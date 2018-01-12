











阳历2017年已经过去，新的一年来到了。





2月4日立春，新的一个年份、月份即将来到，那么，新的一年，新的一月，人们的运势又将如何呢？





每篇文章发表后，总会收到很多读者朋友的询问：老师，我如何才能知道自己的日主是什么呢？





其实基本上每篇文章中，我都会介绍一下查找自己日主的方法，找自己的日主很好找，一是上网百度一个八字自动排盘软件，输入自己的出生时间：年月日时、性别、农历/阳历，再点击排盘，八字命盘就出来了，命盘排下来后，找“日主”，日主下面的那个字，就代表你自己，找到这个字，就能和我文中的某个天干对应了。





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新年、新月的干支排序为：戊戌 甲寅，下面讲述，十个天干人士在新的月份的运势，看看你有没有转运或者运气更好的可能呢。





一、甲木人





甲木人在本月，耗费太多，没有余钱，不适宜投资。做生意的甲木人，本月付出多，盈利少。男性的甲木人，本月有和自己喜欢的女人分手的现象，整个一个流月，甲木的父亲身体不自在，多表现在脾胃消化道这一路上。甲木人本月和兄弟姐妹感情不和，并且有为他们花较多的钱财的现象。总之，新的一月，对于甲木人来讲，是个考验，特别是在钱财上。





二、乙木人





乙木人在本月，余不下钱，属于月光一族，吃光用光花光。开店铺做生意的乙木人，生意不红火，有被同行竞争超过的态势，对于已婚的乙木人，更要注意妻子有红杏出墙的危险。

















三、丙火人





丙火人在本月，一是要注意自己的身体问题，对于老年的丙火人来说，这个月份，自己的身体上易出一些问题，注意饮食结构，合理膳食；而对于做生意的丙火人，本月财源突然有阻碍，进财渠道出问题；而对于在单位上班的丙火人来讲，本月频遇小人，领导对丙火人各种不满意，挑三挑四，很是烦恼。





四、丁火人





丁火人在本月，会遇到生命中的贵人，在单位工作的丁火人，本月有升值之喜，而对于做生意的丁火人来说，过于考虑周全，缩手缩脚，不敢放手一博，也会失去很多挣钱的机会。女性的未婚丁火人在本月，收敛起自己的公主脾气，结婚成家的机率就会很高。





五、戊土人





戊土人在本月，会突然增加很多信心和勇气，敢于面对原来不敢面对的人，正视原来不想解决、处理、久拖不决的问题，变得果敢、决断起来。在单位工作的戊土人，本月也会有很多好的、创新的建树，在同事中脱颖而出。做生意的戊土人，在本月也会有很多杀手锏，能够让很多竞争对手折服。正在谈恋爱的戊土人，本月也能战胜情场上的敌手，争取到自己喜欢的姑娘。





六、己土人





己土人在本月，特别喜欢自己的工作，身在职场的己土人，热爱自己的本职工作，在同事、同行当中，也能赢得较好的口碑，领导也会很赏识自己。而女性的己土人，本月夫妻感情较稳定，能够打败敌手。





七、庚金人





庚金人在本月，能发挥出最大的能动性，男性的庚金人，将更具备男子汉的魅力，做事豪爽、大方，不拘小节，有横扫一切的气势。做生意的庚金人，本月有大偏财进项；而身在官场的庚金人，本月将有丢职务的现象，需要谨慎注意。





八、辛金人





辛金人在本月，在财运上，是小有收获，但是却很操心劳碌，生活不安宁，中年以上的辛金人，还要注意自己身体上容易出毛病，依然集中在皮肤、脾胃等消化道问题。





九、壬水人





壬水人在本月，是自己的才能发挥得最佳的月份，浑身总好象有用不完的力气，拥有了能撼动大山的气概和能量，做生意的壬水人在本月，特别适合做重大的决断。女性的壬水人，本月会和自己喜欢的男人在感情上较为融洽。





十、癸水人





癸水人在本月，是个不太讨喜的月份。男性的癸水人，有不想好好工作，跳槽的打算，在单位里也会和领导相处得不愉快；女性的癸水人，本月夫妻争吵较多，突然讨厌丈夫，看不惯对方的种种言行，对于刚生儿子的小媳妇来说，本月会过于关心儿子而忽略了丈夫，使夫妻感情生变。而对于做生意的癸水人来说，就是打破常规，打破框框架架，选择最适合自己的挣钱机会，会有所宰获。









运势会因为各个人自身的八字的不同组合而产生不一样的走势和结果，2017已去，2018年来到，新的一年，你的运势如何呢？请关注本工作室的流年运势测算。 来年遇见更好的自己——个人2018年年运预测活动，火爆预约中。



