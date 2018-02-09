



辞旧迎新，大家对新一年的展望，无非是希望自己能够财运亨通，事业有成，家庭美满，那么，对于新的一年，在“财富”这个节点上，整个国际或者国内的经济形势的大趋势是如何呢？下面我依然从易学的角度上来解析一下2018年的财富事。





2018年的干支为戊戌，纳音为平地木。





在易学上有一句话叫“山管人丁水管财”，这句话，想必很多人都知道。而在五行的大范畴中，木管攻克，火管暖燥，金主收缩，水管流动，水是流动的，这个道理告诉我们，不管什么东西，有了流动才有活力，才能生发，所以，水司财，而2018戊戌年，戊为阳土，戌为火库，火土当旺的年份，根据五行生克原理，水被火土严重克耗，故而，2018的经济形势堪忧，通货膨胀、资产缩水，生意不好做，会在新的一年里得到体现。





那么，根据十二个流月的干支情况，每个月的经济形势有什么变化呢？





正月：2月4日-3月4日之间，正月甲寅，戊土有制，本月经济形势整体还不错，没有特别明显的大起大落。





二月：3月5日-4月4日之间，二月乙卯，戊土虽有制，但是泄财的能力增加，整个经济形势开始渐显疲态。





三月：4月5日-5月4日之间，三月丙辰，虽有火土泄财，幸而有辰月水库支撑，又有年支戌来冲开财库，三月的经济形势会有突然上涨的变化。





四月：5月5日-6月4日之间，四月丁巳，火泄财，经济形势不容乐观。





五月：6月5日-7月4日之间，五月戊午，火土争泄，经济形势开始艰涩。





六月：7月5日-8月4日之间，六月己未，火土当旺，经济形势依然呈下滑之势。





七月：8月5日-9月4日之间，七月庚申，泄火土而生水，经济形势走过几个月的弱势，开始复苏反弹。





八月：9月5日-10月4日之间，八月辛酉，泄火土而生水，反弹的力度不够。





九月：10月5日-11月4日之间，九月壬戌，土水并见，双火库齐至，受到某些大事件的影响，经济形势会有突然的变化。





十月：11月5日-12月4日之间，十月癸亥，本月的下半个月，经济形势开始好转。





十一月：12月5日-2019年元月4日之间，十一月甲子，经济形势呈上升之势。





十二月：2019年元月5日-2019年2月4日之间，十二月乙丑，经济形势呈持续上升的势头。





以上是对整个经济走势的一种预测，而 因各行各业都有五行所司所主、各个企业的实际经营人也有各自的五行所属，对于个体而言，每个行业、每个人的经济动态和财富走向，又各有不同，欲要了解自己更为详细的新年财富走向，请按下面的联系方法预约咨询2018年流月运势详解。













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