运：本月辛金人的财运财运正常状态，不以财论事。





投资：辛金人在本月也没有特别好的投资机会。





辛金男：本月辛金男工作事业都会发展得不错。





辛金女：本月辛金女在感情上有意外的桃花，要注意避免烂桃花带来的影响。





新生儿：本月辛日出生的孩子，命格组合都不错，但是脾气都很大，需要时辰组合得宜。





九、壬水人：





财运：本月的壬水人，财运正常，没有什么特别意外的财富。





投资：本月壬水人有较好的投资机遇和冲动，谨慎、认真的去做，会有较好的效益。





壬水男：本月壬水男在 事业上发展得不尽如人意，表面较风光，但是自己会感到很吃力。





壬水女：壬水女在本月感情上会比较好，未婚的有感情收获；已婚的夫妻和顺。





新生儿：本月壬水日出生的孩子，命格组合很不错，如果时辰配合得好，能出大人物。





十、癸水人：





财运：本月癸水人，财运那是非常的满意，有偏财进项，当然花费得也比较多。





投资：本月癸水人投资机会也比较多，可以适当的选择一些项目切入，如文化产业等会比较占优势。





癸水男：本月未婚的癸水男，谈恋爱的机率高；已婚的癸水男，要注意有墙外烂桃花。





癸水女：本月未婚的癸水女，本月结婚的机率大；已婚的癸水女，夫妻感情也很好，老公很疼爱癸水女，也会有大把大把的钱给癸水女花，对于癸水女来说，今年的丁巳月过得比较舒心。





新生儿：癸水日主的孩子，财富自由，工作平稳，属于要钱有钱花，要安稳的好工作有好工作的人士，而这些能够成立依然需要有好的时辰组合。













以上为各个不同的日主人士在丁巳流月、即农历四月的大概运势。另因各人的个体八字组合不同，均会有不同的运势走向，欲要了解自己详细的先天运势、大运、新生儿的出生时辰、姓名等的运势情况，建议做一对一的咨询。













陈悠然风水命理工作室原创出品

转载或引用请注明作者和出处，抄袭可耻

原创不易，请尊重原创。

——————————————————————





九宫纳甲 2018 春季面授培训班招生告示,详情点击安全链接

http://blog.sina.com.cn/s/blog_75948c510102xguf.html













命理风水起名业务咨询，请按以下方法联系（ 有偿提供咨询，非需勿扰 ）

咨询 微信：cylgzs6688（陈老师） czp931022(志易堂）



