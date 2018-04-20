











实际咨询工作中，遇到的情感咨询大多数以女子被情所伤的多，男子被情所困的少，这实际上也是反映了一个女子痴情，男子薄情的大概率，自古以来痴情女子负心汉，这似乎成了一个定律。





那么，五行生克原理定律中，男子多花心，女子多重情是能找到其自然规律的，上篇我写了男子多情的五行秘密，今天探讨一下女子痴情的五行秘密。





一、阴小于阳





阴阳理论中，阴阳是平衡的，但是在实际生活中，阳永远大于阴，男人的力量永远比女人要大，女人力气再大也打不过男人（有特殊异能女除外），再凶悍的女人，都希望自己被力量强大的男人疼爱，所以，一旦某个男子中了女人的意，女性往往甘愿就低服小。





二、男性主导社会资源





尽管男女平等，吵吵了很多年，但是在社会资源的分配和掌握上，男人依然占据绝对的优势，作为弱势一方的女性，大多便要依附男人过活，女性缺乏自主和生存能力。我在实际测算工作中，遇到的最棘手的问题就是：夫妻双方男主外，女主内的生活一过许多年，一旦男人背叛家庭，女性根本不敢也没有勇气为自己争得应有的尊严，不敢离婚也不敢为维护自己的权益，因为一旦离开家庭，自己什么也没有，什么也不会，这种资源分配的严重不公，导致了女性更多的对老公死心塌地，不敢有丝毫差错。





三、在八字合理的理论中，女子以克“我（女性）”者为夫





克是什么？克是管制、约束、管理，作为力量的双方，一个女人和男人结婚，就等于是给自己找了一个克管自己的力量。不管什么样的克性，都是令人不自由、不舒服并且有压力的，没有人不喜欢身心自由，所以，女子一旦找到了自认为一个能克管自己并且还让她感觉到心甘情愿的并克管的对象后，就不愿意再去接受另外的克管，这是五行力量的本能反映，所以，女子大多在男方感情生变的时候，无法接受，这听上去象是有一些受虐的倾向，实际上是五行生克的一种体现和反映。









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