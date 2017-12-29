



时间过得很快，转眼一个月又将过去，今年也剩下农历的最后一个月了。





这最后一个月的干支序列为：癸丑，时间节点是从2018年1月5日17时50分小寒，至2018年2月4日5时28分立春止。作为收官之月，各个日主不同的人士，在这最后一个月的运势又将如何呢？





流年、流月的干支组合为：丁酉、癸丑。





从整个月令的大趋势来看，这个月整个社会需要特别注意关注的是：抑郁症人群，这个月很多人会感到压抑、难受，失去希望，没有方向，迷茫，不知道未来的路在哪里，光明在何方。所以本月，所有的人，要学会关爱自己、关心家人、关注身边需要关心的人，抱团取暖，才能更好的迎来新春。





本月又因各人的日主不同，运势上又各有区分，下面简述如下：





一、甲木人





甲木人，丁癸并见，喜欢说教，自我安慰或者安慰别人，爱叨叨，在工作上墨守成规，不想突破创新，得过且过 ，以求安稳为生活目标。在挣钱上也容易受到别人的影响，束手束脚，自己的想法也容易被别人否定，不能发挥出自己的优势和长处，缺乏活力。





二、乙木人





乙木人，丁癸并见，乙木人本月最要关注的是财运和身体，对于做生意的乙木人来说，大有煮熟的鸭子突然飞掉的遗憾，而且本月会遇到很多小人挡道。整个乙木人在本月的食欲大降，什么东西吃在嘴里，都不知味，很挑食 ，对于年幼的乙木娃娃来说，家长在本月要注意营养搭配，调配好饮食结构。





三、丙火人





丙火人，丁癸并见，本月对于在职场上的丙火人来说，是一个不错的月份，工作各方面，都能优于同事，做得较为得心应手，也能得到领导的赏识，工作成绩较为突出，对于有升职条件而悬而未决的乙木人来说，本月的升职空间加大，能打败竞争对手，脱颖而出的机率非常高。男性乙木人本月在情场上得意指数爆表， 女孩子很欣赏乙木人正直的品行。





四、丁火人





丁火人，丁癸并见，本月对做生意的丁火人来说，本月是一个收获的月份，财运不错，原来收不回的钱款、欠款等，会有意想不到的回笼，如果在本月选择打官司的丁火人，本月如有裁判，胜诉的机率特别大，如做律师的丁火人，本月但凡出庭，可以说是战无不胜，攻无不克。女性的丁火人，本月恋爱成功指数高，可以打败一切有形有形的敌手，成为爱情的胜利者。





五、戊土人





戊土人，丁癸并见， 本月戊土人将分外的劳碌，辛苦，单位上会将所有的活都交给戊土人去做，而且还出了力落不到好，吃不到鸡反惹一身骚， 戊土人本月在钱财上还特别小气，和朋友出去吃饭不买单，在朋友的心目中的形象很受损，戊土人本月还会因为各种工作、挣钱等顾不上家庭和孩子，付出多，得到少，对于戊土人来说，本月是个较为辛苦的月份。





六、己土人





己土人，丁癸并见，本月己土人将是扬眉吐气的一个月，付出得少，得到的多，虽然会惹来众多小人的嫉妒，但是却能把这些一众屑小摆平，己土人在本月虽然情绪不佳，但是自己能开解自己，还会自我寻找快乐，比如到歌厅唱唱歌，泡泡脚等，心情调节得不错。





七、庚金人





庚金人，丁癸并见，本月庚金人，是最不安份于工作的一个月，整天想着要跳槽，对自己的工作、工资极端的不满意，喜欢和领导对着干，甚至有对领导吐口水的冲动，总认为自己的才华在被埋没、忽视，而女性的庚金人， 更是变着法子折磨男朋友或者老公，用各种方法、语言打击他们，夫妻关系紧张的庚金女本月的离婚率很高， 慎之慎之。





八、辛金人





辛金人，丁癸并见，本月辛金人特别有做大事干一票大的想法和行动，并且成功的机率较高。辛金人在本月特别有较强的演讲才能，即使是和别人吵泡架，都会是赢家，都能用唾沫将敌人淹死，女性的辛金人，本月也是收伏男票让男票臣服的最佳时节，要抓住时机哦。





九、壬水人





壬水人，丁癸并见，本月是壬水人较为悲惨的一个月，不但钱来得不多，而且有破财之灾，很辛苦，男性的壬水人，本月夫妻感情不好，妻子容易有外遇，一连串的要击最容易让壬水人在本月失去生活的希望，建议本月佩戴弥勒挂件来挡灾。





十、癸水人





癸水人，丁癸并见，本月是癸水人来说，也是比较难过的一个月份，特别是未婚的癸水男，这个月是女朋友被别人最容易撬走的一个月份，癸水人在本月的花费也非常多，几乎不会有余钱，更有被家人、朋友借钱的现象，本月也是癸水人最需要调整自己情绪的一个月份，要注意防范，多穿黄色、红色、紫色的衣物。









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