



古先贤用十二地支来代表时间，年，月，日，时，都可以用十二地支来表达，十二地支分别是：子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。





那么，十二地支和十二生肖之间有什么关系呢？





很多外行人，对十二生肖很了解，但是对十二地支就未必了解了，古先贤为了让更多的人了解十二地支，故用生活中常见的或者虚拟的动物来做形象化的代入，用十二个动物来表达十二个地支，这样就使艰涩难懂的十二地支文化化作简单易懂的十二生肖文化走入千家万户，走入寻常百姓的生活中。





如：子，代表老鼠；丑，代表牛；寅代表虎；卯代表兔；辰代表龙；巳代表蛇；午代表马；未代表羊；申代表猴；酉代表鸡；戌代表狗，亥代表猪。





这样，十二地支的形象就丰满生动起来了。





十二地支有很多作用，当它用来表达年的时候，分别可以是：子年、丑年、寅年、卯年、辰年、巳年、午年、未年、申年、酉年、戌年、亥年，如2018年的年支就是戌，用干支来表达就是戊戌年，而用地支来表达则是戌年，去年是酉年，明年则是亥年，后年是子年，用生肖代入的话，也可以说成是鼠年、牛年、虎年、兔年、龙年、蛇年......这样依12地支的顺序进行排布。





十二地支同样的可以表达月份、日期、每天的十二个时辰。





十二地支也可以代表方位，所谓的四海八荒中的八荒，或许就是从十二地支所表达的八个方位而来。













正北、正南、正东、正西，用地支的子午卯酉来表达；





东北、东南、西南、西北，可用地支的寅申巳亥和辰戌丑未来表达。





辰戌丑未代表的是四角之地，因为五行都属土，又被称为四库。





库者，仓库、宝藏也。





土化生万物，也就是说，世间所有的财富宝贝都从这四个仓库中产出、储藏。













辰是水库，未是木库，戌是火库，丑是金库。





所以，当我们再用生肖来替代地支的时候，就会发现，生肖属龙、羊、狗、牛的人士，分别是十二地支的四库所主。





那么，在这四个年份出生的人士，生肖则分别为龙、羊、狗、牛，而这四大生肖的人士，因为所属的年支为四库的原由，故而在人生当中，从大概率上就容易出现两种截然不同的命运。













这两种截然不同的命运就是：要不就是富得流油；要不就是穷得要命。





为什么呢？





富得流油的生肖，其年支若正好是四库之一，又不被刑穿伤害的时候，得财库大富，如著名的淘宝掌门人，马云，1964年生人，年支为辰，生肖属龙，日干支为壬戌，坐下戌火财库，1994年，辰把戌的财库冲开，一发而不可收拾。





微软的创始人，世界首富，比尔盖茨，则是年支为未，生肖属羊的大富豪。





李嘉诚年支为辰，生肖属龙。





许家印年支为戌，生肖属狗。





李兆基年支为辰，生肖属龙。

......

若年支是四库之一，但是被刑穿害，反而会穷得叮当响，想要一丢丢的财屑子，都不可能，吃光用光，这样的案例，在实际的测算工作中，遇到不少。





人生在世，除了健康，谁不希望能用财富来实现自己的人生价值，你的生肖中、八字的其余地支中，是否有四财库？财库是否有力健旺？是否被刑穿害？在你出生之时，早有定数，先天缺了后天可以增补，刑害了可以用另外的生肖力量进行修弥，这便是后天的人工增运的技巧了。











