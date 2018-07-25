



本次2018年7月26日2至2018年8月19日，

水星从狮子座23°27′逆行至狮子座11°32′

下次2018年11月17日至2018年12月7日，

水星从射手座13°30′逆行至天蝎座27°16′

水星本质上与思想、言语、传讯、交通有关，而水星逆行则代表这段时间相关的事物容易产生错误。如2017年8月13日开始水星逆行时，就在8月15日左右发生了令人记忆深刻的『815全台大停电』。

产生全岛大停电肇因于台湾中油对台电大潭发电厂的天然气供应管线意外停止运作，导致大潭发电厂6部机组全部跳停，造成约停电及轮流停电838万户和668万用电户受停电影响。

不过水逆年年有，一年最少有三次 ，所以不要烦恼或顾忌太多了，反正水逆就水逆了呀！

这次水逆在狮子座，将会与冥王星、海王星先后形成150度的疾厄相位，对于团体组织的掌权者、娱乐圈都将会出现台面上的风波，此外对于小孩子而言，这段时间也较容易生病或被虐，当然对狮子座本身也较容易有健康上需要注意的部分。

《以上升为主，太阳为辅》





上升白羊座

整体运势

工作上将会有一段无聊反复做着差不多一样内容的时间，这些工作本来与你无关，却因为你人太好而帮忙承揽下来。此外，工作出现乌龙的状况也不少，像是有人传错话、商品跑错单这类的，让你本来有些枯燥的日常出现不少笑点。

另外，在水逆期间你的桃花意外的还不错，虽然有些异性的青睐让你感觉很不屑，像是被大叔、大婶称赞示好这类的。不过还是有邂逅的机会，像是错过的缘分再出现，会跟有身高差萌、年龄差萌的异性互动暧昧。

上升狮子座

整体运势

这次水星逆行在狮子座，真的发生什么事情都不奇怪。像是突然失心疯的乱花钱买看似好用的神奇物品回家，但结果超难用。或是想要花时间把家里面改些装潢或布置好让家里面焕然一新。偶尔来点轻旅行，那怕是到郊区小住也好。

此外，你也可以多参与一些最新的议题或活动，将可以为自己累积不错的人脉。最需要小心的是在水逆期间会遇到让你怦然心动的对象，那种心系对方的感觉真的很好，只是要小心这可能是段不伦恋的开始，能否慧剑斩情丝就取决在你自己了。





上升射手座

整体运势

习惯性的一直往前冲刺的你，在这次的水逆期间将会忍不住的开始暗自思索一些事情，可能是自我反省、思考人生方向，更可能是回顾你在一直存在却没有处理掉的伤痛。这对你会是很棒的事情，一定要好好把握这段时间。

另外，你也会想要到外地去走走，不论是自己一个人还是与朋友一起，在旅行的过程中，你会有更多独白思考的时间，原本想不通的问题或放不下的伤痛，都将会有新的领悟、体会，逐步的化解了自我内在的矛盾。

上升金牛座

整体运势

在水逆这段时间，你将成为生活智慧王，不管是在家中、还是在公司，周遭的人将会出现不少问题需要你帮忙解决、修缮、擦屁股等等，而你也挺乐衷于这样被人需要的感觉，虽然嘴上多少还是碎念一下，但心里还是挺高兴的。

不过在感情上则仍处于”大禹三过家门而不BLUE”的状况，感觉自己与爱情总是差了那么临门一脚，为了不要被别的情侣放闪，闪瞎了眼，不妨多宅在家里追剧还来的好。





上升处女座

整体运势

水逆期间你的无力感会较大，所以会让自己时不时的沉浸在莫名的幻想泡泡中，或怀念过去自己光辉或美好的时光中，让自己偶尔能够放松的脱离现实。也可能会突然有些逆天的想法出现，挑战自己能不能做一些特立独行的事情。此外，有可能突然知道一些奇特的养生妙方，然后在水逆时尝试身体力行的效果如何。

而在工作上则需要小心主管在决策上面是比较容易出现问题的，你在执行任务之前尽量用书面或Email留存主管的决策，好避免过多的责任揽在自己身上。

上升摩羯座

整体运势

与人相处上向来给人温和的你，在水逆期间将会莫名的坚持己见，而让人际关系或与情人相处上出现矛盾与冲突。要知道跟不讲理的人讲理或跟愚昧的人谈思想，不是聪明的事情，有时懂得微笑带过才是大智慧。

在工作上的意外状况将会出现很多，之前试图想要隐藏的错误也会被意外的暴露，你将在混乱中理出事情的脉络。另外，在业务拓展山重水复疑无路时，只要你放下原本的顾虑，回头再找过去的客户，不论之前成功与否，他们将能助你亲手开出桃花村。



上升双子座 整体运势 水逆期间你还满适合高歌”新不了情”的，尤其是歌词中的” 回忆过去痛苦的相思忘不了”，因为你在这段时间将会常常涌出不少回忆出现，这跟你转身就忘的乐天个性有着很大的悖逆。不过有时候重温回忆也不是坏事情，像是逝去的爱情、求学时光等等，这些都是丰厚你生命的历史啊！ 另外，你需要注意的部分是要小心自己的嘴巴不要乱说话，有时你自以为幽默的言谈是会让老一辈的人深深皱眉的，有长辈在场时你还是静默一点比较好！ 上升天秤座 整体运势 你在这次水逆期间会遇到很多奇妙有趣的事情，像是在意想不到的地方偶遇老友，突然得到过去没有接触过的领域的邀约，让你觉得非常的不可思议。不过也需要提醒自己在重要场合时注意言多必失的状况或给人感觉过于热情。 另外，可能会出现一个极端的状况。如果你都没有什么赚钱的想法时，会有人给你介绍一些赚钱的机会；如果你很有自信的想到赚钱的点子，则是可能会被他人给浇熄，不过多问几个人参考一下也不是坏事情啦！ 上升水瓶座 整体运势 在水逆期间将会牵动你的心有千千结，邂逅的机会很高，可能会遇到让你怦然心动的对象，或是无缘的前任再度出现等等，不过在情感的维系上要非常的小心，同时也不要太快的投入感情，避免昙花一现的状况。 此外，工作业务拓展不错，同时有机会出现意外的小偏财，让你的心情大好，口袋有钱时也多会与朋友聚会聊天。而在工作上会因为你努力想要完成任务，而让自己在无形之间招惹了小人。