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第84期：家里这些地方不对！让你遭遇冷暴力失去爱情和甜蜜！ 《宽之开运》

(2018-01-03 09:11:22)
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冷暴力

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 分类： 家居风水

冷暴力虽然没有动手打人那么直接，但是杀伤力更强，是一种精神上的折磨。冷暴力的形成原因很多，有个人性格原因，也有风水煞气造成。

《宽之开运》第84期

《宽之开运》第84期

开口煞：家外犯了开口煞，很容易导致两口子因为吵架而冷战，产生冷暴力。

家门如果正对楼门，或是正对电梯的话，很容易形成两口相对，大家试想以下，两口相对，就好比两人“对骂”，这种气场自然会直接导致家人不和睦，在外做事容易与他人发生分歧争端，家庭成员的运势和财运都会越来越差。

《宽之开运》第84期

门冲煞：家外犯了门冲煞，容易使夫妻因情绪低落而走向冷落。

门冲煞是指卧室与厨房相对。如果厨房与卧室相对，人在休息时就会受到异味和浮动磁场的直接影响，自然会有头昏、头痛、失眠的症状，时间久了还会影响情绪，对任何事情都失去耐心，冷眼冷语。

《宽之开运》第84期

孤寡煞：家外犯了孤寡煞，容易产生影响夫妻感情的负面气场。

根据八卦九宫户型分析，主卧室处于孤寡位，严重影响夫妻感情，容易出现破婚局。这种因气场导致的情况，很容易使夫妻间莫名其妙的就开始冷淡下来。

《宽之开运》第84期

精彩收看：https://v.qq.com/x/page/j0527kkpqnh.html


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