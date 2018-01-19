2018年年运早知早布局（二）
之流年飞星篇
九宫按洛书排布，飞星轨迹由中宫作起点，然后按照洛书数序飞移，因此，飞星轨迹又称洛书轨迹(洛书步法)。顺飞:数字由小到大排列。逆飞:数字由大到小排列。顺逆飞排列顺序，按洛书由中为一乾一兑一艮一离一坎一坤一震一巽一中排列。
2018年九紫右弼星飞临五行属土的中宫方位，其余的星则按照飞星规律飞临各宫。如图所示：
对照上图，你就可以看出一白、二黑、三碧、四绿、五黄、六白、七赤、八白、九紫这九颗星所在的位置了。接下来看这九颗星代表的含义。
一、三个吉方
1、大吉方：东南巽宫
八白左辅星飞临东南方巽宫，旺长女、儿媳，利于生肖为龙蛇的人士。行业为运输、交通、物流、路桥建设、农业、养殖业、环保等有较好的优势。
八白星为当运旺星，旺星所到方位，为流年大吉方位，亦是流年财位。与之相关的领域，旺气星所到，大吉。
住宅外环境，东南方见大路，水源，利财运。内环境东南方开门、开窗的住宅，可纳东南方旺气，有利于家宅财富的增加。卧室、厨房、座位、卧床在东南方的，有利于主人运势的提升。东南方有炉灶、空调、风扇、饮水机、鱼缸等，利财运。东南方为卫生间，或有排风扇一类的设备，易散财。应根据具体情况进行风水布局，借助旺星之力，催旺财运。注意预防肝胆炎症、结石，及神经系统疾病。
2、中吉方：中宫
九紫右弼星飞临中宫，旺家中的成年女性、母亲，旺生肖羊、猴人士；农业、地产、畜牧、食品、大众传媒、能源、照明等行业不错。
九紫星是当运的生气星，也是一颗喜庆之星，代表着各种喜事。住宅的中央位置以及厅堂的中央位置为喜气方。沙发、座位、餐桌位于中宫的家庭，本年家中易喜事临门，结婚、生子、订亲、升迁、升学、表彰这类的喜事增多。
中宫应保持整洁、干净，气场流通，光线充足，有利于喜事临门。中宫位置可增加灯光照明，暖色为佳，可以悬挂中国结、福寿字，摆放鲜艳的植物盆栽，有招纳喜气之功。注意预防脾胃疾病。
3、小吉方：西北乾宫（太岁方）
一白贪狼星飞临西北乾宫，2018年的西北方为太岁方，宜静不宜动，忌修造、动土，须择良辰吉日开工。利成年男性、父亲、公职人员；旺生肖为狗猪的人士；利金融、银行、食品、航空、汽车、国家机关、事业单位等行业。
一白星是当运的生气星，所到的方位是小吉的方位。贪狼星代表人的欲望、感情，因此，有桃花星的趋向。
一白星对于未婚的男女来说，是最吉利的，有利于发现新的机会，增进恋爱的热情。要想找到心仪的恋人，可以在家宅或卧室的西北方，摆放一张自己喜欢的那种类型的明星照，再根据自己的生辰八字摆放风水吉祥物，桃花运会很快旺起来。已婚的家庭，尤其是男主人，易犯桃花星，需要注意化解这种风水气场，避免出轨。公务员、事业单位、国企单位的公职人员，尤其是职务在身的男性注意个人操守。注意预防呼吸系统、消化系统及头部疾病。
二、三凶方
1、大凶方：北方坎宫
五黄廉贞星飞临北方坎宫，五黄星又称“五黄煞”“正关煞”，是最凶的一颗凶星，代表着意外、凶祸、疾病、伤害、死亡等凶事，正北方为本年最凶的方位。家中的男性、次子，要注意；生肖为老鼠、猪的人士也要注意，从事商业、运输、航运、物流、水利、军队、警察等的人士也要防止有凶灾。
凡是开门、开窗、座位、卧床、炉灶位于正北方的住宅，本年易招惹意外的凶祸，需要格外当心。正北方不要堆积杂物、垃圾，不宜摆放牛、羊、狗、龙的饰物，不宜摆放玉石、瓷器等物，易引发五黄煞的风水峦头，北方有水源的，容易形成五黄煞水的风水峦头，应提前化解。北方不宜摆放假山之类的景观。正南方五黄煞位，悬挂六帝铜钱或铜制风铃，可以化解五黄煞气。注意预防肾脏、膀胱、生殖泌尿系统及血液疾病。
2、次凶方：西方兑宫
二黑巨门星飞临正西兑宫，二黑星又称病符星，所到之处，会带来疾病和伤痛。家中的年轻女性、少女等要注意，另生肖为鸡的人也要小心，金融、机械、加工、娱乐、餐饮、医药等行业谨慎。
凡是开门、开窗、座位、卧床以及炉灶在正西方的住宅，本年与医院打交道的概率大增。要密切关注自己以及家人的身体健康方面的变化，尽早做个全面的体检，防微杜渐。正西方不要堆放杂物、垃圾，保持整洁，不要摆放牛、羊的饰物。空调、风扇、开窗在正西方的，会将病气散布到室内。正西方可悬挂五帝钱或铜制风铃来化解病气。注意预防呼吸系统、咽喉部位疾病。
3、小凶方：东北艮宫
三碧禄存星飞临东北艮宫，三碧星为是非之星，主竞争、是非、矛盾、争斗、吵架。年轻的男性、少男不利，生肖为牛虎的人士不利。房地产、建筑、桥梁、矿业、农业、林业等不利。
凡住宅东北方开门、开窗，及床位、座位在东北方者，本年易有是非口舌，以婚姻感情方面的矛盾为主，严重的易惹官司。住宅室外环境东北方不宜有高大树木，停车场，住宅室内摆放高大绿色植物、鞋柜、汽车模型等物，易激发是非星的风水峦头。注意预防脾胃、胰腺疾病。
三、平气方
1、文昌星：南方离宫
四绿文曲星飞临正南方，四绿星虽然也是当运的退运星，但是它有一个好处，就是可以提升读书学业运，对于有学子的家庭是非常有利的。利成年女性，次女；利生肖为马的人士学业，利文化、艺术、传媒、IT、电力、能源等。
正南方为今年的文昌位，可以将读书的学子的书桌或是卧床摆放在东北方，能够提升学习效率。根据学子生辰八字，在正南方布置文昌风水局，可以促进学业，提升学习效率。注意预防眼睛及心脑血管供血方面的疾病。
2、官禄星：西南坤宫
六白武曲星飞临西南坤宫，六白星为当运退气之星，虽主官禄但属退气状态，运力平平。成年女性、老年女性要注意身体，生肖为羊、猴的要注意，农业、地产、金融、养殖、教育、土地政策及房地产市场面临与金融相关的政策影响，教育产业面临进一步的改革。
如果是开门、座位、卧床在西南方的，本年运势平平，注意夫妻感情方面的沟通，应根据个人命理加以调整，提升运势。
3、破败星：东方震宫
七赤破军星飞临东方震宫，七赤星也是当运的退运星，代表着破败、损失、口舌、酒色、绯闻等事件。不利家中成年男性、长子，不利生肖为兔的人士；不利体育、军队、汽车、交通等行业。
开门、开窗、座位、卧床在正东方的住宅，本年易行衰败之运，家中常常会出现破财、损坏东西等事件，
成年男子易沉迷于酒色之事。不要在家中的东方摆放羊、鸡、鸟、凤等文字图案的饰物，以及破损、锋利、开口的器物，如维纳斯雕像之类。会招来不必要的麻烦。家人容易与风月场所沾边，男性容易惹出绯闻。
以上得知，流年飞星飞临后，宅中吉星宜催动，可提升运势，而凶星宜化解，可避免灾祸。
具体的风水布局方法，及风水吉祥物的摆放，应根据不同的住宅格局以及主人的生辰八字综合考量，因地制宜，因势利导，方能收到奇效，风水布局还是咨询专业人士为佳。
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