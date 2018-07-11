能辟邪挡煞的鸡

在《山海经》中，我们会发现频繁提到鸡的作用，比如说在《山海经》的岷山，首阳山等等这些山中，经常讲到我们的古人在祭拜天地的时候是会拿鸡去祭拜的。

为什么《山海经》非常多的提到了鸡呢？我们其实从民间的风俗中也能体会到鸡的作用。我们古人有“斗鸡”，把鸡称为“鸡大将军”。我们古人的报时是用鸡，因为鸡是处在阴阳之间，因为早晨鸡鸣而阳升，因为晚上鸡鸣而阳退，因此鸡的两条腿叫一腿在阴，一腿在阳，它的身体是可以极大地抵抗阴阳气的攻击，之所以能抵抗和平衡阴阳气，是因为鸡具有一种至刚至阳的力量。

所以我们也会把这些小男孩，长得很健康的小男孩称为童子鸡。民间往往都有此一说。

我们在许多的电视剧，电影中也会看到，无论是少数民族还是汉族，大将军开始起兵的时候有两个措施，第一个是杀鸡祭天拜地，壮自己的士气去扫灭敌人；第二，也会在他的身上插些鸡毛，甚至于他射的箭上也会有鸡毛，用这个鸡的极阳之刚去针对敌人，壮自己的雄威，由此我们可以看到从古到今，我们都很推崇鸡在避煞治邪方面的作用。

从《山海经》的智慧中我们不断去引申如何用鸡来帮助我们的生活环境，工作环境，增加正气场，抵制负气场，去化解各种煞气，去制压各种邪门。古人的智慧给了我们一个方法，就是要用鸡毛掸，要重视鸡毛掸在避邪治煞方面的作用，在这儿我和大家介绍一个小方法：去买一个鸡毛掸，把这个鸡毛掸放在你住或者工作的场合的西南或者南面的窗户底下，让它晒晒太阳，受阳光气，鸡和阳光是成为一气。平时拿这个鸡毛掸也可以经常去掸掸家具，让鸡毛的阳气弥漫在空间中。这个招数虽然小，但是力量非常大，因此我认为所有的化解煞气，征服邪气的工具最好的就是鸡毛掸子。因此和大家做一个介绍和推荐。

特别是家里人有人突然生了莫名其妙的病，或者你的附近有人去世了，或者你的附近有人在焚烧冥币，这时候你特别要拿这个鸡毛掸在家里面要经常掸掸家具，重要的是掸你的床和你家里面的大门，把它里里外外去掸一掸。这样可以把任何的阴气邪气煞气全部掸除掉。

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