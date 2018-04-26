钱随便乱放。买东西找回的钱，回到家里图方便随处扔，家中随处可见零钱，如抽屉、沙发、茶几、床上等到处都是零钱，不知道把钱放在同一个地方。这个习惯会让自己破财，导致长期财运不佳，会越来越穷。

钱夹颜色不对。钱夹是一个人的财库，它的颜色选择不当也会漏财散财。选择钱夹要避开对你不利的颜色，选择利于自己命理的幸运色。通常较为聚财的颜色是黄色、咖啡色和黑色，最好避开红色。









装米不用米桶米缸。很多年轻人不太会做饭，也不知道厨房该如何布置。有些人用塑料袋代替米桶米缸，殊不知米桶米缸代表一个家庭聚财的仓库，没有这个财库会导致散财，求财道路坎坷，长此以往家庭会越来越穷。

紧闭门窗。对于一个家庭来说，生气很重要，万物皆禀气而生，所以忌一整天都紧闭门窗，否则室内浊气排不出去，室外的旺气不得入内，久而久之人的事业财运都会被污化。门窗在子时到寅时阴气重的时辰要紧密，巳时午时阳气旺盛的时间一定要打开，这样家里会生机蓬勃，做事也会得心应手，财运就越来越好。

不节约用水。很多城镇居民环保意识不强，在洗漱的过程中不关闭水龙头。在风水中，水代表财，浪费水就是在浪费你的钱财，无形之中财气就被消耗掉了。这种习惯不改钱财会不断溜走，所以很难富裕起来。





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