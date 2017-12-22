2018年年运早知早布局（一）





















2018年2月4日5时28分立春，根据立春的时间排出来的八字盘为年运盘，年运盘主导着新的一年各个行业的运势情况，下面就简要的概述一下各行各业在2018年的基本情况。





根据立春时间排盘如下：













日主丁卯，十神组合为伤官戊土，正印甲木，七杀癸水。





1、房地产业： 作为支柱经济产业，政府依然会是采取政策收紧调控的路子。我们把房地产、政府、政府调控，分别比喻成：儿子、老子、老子的教育，儿子是老子的骄傲，但是老子也怕儿子财大而引起祸端，所以老子时不时的给儿子敲打敲打教育教育，提醒一下，但老子不可能将儿子的路给断了......





所以，作为国家主要的经济支柱型产业的房地产，明年政府的调控继续，在房地产上意图再得暴利的想法，是不会实现的了，房地产商明年在地产上面的利润也将迎来近些年罕见的低利润期，对于刚需购房的人群来说，明年是购房的好机会，而对于手上有房的炒房客来说，能不能挺过明年，自己要考量了。





2、股市： 股市小波小动，春天跌多于升；夏天波动中；秋天涨多于跌；冬天行情看好。乐观预测会有1000点左右的提升。





3、农业： 农业更趋向于大面积承包的趋势，国家将有一些惠及农业的政策出台。





4、制造业： 小型的制造业依然占有优势，重型制造业将受到市场和经济的负面影响。





5、文化产业： 文化产业将成为明年的主流产业，网红将越来越多，直播业、唱歌，演艺等空前繁荣。





6、运输物流产业： 明年又将涌现出更多新同行，将更趋于速度和服务上的竞争。





7、教育产业： 民办教育产业将得到遏制，政府会密集出台相关的管控文件。





8、海洋渔业： 海洋渔业上将有很大的竞争，会引发渔民被伤害的事件。





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