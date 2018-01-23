国外有个15岁的女孩Emily Jenson，幼时被确诊为横纹肌肉瘤，因辐射致使脸部畸形不对称。但她始终乐观面对生活，不在乎一些丑化自己的恶意评价，以正能量之气抵制网络暴力，不去理睬中伤之人，依然觉得自己是美丽的……





如此健康积极的人势必会将快乐情绪传染给大家，令人倍感舒适，一如正能量充沛的家居环境，让居住者如沐春风，精力充沛！





然而你留意到如下负能量气场了吗？它们一定程度上阻碍着正能量风水的发挥，需尽量避免！





第一，场地阴气太重。如曾经发生过灾难、瘟疫或曾是坟墓、刑场之地的建筑，由于这类地方原来阴气就过重，充满了负能量，会严重影响家居风水中的正能量，甚至会被负能量压过，势必对家人运势产生严重的不利影响。





第二，采光不佳。一些建筑受周围环境的影响或自身布局不利，使得家中得不到充分的日照，影响了采光还造成家居里的正能量不足。譬如，屋子恰好被高大的建筑挡住阳光，人一进去便感觉阴冷黑暗，身体和精神也随之一紧。家本是放松的休憩场所，若有此感觉就分明是在消耗居住者的正能量。

第三，阴暗潮湿不通风。类似地下室等没有窗户的房间，通风不佳，空气混浊，且长时间得不到日晒而容易阴暗潮湿甚至发霉。如此环境怎会有正能量？





第四，居室过于通风。风水讲究藏风聚气，家居风水里如果门窗、门门、窗窗相对则会致使气流流动太快，直接穿堂而过不聚气，正能量亦随风而去。

第五，布局不合理。家居布置中也会出现一些不合理元素，给正能量的凝聚形成阻力，比如横梁压顶或是卫生间处在居室正中等。本身形成的煞气就需要正能量去化解，自然也就减少了赋予家人正能量的可能。



