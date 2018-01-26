一场大雪在年前席卷江苏，朋友圈纷纷晒出南方人见雪之雀跃心情。在雪地嬉闹玩乐的同时，可别忘了在此寒冷时节养生开运哦！那么如此下雪天我们该怎样助运护身保健康呢？





【关于“吃”】

1、大葱生姜保平安。

雪天寒冷，人体容易寒凝，因此做菜和汤时不妨多放点大葱与生姜，有助于温阳通经散寒。





2、红糖水驱寒，羊肉汤补肾散寒。

雪天路滑难走，若回家路上拥堵时间太长而冻着了，到家后不妨煮一碗红糖水喝；也可以喝点羊肉汤来补充动物蛋白，因为温性的羊肉可补肾补骨散寒，极其适合上班族或是经历长途旅行的人，能够使寒冷疲乏的身体得到很好的恢复。假如出现嗓子疼，嘴角溃疡等上火症状，可把羊肉换成鸭肉和鸭汤，并且放些清火的萝卜与青菜在鸭汤里，可养阴清火，滋阴补阳。





【关于“行”】

雪天出行最需注意的就是防摔，因此建议大家做好两个“换”：换鞋与换交通工具。不建议穿高跟鞋和防滑功能差的雪地靴，很容易滑倒；平时骑车或开车出行之人可以换乘公共交通。





假如不小心摔倒也要牢记“团身抱头”的口诀，即将要摔倒时尽量把身体缩成一团，用胳膊抱住头后侧身摔倒。如此可有效保护容易磕伤的头与身体关节，最忌讳摔倒时用手撑地，否则极容易使手腕关节骨折。





【关于“居”】

如果开暖气和空调，室内外的温差最好不要超过7℃，温差过大容易引起空调综合征。另外，雪后也要注意开窗透气，于阳光当顶时便要打开窗户通风，时间不用长，一二十分钟足矣。也要多喝一些水来及时补充身体水分，还可以用湿墩布拖拖地，亦能很好地加湿室内空气。



