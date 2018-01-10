







周立波的节目我没啥时间看，但是前几年他活跃得无与伦比的时候，在网上看过他前妻和他的互撕，看过电视里他和富婆后妻的婚礼，看过崔永元在他婚礼上那一段耐人寻味的发言，当时总结几条：





一、周立波确实傍了个富婆，前妻没有冤枉他；二、过于高调的周立波总有一天会跌得很惨；三、周立波的后妻总有一天会后悔嫁给他；四、周立波八字中必有克妻的先天元素。





如今，这几点除了第三点还没有应验之外，其余的，都一一得到映证。





这其中有得出的人生的一些看人经验，也有关于命理方面职业上的考量，这可以从他和前妻的互撕上就可以得出命理上的推论，大凡一个男人，能和曾经的枕边人搞成这样，命理中就是明显带着克妻的五行因子的。

















而一个男人的命中克妻这个信息，会象脸上的痣一样，终生跟随，不会单克前妻，不克后妻的，所以，那时节看着在电视上狂秀恩爱的周立波的后妻富婆胡洁，我——甚至绝大多数观众，都为她捏着一把冷汗。





人哪，不管是什么时候，辉煌时要为后面的冷寂留条后路，冷寂时要为将来的辉煌留条出路。





今天早上来自美国的娱闻，验如所断。





下面从八字命理和九宫纳甲盘上来一断周立波的命理原理和他的官非事。





周立波的生日网上可以找到，排盘如下：













他的八字没有财星，与妻无缘，和妻无缘的八字，其实也就有了克妻的信息了。还好他从1992年开始走妻财运，这一走就是二十年，也算是才有了前妻和现妻出现。





有意思的是，他的富婆后妻原理上应该是在2013年认识的（这个大家感兴趣的可以上网搜一搜映证一下，我没时间查了），2016年，丙火克财，去年周立波走的是典型的克妻运，伤不到妻，就得伤财，2017年同样如此。





我们再起出九宫纳甲盘来断一断周立波的官非事。













1、周立波的状态：周立波真是遇到如山的障碍了（居艮宫），强颜欢笑（景门），身陷泥沼（壬前附己），心情也是大起大落（壬），心乱如麻（丙），难以自救或者他救（入墓），没有自由（己入墓）。





2、周立波的想法：依然对花钱免灾抱着极大的希望（对宫丙，身下丙）。





3、周立波的官非：官司短时间内没有定论，反反复复有得纠缠（反吟），但是不管怎么样，他的官司是吃定了，刑期会和数字9有关，9个月、9年，都有可能，但是不会在监狱内服刑（戊土在离宫，临开门），他的现任妻子，不惜花一个亿的钱捞他出来（对宫丁）。





4、枪和毒品到底是谁的？枪是周立波的，毒品是唐爽的（这个断点，学员们自悟），他和同车的唐爽会为枪和毒品的归宿问题互相抵赖。





5、和他同车的唐爽的命运，最终唐爽也不会全身而退，会有官非，时间和8有关，8个月，8年，都有可能。





6、周立波的现妻胡洁，倒是个痴情女子，目前两人倒是恩爱，她也不惜为周立波大把大把的花钱，周立波算是吃定她了。





7、周立波的前妻，他前妻好象也叫什么洁的，周立波的人生真是有意思啊，前妻后妻的名字都叫洁，不知道亲热叫洁的时候，是叫的前妻呢，还是后妻呢，这个真是讽刺，盘面上，前妻目前真是乐开了花，比较开心，算是大仇得报啊，但是她内心其实还是不开心的，人的感情确实是个复杂的东西。





......





根据这个盘还能断出很多有意思的私聊哦，限于篇幅，点断几条大家关心的，命理推演，权当娱乐吧。





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